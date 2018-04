Dragostea umple de recunoștință și are aripi de bucurie, tace mult și vorbește doar cât e nevoie, unul zâmbește în gând și celălalt zâmbește la fel, fără să știe unul de altul altfel decât prin dragoste.

Să privim puţin la oamenii îndrăgostiţi. Dragostea fiecăruia nu îngrădește libertatea celuilalt, se bucură și de apropiere, și de distanță, are încredere desăvârșită, încurajează fapta bună și iartă greșeala, îmbrățișează fără să tulbure, iar dacă asta nu se poate… atunci, se abține.

Zilele trecute (n.r. – pe 24 martie) a fost „Ora Pământului” şi mulţi oameni au stins luminile, în semn de respect pentru natură. Am fost printre aceşti oameni şi am văzut bucuria lor, grija lor. Acolo era chiar vorba de dragoste. Acolo era şi multă bucurie.

Mi-a plăcut să cred că sunt conectat la totul în jurul meu, fără să îmi dau seama că am ratat cea mai importantă conexiune: cu tine. [...]

[…] Mi-am construit viaţa în jurul tău şi nici măcar o clipă nu am stat să mă gândesc dacă ţie îţi este bine. Când tu m-ai hrănit, eu am înfulecat. Când tu mi-ai potolit setea, eu te-am secat. Tu mi-ai oferit libertatea, iar eu te-am îngrădit. Pentru asta, îmi pare rău. [...]

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. [...]

Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. [...] S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. [...]

[...] Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.