În Duminica Ortodoxiei, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava", a fost oficiată Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare de către Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, dar şi de credincioşii prezenţi în sfântul locaş. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, document emis anual în Duminica Ortodoxiei. De asemenea, credincioşii aflaţi în catedrală au fost împărtăşiţi de către chiriarh. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către corul Catedralei Arhiepiscopale. „Icoana este o fereastră spre Absolut, care ne descoperă lumea transfigurată, adică lumea celor care se împărtăşesc de slava harului dumnezeiesc şi totodată ne dezvăluie conţinutul acestei transfigurări, adică sfinţenia. Reprezentarea sfinţilor în icoane confirmă credinţa Bisericii în Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu", se arată în Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, părintele inspector arhid. Hrişcă Bogdan Mihai, slujitor al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou", a adresat un scurt cuvânt: „Urcăm pe calea Postului Mare, mărturisind în această primă duminică, numită şi Duminica Ortodoxiei, dreapta credinţă, amintind astfel de biruinţa Ortodoxiei asupra învăţăturilor greşite. Aşa cum orice erezie este izvorâtă din neascultare şi din mândrie, tot aşa, orice efort ascetic trebuie să fie fundamentat pe mărturisirea dreptei credinţe". Scurt istoric

Construită în perioada anilor 1514-1522, de către fiul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Bogdan al III-lea, şi terminată de nepotul acestuia, Ştefăniţă Vodă, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou" are două hramuri: Sfântul Mucenic Gheorghe, sărbătorit la 23 aprilie, şi Sfântul Mucenic Ioan cel Nou, prăznuit la 24 iunie. Corpul de clădire al mănăstirii s-a înălţat, conform tradiţiei, pe locul unde a existat cândva o mică biserică de lemn. A fost pictată atât in interior, cât şi în exterior, în perioada 1532-1534, sub domnia lui Petru Rareş. În biserica mănăstirii se află moaştele Sfântului Ioan cel Nou. Acestea au fost aduse în 1589, de la fosta catedrală mitropolitană a Moldovei. Ele sunt păstrate într-o raclă din argint şi expuse spre închinare credincioşilor, iar minunile înfăptuite de Sfântul Ioan cel Nou l-au desemnat drept ocrotitorul Moldovei, alături de Sfânta Cuvioasă Parascheva. (Ziarul Lumina)