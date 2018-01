Viaţa duhovnicească a fiecărui creştin care vieţuieşte în lumea aceasta şi care se pregăteşte pentru viaţa cea veşnică îşi are izvorul în Sfintele Taine. Chemarea noastră la viaţa de sfinţenie se face atunci când omul participă la Sfinţenia dumnezeiască, iar lucrul acesta se împlineşte când persoana, ca mădular al trupului lui Hristos şi ca părtaş al vieţii veşnice, se împărtăşeşte de harul lui Dumnezeu.

Ca tainele să rodească e ne-voie şi de consimţământul omenesc, şi de împreună-lucrarea cu harul divin şi se realizează în chip tainic în inima omului şi prin mijlocirea preotului care este „slujitor al lui Hristos şi ico-nom al tainelor lui Dumnezeu“ (I Cor. 4, 1).

Taina Spovedaniei prin care mărturisim păcatele personale, când încercăm să refacem unitatea spirituală cu Biserica, unitate zdruncinată de păcat, se realizează în Biserică în faţa părintelui duhovnic. Aşadar, Taina Pocăinţei este singura din cele şapte pe care le are Biserica în care există o întâlnire personală, un dialog intim între preot şi credincios.

Prin fapta aceasta de pocăinţă, în care credinciosul se aşază sub epitrahilul preotului şi mărturiseşte păcatele sale, aşteptând de la Dumnezeu iertare de păcate, omul are această ocazie de a vorbi, de a se descărca de povara păcatelor sufleteşti, de a spune ce are în el, de a fi ascultat cu răbdare, cu pricepere şi cu multă încredere.

Nu este vorba de un ritual în preajma marilor sărbători sau în timpul postului, ci este un act responsabil, în care credinciosul aleargă la preotul duhovnic pentru eliberare de păcate şi vindecare, ca la un doctor.

Şi dacă un doctor foarte bun se găseşte mai greu, iar aceştia sunt mai rari, la fel şi un duhovnic bun se găseşte mai greu şi descoperirea lui se face prin lucrarea Duhului Sfânt, nu este o simplă întâmplare. Este şi o alegere pentru că îl căutăm, dar şi un dar pe care ni-l dăruieşte Dumnezeu la neliniştea noastră, la căutarea noastră.