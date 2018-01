Am călătorit duhovniceşte la Betleem şi ne-am închinat Pruncului Sfânt asemenea magilor de la Răsărit. Ba mai mult, ne-am primenit peştera sufletelor noastre şi l-am primit pe Sfântul Copil chiar în taina fiinţei noastre. Am colindat şi am primit colindători, aducând prin colind fior sfânt de cântare cerească; a opta zi am fost martorii când Maria, Maica Sfântă, a plinit rânduiala legii şi a pus numele Iisus odorului ei. Deopotrivă, am asistat la cumpăna dintre ani, cu sufletele pline de emoţie la întâlnirea timpului cu veşnicia, participând la un „revelion„ cu totul excepţional, priveghind cu Dumnezeu, cel ce a făcut vremurile şi stăpâneşte veacurile. Darurile duhovniceşti şi bucuria nespusă a întâlnirii cu Mântuitorul Hristos continuă şi prin proslăvirea Botezului Domnului, numită atât de frumos de înaintaşii noştri, Teofania ori Boboteaza.