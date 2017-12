Împăratul Irod a poruncit celor trei magi să-l anunţe unde se află Hristos, Împăratul Care S-a născut, vestit de steaua călăuzitoare pe care o urmau: „Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui” (Mt. 2, 8), însă Sfântul Evanghelist Matei arată că după ce magii s-au închinat Sfântului Prunc luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. Văzând că a fost înşelat de magi, Irod s-a supărat şi a trimis ostaşi ca să omoare pe toţi pruncii din Betleem şi din împrejurimi, prunci până la vârsta de 2 ani, gândind că astfel va ucide pe Hristos Domnul. Însă, prin voinţa lui Dumnezeu, Familia Sfântă şi Pruncul Iisus s-au refugiat în Egipt şi, astfel, au scăpat de violenţa împăratului.

„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu»”, spune Sfântul Evanghelist Matei (Cap. II, vs. 13-15).

Sfântul Cuvios Marcel – era originar din Apamia, oraş în Siria, dintr-o familie bogată. A studiat filozofia în Antiohia Siriei, apoi, împărţindu-şi averea la săraci, s-a dus la Efes, aici vieţuind potrivit poruncilor lui Dumnezeu. A intrat apoi în mănăstirea ridicată aproape de ţărmul Mării Negre de către Cuviosul Alexandru de la Biserica Sf. Mina din Constantinopol. După adormirea stareţului Alexandru şi al lui Ioan, egumenul de după el, a fost rânduit Cuviosul Marcel ca şi stareţ al mănăstirii. Sfântul Marcel a zidit o biserică din piatră, a înnoit chiliile mănăstirii, a construit un spital şi numeroase case pentru străini. Pentru viaţa sa curată Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni încă din această viaţă. A trecut la cele veşnice la vârsta de 60 de ani.

(Sursa: Basilica.ro)