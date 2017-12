Profesorul de istorie universală în cadrul Universităţii Ebraice din Ierusalim nu se fereşte să facă în primul volum câteva referiri la relaţia dintre om şi religie, considerând că aceasta din urmă „poate fi definită ca fiind un sistem de norme şi valori umane bazate pe credinţa în existenţa unei ordini supraomeneşti”. Separarea propusă de începuturile epocii moderne aduce în prim-plan umanismul, ce afirmă o altă credinţă faţă de cea propusă de creştinism. „Homo sapiens are o natură unică şi sacră, fundamental diferită de natura tuturor celorlalte animale şi de toate celelalte fenomene. Pentru umanişti, natura unică a lui homo sapiens este cel mai important lucru din lume şi cel care, în acelaşi timp, determină sem­ni­ficaţia a tot ceea ce se întâmplă în univers. Binele suprem este binele lui homo sapiens. Restul lumii şi toate celelalte fiinţe există doar în beneficiul acestei specii.” Lipsa lui Dumnezeu din aceste definiţii este una evidentă. Iar venind mai aproape de noi, Harari este de părere că „de departe, cel mai remarcabil moment din ultimii 500 de ani a urmat la 16 iulie 1945 la ora 5, 29 minute şi 45 secunde. În acel moment precis, oamenii de ştiinţă americani au detonat prima bombă atomică la Alamogordo, New Mexico. Din acel moment, omenirea avea abilitatea nu numai să schimbe cursul istoriei, ci şi să-i pună capăt”. Demn de reţinut ar mai fi şi ideea amintită de istoric că „în 1620, Francis Bacon a publicat un manifest ştiinţific intitulat Novum Organum, unde a postulat «cu­noaş­terea este putere». Testul a­de­vărat al «cunoaşterii» nu este dacă este adevărată, ci ce putere ne dă”.

În al doilea volum, Harari face o inedită lucrare pentru un istoric, venind cu afirmaţii care nu clarifică unele aspecte din trecut, ci se aventurează în idei despre îndumnezeirea omului modern şi viitorul umanităţii. Plecând de la ideea că în decursul istoriei omul a avut de luptat contra foametei, bolii şi a războaielor, Harari demonstrează că nimic nu ne împiedică să credem că, din punct de vedere statistic, în 2010 foametea şi malnutriţia au ucis aproape 1 milion de oameni, pe când obezitatea 3 milioane. În prezent, epidemiile nu mai fac victime atât de numeroase ca în perioada Evului Mediu sau la începutul perioadei industrializării. Totodată, oferă şi o statistică pentru anul 2012, unde la nivel global au murit 56 milioane de oameni: 620.000 au fost victime ale violenţei umane (120.000 ucişi în războaie şi 500.000 prin crimă, dar nu în război), s-au numărat 800.000 de cazuri de sinucidere şi 1,5 milioane au murit din cauza diabetului. Iar Harari concluzionează că „zahărul a devenit mai periculos decât praful de puşcă”. Noua ordine cotidiană umană împinge viaţa dincolo de ceea ce am fost obişnuiţi, astfel încât dreptul la viaţă stipulat în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este pariul pe care omul vrea să-l câştige. Demonizarea morţii, înţeleasă într-un mod mult prea fatalist, şi dorinţa de a trăi cât mai mult, primul pas spre nemurire, reprezintă lupta pe care o au nu doar cercetătorii din domeniul medical şi cele conexe acestuia, ci şi simplii oameni, care îşi doresc să trăiască o viaţă mai lungă. Ideea unei morţi „premature” aproape de vârste ce erau considerate îna­intate acum 300 de ani (Galileo Galiei a trăit 72 ani, iar Isaac Newton 84 ani) ne arată un gând al omului de a trăi cât se poate de mult, în această manieră autonomă, umanistă, despărţită de Dumnezeu. Iar îndumnezeirea lui vine doar prin intermediul tehnologiei. În prezent, afirmă Harari într-un interviu (Dataism is our new god, New Perspectives Quaterly, mai 2017, p. 37), „devenim zei/dumnezei în sensul literal al cuvântului.