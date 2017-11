Apostolul ne atrage atenţia, interogativ: „Dar cel ce are bogăţia lumii şi-l vede pe fratele său în lipsuri şi inima şi-o-nchide faţă de el, cum rămâne-ntru el iubirea lui Dumnezeu?” (1 Ioan 3, 17). La modul cel mai înalt, îi devenim celuilalt „aproape” în clipa în care reuşim să ne golim de egoism şi de automulţumire şi să alergăm iubitor spre el, dăruindu-i cele de care are nevoie – spirituale şi materiale –, act prin care ne dăruim pe noi înşine!



„Orice viaţă adevărată este întâlnire”, spune un mare gânditor al secolului XX. Bogatului i-a rodit ţarina, dar a uitat să lucreze la rodirea sufletului în iubirea semenilor. El refuză să îi întâlnească pe cei cărora poate să le împartă din averea sa; în jurul nostru există şi vor exista întotdeauna săraci cu care să ne împărţim avutul mai mic sau mai mare. El uită că darul lui Dumnezeu, chiar darul material, se împarte, pentru a se transforma în unul spiritual. El consideră că totul i se cuvine lui, că ceea ce a primit `la vedere”, în lanurile întinse şi bogate, se ascunde, se aşază „la nevedere”, se pune sub obroc, ferit de ochii semenilor, dar şi de privirea lui Dumnezeu!

Dumnezeu nu poate fi decât trist atunci când – egoişti, autosuficienţi şi foarte mulţumiţi de reuşitele noastre – ne stricăm hambarele vechi şi ridicăm altele noi spre a aşeza şi a ascunde aici „toate roadele şi bunătăţile” venite de la El… cu intenţia de a le avea doar pentru noi.



Bogăţia spirituală unică a persoanei provine din faptul că ea se împărtăşeşte la modul propriu şi direct din bogăţia dumnezeirii, care este inepuizabilă. Dar omul se împărtăşeşte, de asemenea, şi din bogăţia duhovnicească a semenului său şi, la rândul lui, îi transmite aceluia din plinirea sa: „Cel ce-l iubeşte pe fratele său rămâne în lumină” (1 Ioan 2, 10). Îmbogăţirea omului din Dumnezeu şi de la semeni se realizează numai prin legătura pe care persoana o face cu alte persoane.

Şi cât de unică este trăirea frumuseţii de a dărui, de a te dărui… Căci dăruirea este expresia bogăţiei interioare, este miezul iubirii.



Dar dragostea faţă de aproapele, dacă este adevărată şi sinceră, nu poate rămâne în sfera teoreticului: „Credinţa, dacă nu are fapte, este moartă!” (Iacov 2, 17).