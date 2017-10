Părintele protosinghel Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani, ne-a istorisit câteva minuni săvârșite la iconița Maicii Domnului, aflată spre închinare în paraclisul mănăstirii. Iată încă una dintre ele:

O bătrână trecută de 80 de ani, din satul Pângărăcior, căsătorită la Dumbrava Roșie, mi-a mărturisit într-o zi: „Părinte, eu aici m-am făcut sănătoasă”. / „În ce sens?” / „Când eram de vreo 13-14 ani, dintr-o răceală mi-a slăbit vederea așa de mult, încât nu mă mai descurcam singură. Trebuia să fiu dusă de cineva de mână atunci când aveam trebuință să merg undeva. La început vedeam prin ceață. Am cercetat doctorii, dar fără rezultat. Toate medicamentele pe care le-am luat nu mi-au făcut bine. Mi-amintesc și acum momentul în care bunica mea m-a luat de mână și am urcat prin pădure, prin fânațiul lui Verche și am venit la Taina Sfântului Maslu, la Sfânta Iconiță. Toți oamenii de prin împrejurimi cunosc locul Mănăstirii Bisericani după acest nume. Când am venit a treia vinere la sfânta slujbă, am început să văd mai bine. Nu mai aveam nevoie să mă ducă cineva de mână. Iar după ce s-a terminat al cincilea Sfânt Maslu, rugându-mă cu mare credință și cu mare evlavie Maicii Domnului, am înconjurat în genunchi stejarul și am plecat de aici vindecată. Mulțumesc Maicii Domnului că nici până astăzi nu mai am probleme”. Pe femeie o chema Ileana.

(Sursa: Doxologia.ro)