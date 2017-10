Limitele cunoaşterii umane sunt cu fiecare zi depăşite. Pentru că truda cercetătorilor spre o înţelegere mai clară şi unitară a Cosmosului pare a nu obosi nicicum. În persoana profesorului Andrei Dorobanţu, cercetătorul de la Institutul de Fizică Atomică este dublat de un om cu convingeri şi credinţă greu de clintit. Dialogul cu domnia sa despre expansiunea Universului şi despre noul început pentru om şi întreaga făptură inaugurat de Învierea lui Hristos descoperă câteva din marile taine ale lumii în care trăim.

Domnule profesor, întorcându-ne cu mintea înapoi în timp la naşterea Universului, la momentul acela 0, al începutului, ajungem la ceea ce fizicienii numesc zidul lui Planck 10-43 secunde. Dincolo de acest timp nu mai putem merge. Puteţi încerca o paralelă între efervescenţa începutului creaţiei şi explozia de viaţă pe care o aduce Învierea Mântuitorului Hristos?

Înainte de a încerca să răspund aş vrea să spun un lucru. Nu am putut niciodată să accept a căuta în ştiinţă în general, în fizică în special, „dovezi” (directe sau indirecte) ale existenţei lui Dumnezeu. Uneori am trecut peste întrebare, alteori am refuzat direct, dezamăgind pe cel care, avântat, îmi cerea acest lucru. De ce? Pentru că Dumnezeu, în manifestarea Sa, Se află într-o altă lume, la care noi nu avem acces. Şi nu-L putem - şi nici nu trebuie! - (să încercăm măcar) să-L coborâm la nivelul minţii şi puterilor noastre limitate. Ce să fac? Să-L invoc pentru a găsi explicaţii (trecătoare de altfel) la lucruri pe care nu reuşesc (încă) să le înţeleg? Dumnezeu la care aş putea ajunge sau despre care aş putea vorbi astfel nu este cel Adevărat, al credinţei mele (dacă o am - căci dacă nu o am pot vorbi în orice fel şi despre orice, totul neavând oricum nici o valoare). Dumnezeul „dovezilor ştiinţifice” este doar un... „Dumnezeu al golurilor”, God of the gaps, după cum l-a numit un teolog din secolul al XIX-lea, Henry Drummond. Sunt vorbe extraordinare spuse de el în cartea sa „The Ascent of Man” (Ascensiunea Omului - 1894): „Există minţi respectuoase care fără încetare caută în toate domeniile naturii şi în cărţile ştiinţei pentru a găsi goluri - goluri pe care le vor umple cu Dumnezeu. Ca şi cum Dumnezeu ar fi trăit în goluri. Ce ima­gine a naturii sau a adevărului este cea pe care ne-o pot da ei, al căror interes în ştiinţă este nu ceea ce aceasta poate explica, ci ceea ce nu poate, a căror căutare este ignoranţa, şi nu cu­noaş­terea...?” De aceea voi încerca în continuare doar să găsesc asemănări, paralele uneori, între mari momente al Creaţiei şi momente la fel de mari, dar din creaţia fizicii, care înseamnă modul în care ea reuşeşte să aducă înţelesuri din ce în ce mai exacte, care să ne apropie, greu şi oricât de puţin, de marile înţelegeri pe care le dorim şi, unii dintre noi cel puţin, le aşteptăm. Şi dacă un cititor va spune că toate acestea nu sunt decât nişte simple coincidenţe, nu-i nimic. Sau tot este un câştig. Pentru că, aşa cum spune Einstein, „coincidenţa este felul în care Dumnezeu a ales să rămână anonim”...

Anul trecut a fost organizată, la invitaţia a două mari (şi istorice!) institute de cercetare, Institutul de Fizică Atomică şi Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prima întâlnire „Dialogurile cunoaş­terii”. S-a discutat despre cele două „scenarii” ale naşterii Universului, cel biblic şi cel al fizicii. Există atâtea asemănări vizibile între ele şi nu există contradicţii, să le spun, serioase (având oricum în vedere că limbajul din Cartea Facerii este unul evident metaforic!). Dar mai sunt câteva lucruri extrem de interesante. În primul rând, „ordinea” din Creaţie este regăsită în ordinea din cosmogonia Big Bang: întâi sunt create timpul şi spaţiul (Cerurile şi Pământul), apoi lumina. Universul, aşa cum ni-l oferă fizica, nu se naşte în spaţiu şi în timp, ci odată cu ele. Şi cu el se nasc şi legile sale. Şi tot la Big Bang apar primele particule elementare. Apoi, ca o plutire, apare în Univers Câmpul Higgs. Purtat de o particulă căreia i se spune şi „Particula lui Dumnezeu”, care a dat tuturor celorlalte particule o nouă calitate - masa. Făcând posibilă existenţa a tot ce există material astăzi. În al doilea rând, frontiera pe care o marchează tăria pe care a numit-o Cer şi a făcut-o separând apele cele de dedesubt de cele de deasupra. Apele deasupra cărora „Se purta” Duhul lui Dumnezeu. Ape sunt şi sus şi jos - dar legile la care se supun sunt diferite. Ce rămâne? Cele ce a făcut Dumnezeu „deasupra crugului ceresc”, unde „a zidit biserica”.

Naşterea Universului