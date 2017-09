Cronica religioasă

Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a fost prezent sâmbătă, 26 august, în mijlocul credincioşilor din parohia Lămăşeni II, comuna Rădăşeni, pentru a oficia Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, ocrotitorii bisericii parohiale din anul 2016, când a fost retârnosită. Primul hram al bisericii este Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi datează din anul 1859, biserica fiind zidită între anii 1856-1859, de către boierii Vasile şi Anastasia Cichirdik şi sfinţită la data de 8 noiembrie 1859.

Preasfinţitul părinte Damaschin a fost primit în buna tradiţie a locului, cu flori, pâine şi sare de către primarul comunei Rădăşeni, Neculai Perju, preotul paroh Adrian Pintilie, împreună cu preoteasa Natalia şi de numeroşi credincioşi ai parohiei îmbrăcaţi în frumoasele costume populare specifice zonei.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre principalele evenimente din viaţa Sfinţilor Mucenici, consideraţi ocrotitori ai familiei creştine.

„Astăzi pomenim pe doi sfinţi care sunt ocrotitori ai familiei, care sunt mai puţin cunoscuţi şi care au dat de două ori mărturie, trăind în vremuri de demult, când nu erau bisericile deschise aşa cum le avem noi astăzi. Au trăit în acele vremuri când nu se auzea clopotul şi toaca sâmbătă seară pentru a anunţa că a doua zi va fi slujbă. În acele vremuri de oprelişte, oamenii se rugau mult mai greu decât astăzi, dar cu mai multă putere. Credinţa lor era de foc, a noastră este mai şubredă, mai slabă, ne clătinăm foarte uşor astăzi. Îi avem ca exemplu pe cei doi sfinţi care îi cinstim astăzi, pe Sfântul Mucenic Adrian, care la început era păgân, apoi a ajuns să îl mărturisească pe Hristos şi a sfârşit muceniceşte. Sfânta Muceniţă Natalia, era creştină dintru început dar nu se putea manifesta în public, ci se ruga pe ascuns, astfel ca soţul ei să îl cunoască pe Hristos. Ea a fost trecută în calendarul nostru ca muceniţă pentru faptul că a fost muceniţă în ascuns. După ce soţul ei a murit, Natalia a plecat la Domnul la scurt timp, pentru că Dumnezeu nu a dorit să îi ţină mult timp separaţi, deşi au stat împreună doar 13 luni. O dragoste puternică care a biruit moartea, o dragoste pe care dumneavoastră, cei prezenţi astăzi aici, trebuie să îi înţelegeţi importanţa pentru că este această instituţie a familiei. Fiecare dintre noi avem un tată şi o mamă care ne-a născut. Dacă ei nu ar exista nici noi nu am fi. Doar o mamă poate şti cu adevărat ce e dorul de copil. Gândul meu pentru dumneavoastră este să ţineţi la familiile pe care la aveţi sau care le veţi întemeia de acum. Orice bărbat are nevoie de o soţie şi orice femeie are nevoie de un soţ care să o ocrotească şi să tragă împreună la acelaşi jug, al familiei. Mulţi însă sunt străini de neam, de credinţa noastră, care atacă familia, de felul cum înţelegem noi să trăim, cu tată, cu mamă şi pruncii lor. Îi rugăm pe Sfinţii Adrian şi Natalia să ocrotească toate familiile, pentru că nu vom putea răzbi decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Să ne întărească şi să ne lumineze cum să întemeiem o familie, cum să ţinem la unitatea familiei până la sfârşitul vieţii noastre”, a fost sfatul Preasfinţitul părinte Damaschin.

La final, preotul Adrian Pintilie a mulţumit Preasfinţitului Părinte Damaschin pentru efortul de a veni în mijlocul comunităţii pe care o păstoreşte, preacucernicilor părinţi pentru împreună slujire, iar familiile care au împlinit 25, 35, 50 şi 65 de ani de împreună vieţuire au primit câte o diplomă şi o iconiţă. Toţi cei prezenţi la slujba oficiată în altarul de vară au participat la agapa creştinească oferită de către consiliul parohial.