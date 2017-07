Eveniment

Biserica „Sfântul Nicolae” din curtea Spitalului Vechi Suceava se pregăteşte să primească, pe 26 iulie, la ora 17:00, o delegaţie din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Mitropolit Ambrozie, care va aduce pentru câteva zile (26-30 iulie), la Suceava, racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios şi Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri („Colina Neprihăniților”), Attica (Grecia). Acest lucru este posibil cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuților. O părticică din sfintele moaşte ale Sfântului Efrem cel Nou va fi donată Bisericii „Sfântul Nicolae” din curtea Spitalului Vechi Suceava. Tot pe 26 iulie, vor fi aduse spre închinare şi cinstire şi Sfintele Moaşte ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon şi ale Sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Preotul paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae”, Constantin Diaconaşu, îi îndeamnă pe suceveni şi nu numai să vină în număr cât mai mare la biserica în care va fi depusă racla cu sfintele Moaşte ale Sfântului Efrem cel Nou din Grecia şi să participe cu încredere la toate slujbele care se oficiază cu acest prilej. Rugăciunile înălţate către Sfântul Efrem cel Nou, dar şi către Sfântul Mare Mucenic Pantelimon şi Sfântul Nicolae vor fi de mare folos credincioşilor.

Programul liturgic, 26-30 iulie

Programul liturgic la Biserica „Sf. Nicolae” de la Spitalul Vechi este următorul: miercuri, 26 iulie, ora 17:00, racla cu sfintele moaşte vor fi întâmpinate de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, care va avea şi un cuvânt de întâmpinare la sosirea delegaţiei din Grecia. După acest moment, ÎPS Pimen, Înaltpreasfințitul Mitropolit Ambrozie şi un sobor de preoţi şi diaconi vor oficia slujba de priveghere în cinstea Sf. Pantelimon, doctor fără de arginţi, şi a Sf. Efrem cel Nou; Joi, 27 iulie, între orele 7:00-12:00, vor urma Utrenia, Acatistele Sf. Pantelimon şi a Sf. Efrem cel Nou, iar de la ora 9:30 - Sfânta Liturghie, săvârşită de Înaltpreasfințitul Mitropolit Ambrozie, care va rosti şi un cuvânt de învăţătură. Tot joi, între orele 17:00-20:00, va avea loc slujba de priveghere în cinstea Sf. Efrem cel Nou; Vineri, 28 iulie, între orele 7:00-11:00 – Utrenia, Acatistul Sf. Efrem cel Nou şi Sfânta Liturghie; între orele 14:00-17:00: Acatist, Taina Sf. Maslu şi slujba Aghiazmei mici, Moliftele Sfântului Vasile; între orele 18:00-20:00, Slujba de priveghere în cinstea Sf. Nicolae; Sâmbătă, 29 iulie, între orele 7:00-11:00 - Utrenia, Acatist, Sf. Liturghie, Pomenirea morţilor; între orele 17:00-20:00 – Slujba de priveghere; Duminică, 30 iulie, între orele 07:00-12:00 – Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie, Procesiunea cu Sfintele moaşte (slujba arhierească). Tot duminică, între orele 17:00-20:00 – Ceasul IX, Vecernia, Litia şi Paraclisul Maicii Domnului.

Minune săvârşită de Sfântul Cuvios şi Mucenic Efrem cel Nou

„Mă durea foarte tare un picior şi nici un medic, de nici un fel de specialitate, nu mă putea ajuta cu nimic. Starea mea se înrăutățea progresiv şi s-a ajuns până acolo ca din pricina durerilor nesuferite nu mă mai puteam ridica în picioare. Cei din familia mea au hotărât să mă ducă la Atena pentru a mă interna în spital, unde urmau să mi se facă investigațiile necesare şi să mi se prescrie un tratament. Îndată ce am ajuns la Atena, i-am rugat pe ai mei ca, mai întâi de toate, să mă ducă la Mănăstirea Sfântului Efrem şi abia mai apoi la doctor. Ei îmi spuneau cu toții: <Să mergem pentru început la medic, iar după aceea la Sfântul Efrem cel Nou>. Însă eu am stăruit asupra hotărârii mele şi ei m-au dus, totuşi, la Mănăstire la Sfântul Efrem, Făcătorul de minuni. Cum să vă redau, cum să vă transmit acele simțiri pe care le-am trăit atunci când maica stareță a făcut semnul Crucii asupra capului meu cu sfintele moaşte ale Marelui Mucenic Efrem?! În clipa aceea au încetat durerile cele nesuferite şi eu am zis către ai mei: < Ascultați-mă, pe mine nu mă mai doare nimic!>, <Dar este oare cu putință una ca asta?>, <Da, pe mine nu mă mai doare absolut nimic!>. Acum merg singură, fără ajutorul altora, fiind în stare să urc şi să cobor scările uşor. Îți mulțumesc ție din adâncul sufletului meu, Sfinte Efrem, Făcătorule de minuni! Eu, cea nevrednică, îți voi fi recunoscătoare până la sfârşitul vieții mele.” (Polixenia Z., Licaonia, 1982, Grecia)

Viața Sf. Efrem cel Nou, „mare tămăduitor, grabnic ajutător întru toate nevoile şi mare făcător de minuni”

Ucis de turci în urmă cu aproape şase secole, după ce vieţuise la Mănăstirea Maicii Domnului din actuala localitate Nea Makri, „Sfântul Efrem a rămas, smerit, în groapă, până în 1950”. În acel an al secolului trecut, Sfântul Efrem s-a arătat aievea unei maici pline de smerenie şi duh, pe nume Macaria, spunându-i unde sunt cinstitele sale moaşte. Descoperirea a fost doar începutul a ceea ce au putut realiza marea smerenie a Sfântului Efrem şi suferinţa pe care a răbdat-o în timpul vieţii. Sfântul Mucenic Efrem cel Nou, „mare tămăduitor, grabnic ajutător întru toate nevoile şi mare făcător de minuni”, s-a născut de Ziua Crucii a anului 1384, intrând la o vârstă fragedă în mănăstire, „de dragul Domnului Hristos şi al Maicii Domnului. Mănăstirea în care a intrat ca vieţuitor era închinată Maicii Domnului”.

În luna septembrie 1425, turcii au cotropit mănăstirea, ucigând mulţi monahi, iar pe Efrem l-au luat prizonier. După ce l-au torturat multe luni, pe 5 mai 1426 Sfântul Efrem a murit. Moaştele Sfântului Efrem cel Nou se află acum la mănăstirea de maici Nea Makri din Attica, Grecia (nord-estul Atenei). Mănăstirea este închinată Maicii Domnului, având hramul Buna Vestire, dar acum este cunoscută şi ca mănăstirea Sfântului Efrem. Se spune că „Cinstitele moaşte sunt întregi şi emană un miros bineplăcut”. Sfântul Efrem cel Nou este prăznuit atât în ziua mutării sale la Domnul, pe 5 mai, cât şi în ziua aflării cinstitelor sale moaşte, pe 3 ianuarie.