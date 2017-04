În a treia zi de Paşti

În localitatea Vicovu de Sus a fost sfinţitămarţi, 18 aprilie, o troiţădin lemn. Slujba a fost săvârşităde Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, împreunăcu un sobor de preoţi şi diaconi. În atmosfera de bucurie a Învierii Domnului, credincioşii din localitatea bucovineanăVicovu de Sus au participat marţi, 18 aprilie, în cea de-a treia zi de Paşti, la un eveniment cu o mare încărcăturăspirituală. Acesta a fost prilejuit de sfinţirea unei preafrumoase troiţe din lemn sculptat, aflatălângăcasa părinteascăa arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu din judeţul Iaşi. Slujba a fost săvârşităde Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. În sunetul buciumelor şi al imnului arhieresc, ierarhul de la Iaşi a fost întâmpinat cu Sfânta Evanghelie, cu pâine şi sare, semn al ospitalităţii, dar şi cu flori. Preoţi de aproape şi de departe au răspuns cu dragoste invitaţiei arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, un neobosit ctitor de locaşuri sfinte, de a fi părtaşi la acest moment deosebit, închinat Mântuitorului Hristos, Celui ce prin Cruce a adus lumii întregi Învierea. În acelaşi timp, fiii duhovniceşti şi apropiaţii Mănăstirii Hadâmbu au parcurs sute de kilometri până în satul aflat aproape de graniţa cu Ucraina. Slujba Sfinţirii a cuprins cântări din Canonul Învierii, iar Troparul pascal „Hristos a înviat” a fost cântat atât de preoţi, cât şi de credincioşii veniţi în număr mare.

Semnificaţiile Sfintei Cruci

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a adresat un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la Învierea Domnului. Ierarhul a explicat căSfânta Cruce vrea săarate poziţia omului în univers, aceasta presupunând „prin însemnarea noastrăcu ea asumarea tainei Sfintei Treimi”. Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a amintit apoi de troiţa sfinţităce a fost ridicată în Vicovu de Sus în amintirea părinţilor arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, Elena şi Gheorghe Gheorghiţă şi a fraţilor Aurelia şi Vasile, cu tot neamul strămutat la lăcaşurile cele veşnice. Preasfinţia Sa a menţionat căla Hadâmbu existăun drum al Crucii, realizat de arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, prin jertfa fiilor duhovniceşti ai Preacuvioşiei Sale. La final, ierarhul şi-a exprimat bucuria pentru prezenţa la Slujba Sfinţirii troiţei a părinţilor slujitori, a fiilor duhovniceşti ai părintelui Nicodim, a bucovinenilor şi a tuturor ceor de faţă. „Toate săle biruiţi prin Crucea Învierii”, a conchis Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul.

„Dumnezeu lucreazăatât de frumos”

Arhimandritul Nicodim Gheorghiţăa mărturisit cătroiţa de lângăcasa părinteascăa fost înălţatăspre slava lui Dumnezeu, în amintirea părinţilor care i-au dat viaţă, cărora le-a făgăduit să-şi aducăaminte mereu de locurile natale, de unde a plecat spre mănăstire pentru a-şi dărui viaţa Mântuitorului Hristos. „Cu bucovinenii mei dragi am reuşit sărealizez ceea ce se vede astăzi la Mănăstirea Hadâmbu. Când am ajuns la Hadâmbu nu aveam unde să-mi plec capul, dar Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul m-a ajutat şi încurajat. Am văzut căDumnezeu lucreazăatât de frumos, aceasta deoarece la Mănăstirea Putna am fost primit de Preasfinţia Sa. Tot cu binecuvântarea Preasfinţitului Calinic Botoşăneanul am plecat spre Iaşi. Anii au trecut, dar mulţumirea sufleteascăeste aceea cărămâne ceva în urmă. Am avut o copilărie grea, dar cred căaşa a rânduit Dumnezeu pentru a reuşi săridic ansamblul monahal de la Hadâmbu”, a spus arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, care şi-a manifestat recunoştinţa faţăde toţi cei ce l-au înconjurat cu dragoste la momentul prilejuit de sfinţirea troiţei. Credincioşii au sărutat Sfânta Evanghelie, lemnul Sfintei Cruci, iar apoi au primit în semn de mulţumire o iconiţă şi câte un pachet consistent cu alimente. Atmosfera plinăde sărbătoare de la Vicovu de Sus a fost datăatât de frumuseţea slujbei şi a veşmintelor preoţilor, de copacii înfloriţi, de razele calde ale soarelui, de valoarea esteticăa costumelor tradiţionale şi mai ales de chipurile pline de luminăale oamenilor, bucuroşi că „Hristos a înviat!”.

(Text și foto Constantin Ciofu)