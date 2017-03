În Duminica a doua din Post (a Sfântului Grigorie Palama), Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală închinată Sfântului Ioan cel Nou. Credincioşii prezenţi la acest moment de rugăciune s-au închinat şi la racla în care se află moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Răspunsurile liturgice au fost date de corala Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijată de părintele Lucian Tablan Popescu. În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, după împărtăşirea a numeroşi credincioşi cu Sfintele Taine, ierarhul a vorbit despre necesitatea Spovedaniei: „Iertarea păcatelor o dă Dumnezeu prin preot, care are această slujire încredinţată prin Sfânta Taină a Hirotoniei. Când omul se mărturiseşte preotului, în chip nevăzut stă de faţă şi este prezent Mântuitorul Iisus Hristos şi El dă iertarea, prin slujirea preotului care zice: «Cu puterea ce-mi este dată, te iert şi te dezleg de toate păcatele tale mărturisite, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh»“.

Construită în perioada 1514-1522 de către fiul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Bogdan al III-lea, şi terminată de nepotul acestuia, Ştefăniţă Vodă, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“ are două hramuri: Sf. M. Mucenic Gheorghe (23 aprilie) şi Sf. M. Mucenic Ioan cel Nou (24 iunie). Corpul de clădire al mănăstirii s-a înălţat, după tradiţie, pe locul unde a existat cândva o mică biserică de lemn, din care nu s-au păstrat dovezi arheologice. A fost pictată atât în interior, cât şi în exterior, în perioada 1532-1534, sub domnia lui Petru Rareş. Aici se află moaştele Sfântului Ioan cel Nou aduse în 1589 de la fosta Catedrală Mitropolitană a Moldovei. Sfintele odoare sunt păstrate într-o raclă de argint şi sunt expuse pentru închinare sub un baldachin de piatră. Minunile înfăptuite de Sfântul Ioan cel Nou l-au desemnat, alături de Sfânta Cuvioasă Parascheva, drept ocrotitor al Moldovei. (Sursa: Ziarul Lumina)