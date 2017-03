„Căci împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. Şi le-a zis acelora: Mergeţi şi voi în vie, şi ce va fi cu dreptul, vă voi da. Iar ei s-au dus. Ieşind iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea, a făcut tot aşa. Ieşind pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii, stând fără lucru, şi le-a zis: De ce aţi stat aici toată ziua fără lucru? Zis-au lui: Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. Zis-a lor: Duceţi-vă şi voi în vie şi ce va fi cu dreptul veţi lua. Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către îngrijitorul său: Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând cu cei din urmă până la cei dintâi. Venind cei din ceasul al unsprezecelea, au luat câte un dinar. Şi venind cei dintâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au luat şi ei tot câte un dinar. Şi după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi arşiţa. Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar? Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca şi ţie. Au nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău, pentru că eu sunt bun? Astfel vor fi cei de pe urmă întâi şi cei dintâi pe urmă, că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.” (Matei 20, 1-16)

Între cele 50 de parabole rostite de Domnul Iisus Hristos, aceasta ocupă un loc aparte. Deducem că Stăpânul viei este chiar Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pămân­tului. El vine zilnic şi ne trimite pe fiecare în parte, ţinând cont de particularităţile fiecăruia, să lucreze în via Sa. Cei trimişi vor primi şi o răsplată pentru efortul depus. De lucru în via Sa este tot timpul, şi seara, şi dimineaţa, şi la amiază. Să privim puţin şi spre lucrători. Cei care s-au simţit nedreptăţiţi au uitat că stăpânul s-a achitat de obligaţiile convenite, au fost plătiţi aşa cum a fost înţelegerea. Din păcate, nu au înţeles că Stăpânul viei, Dumnezeu, este şi milostiv. El ştie cum şi cât să ofere fiecărui lucrător, fără a nedreptăţi pe cineva. Să ne întrebăm sincer: oare noi cum am reacţiona la chemarea lui Dumnezeu de a fi lucrători în via Sa? Mai suntem dispuşi să lucrăm măcar un ceas?

(Sursa: Ziarul Lumina)