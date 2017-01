Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) este o asociație studențească formată din membri care se regăsesc într-un mod de viață trăit în spiritul valorilor din totdeauna ale credinței creștine ortodoxe.

Acest lucru face să fim angajați în acțiuni de promovare a frumuseților, spiritualității autentic creștine, mai ales în societatea actuală în care acestea sunt nu numai neglijate, dar uneori chiar înlocuite cu nonvalori, care pun în pericol însăși integritatea și demnitatea umană.

Scopul activităților ASCOR-ului este atât religios, cât și cultural, social având un caracter formativ și căutând să contribuie la dezvoltarea armonioasă a tuturor calităților sufletești ale tinerilor.

În cadrul acestei asociații funcționează trei departamente, pentru fiecare dintre ele fiind responsabil un coordonator care se ocupă de planificarea și buna desfășurare a activităților legate de credință – cultură, asistență socială și sport - turism.

Prin intermediul departamentului de Asistență Socială s-au planificat activități diverse care au avut drept scop principal acordarea unui sprijin atât în cadrul unor centre de copii și azile de bătrâni, cât și pentru familiile nevoiașe pe care le cunoaștem. Scopul acestor activități nu s-a limitat la acordarea unui ajutor material, ci s-a concentrat în mod special și asupra unor aspecte ce țin de latura spirituală, urmărind să aducă în sufletele oamenilor cu diverse nevoi, mai presus de toate, bucuria gândului că nu sunt uitați.

Totodată prin aceste activități s-a urmărit implicarea tinerilor în problemele sociale pentru a conștientiza importanța ajutorării aproapelui. În cadrul departamentului de Asistență Socială am propus sfințirea căminelor studențești .

Începutul Noului An aduce cu sine mai multe sărbători cu o semnificație deosebită, precum cea a Botezului Domnului Nostru Iisus Hristos, urmată de prăznuirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, pe data de 7 ianuarie. Acestea marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă.

Botezul Domnului, cunoscut în popor sub denumirea de “Bobotează”, se mai numește și “Epifanie” sau “Teofanie”, termeni care provin din limba greacă și înseamnă “arătare”, “descoperire” deoarece în momentul în care Hristos a fost botezat, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel și a stat peste El, iar Tatăl a mărturisit: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3, 17). În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: "Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a nascut, ci când S-a botezat".

În fiecare an, pe data de 6 ianuarie când prăznuim această sărbătoare, se săvârșește slujba de sfințire a apelor în amintirea botezului lui Hristos, dar și pentru a binecuvânta întreaga natură, prin mijlocirea apei sfințite. Pentru a sublinia amploarea acestei slujbe, este obiceiul ca ea să se săvârșească în afara bisericii, lângă un izvor, un râu, sau fântână. Preoții, prin darul Sfântului Duh, binecuvântează și sfințesc casele oamenilor stropind cu „apa mântuirii”, rugându-se totodată pentru cei ce locuiesc în ele. Acest obicei, care face parte din Sfânta Tradiție a neamului nostru românesc ortodox, a fost adus și colegilor noștri, studenți ai Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava care locuiesc în cămine, de către părintele îndrumător al Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români, Grichentie Natu, împreună cu o parte dintre tinerii voluntari care au cântat troparul Botezului Domnului, au împărțit calendare pentru noul an, cărți de rugăciune și iconițe gazdelor creștine. Sfințirea căminelor din acest an a debutat în seara de 11 ianuarie, după două zile de când studenții și-au reînceput studiul. Aceștia au primit cu inima deschisă “descoperirea” lui Hristos, slăvindu-L prin glas de rugăciune alături de părinte.

Deoarece sărbătoarea Botezului Domnului reprezintă o zi însemnată pentru creștinătate, am considerat că este important să aducem în sufletele tuturor un strop de lumină, mărturisindu-L pe Hristos. Bucuria trăită atât de către voluntari, cât mai ales de către gazdele studențești, timpul petrecut împreună, activitatea în sine, ne-a adus mai aproape de Hristos căci El Însuși mărturisește: “Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”. (Matei 18, 20)

Dăm slavă lui Dumnezeu că am reușit și în acest an să împlinim obiceiul păstrat de Sfânta Tradiție a neamului nostru ortodox, având nădejdea că nu se va pierde nici peste timpuri.

Prin aceste activități ASCOR – Filiala Suceava își îndeplinește scopul și obiectivele sale. Prezentarea activităților în formă detaliată împreună cu fotografii realizate în cadrul activității se regăsesc pe sit-ul ASCOR Suceava.

(Conducerea ASCOR - Filiala Suceava)