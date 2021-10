Prin pădurea de cuvinte

Viagra.O dentistă caută un ac pentru anestezia unui pacient, un ”curajos” vânător. – Nu vreau injecții. Urăsc injecțiile! strigă bărbatul. Dentista agită atunci o butelie cu protoxid de azot, la care pacientul începe să țipe: – Nu pot să suport gazele, masca mă sufocă! Dentista îl întreabă atunci pe pacient dacă n-are nimic împotrivă să ia o pilulă. – Nici o problemă, zice pacientul. Mă împac bine cu pilulele. Dentista revine cu o pilulă și zice: – Uite aici, o Viagra. Bărbatul: – Nu mi-am închipuit niciodată că Viagra atenuează durerea! – Nu atenuează, dar cel puțin o să ai de ce să te ții, în timp ce-ți scot măseaua…

Comparație.Doi vecini, camarazi de ieșiri vânătorești, stau de vorbă: - Vii la vânătoare, vecine? – Nu pot, știi că m-am însurat recent! Când te însori, măi, și tu? – Nu pot, vecine, mi-e gândul numai la nevastă-ta… – Te-ai îndrăgostit de ea? – Nuu! Dar mi-e frică să nu nimeresc și eu una ca ea…

Animale.Două femei stau de vorbă: – Vai, dragă, ce haină frumoasă de blană ai. Se vede că ai un bărbat vânător. De la ce animal e? – De la amantul meu!

Urs (și rus). „Am schiat mult, până în inima pădurii. În cele din urmă, ne-am oprit lângă un bătrân molid, zdrențuit și acoperit de zăpadă. Sub el era vizuina. Când totul era gata, pădurarul a început să împingă un stâlp lung sub rădăcina molidului vechi de o sută de ani. Unchiul meu, zâmbind, a spus: " Puștile la omoplat! Este ursul vostru, țintiți, și nu vă speriați prea mult". Deodată, de sub zăpadă, am auzit un mârâit, apoi un vuiet ... În același moment, masiva arătare a unui urs s-a ridicat aproape pe jumătate din zăpadă. Fără să-mi dau seama, am țintit și am tras ambele gloanțe...un vuiet îngrozitor! Mă sprijineam, alb de frică, de un pin, între viață și moarte, și nu puteam vedea nimic prin fum. "Bravo, bravo! ", aud vocea unchiului meu. Am împrăștiat zăpada și am scos trupul uriaș, de 292 de kilograme. Cele două gloanțe – ce noroc! - loviseră inima!". Așa a descris scriitorul rus Vladimir Guiliarovsky (1853-1935) o vânătoare de urși cu rudele sale, pe când el avea doar 15 ani. Totuși, împușcarea unui urs trezit din hibernare este doar una dintre metode. Guiliarovsky evocă sulițe, capcane pentru urși, gropi acoperite cu crengi, cu vârfuri ascuțite în partea de jos. Vânătoarea de urși este o veche tradiție rusă. Rușii au fost din vechime fascinați de urși, iar îmblânzirea acestor animale a fost o practică veche în rândul ”skomorochilor” - trupe de trubaduri ambulanți. În același timp, uciderea cu succes a unui urs era o „provocare” serioasă pentru orice vânător și avea, de asemenea, conotații mistice, deoarece ursul era considerat „stăpânul pădurii”. În Rusia, „stăpân” era o poreclă obișnuită pentru un urs, la fel ca „medved” („cel care cunoaște mierea”, un termen frecvent folosit acum pentru a se referi la acest teribil animal). Fiara era atât de înspăimântătoare, încât superstițiile au avertizat împotriva pericolului numirii ei pe nume - „ber” în vechea rusă. Împușcarea unui urs nu e o sarcină ușoară. Craniul său în formă de con este format din oase groase și, țintind capul ursului, susțineau vechii vânători ruși, poți lăsa fiara nevătămată: glonțul alunecă pe craniu, urmând o tangentă și nu provoacă daune grave, fatale. De aceea, atunci când vânează un urs, vânătorii vizează de obicei inima animalului. Cu mult înainte ca vânătorii ruși să aibă arme de foc, au conceput modalități de a doborî „Stăpânul” folosind arme albe, sulițe și capcane. Dar înainte de orice vânătoare de urși, bărbații ruși urmau anumite ritualuri. Înainte de vânătoare, toți participanții mergeau la saună (banya). De asemenea, se abțineau de la sex. Toate acestea erau fost făcute pentru a reduce la minimum mirosul corporal, astfel încât ursul, care are un simț al mirosului deosebit, să aibă șanse minime de a simți vânătorii care se apropie de el. Aceștia își puneau hainele peste noapte într-un sac cu ramuri de pin și molid, pentru a le impregna cu mirosul pădurii.

Rogatina.„Rogatina” (derivată din „rog”, „corn” în rusă) era o suliță specială pentru vânătoarea de urși - scurtă, cu mâner greu. Cea mai importantă parte era lama ei lată, cu două tăișuri, în formă de frunză, cu o lungime de 20 până la 60 cm și o lățime de până la 7-8 cm. Această lamă provoacă răni deosebit de mari și sângeroase. Rogatina a fost folosită în general pentru a ține ursul la distanță, în timp ce alți vânători îl doborau cu sulițe lungi. Oricum ar fi, era cel mai periculos mod de a vâna un urs, și doar cei mai pricepuți și curajoși vânători se încumetau să-l practice. (Russia Beyond)

Bambi.De ce îi este frică lui Bambi de Christopher Walken? Pentru că este un „Vânător de cerbi”.

Anunț.Se spune că următoarul anunț dintr-un ziar din Atlanta (SUA) a primit cele mai multe apeluri: „Femelă singură, sănătoasă, caută companie masculină (etnia nu are importanță). Sunt foarte arătoasă și îmi place să mă joc. Îmi plac mult plimbările lungi prin pădure, iubesc să stau cuminte în camioneta ta, ador vânătoarea, campingul și excursiile la pescuit, nopțile de iarnă, petrecute tandru, lângă foc. Cinele intime, la lumina lumânărilor, mă vor face să mănânc cu drag din mâna ta. Mângâie-mă cu blândețe și știu cum să îți răspund. Te voi aștepta mereu la ușa din față când vei ajunge acasă de la serviciu, purtând pe mine doar ceea ce mi-a dat natura! Sunați la xxx-xxxx și întrebați de Daisy.”. Peste 15.000 de bărbați au sunat la redacție, aflând că e vorba despre o cățea Labrador retriever, în vârstă de opt săptămâni.