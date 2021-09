Cockteil (9). Masochism

Prin pădurea de cuvinte

Motto. Un excelent sfat scriitoricesc (valabil, util nu numai pentru scriitori, ci pentru toți cei care scriu, orice): ”Renunță la aproape toate semnele de exclamare. Un semn de exclamare este ca și când ai râde la propria ta glumă.” (F. Scott Fitzgerald)

Time. Sir stă în grădină și citește ziarul. John vine și îl face atent: - Sir, din șliț vă atârnă ceva! Sir dă ziarul, la o parte, se uită la prohab și zice: - Oh, she is gone... Gentlemani. În Londra într-un supermarket un gentleman se tot uită la o conopidă. Un angajat care spală pe jos îl întreabă: – Este ceva în neregulă? Gentlemanul: – Aș dori să cumpăr doar jumătate din această conopidă! Angajatul: – Îmi pare rău, dar nu se poate! Gentlemanul: – Vreau să vorbesc cu managerul dumneavoastră! Angajatul nervos intră în biroul managerului bombănind fără să observe că gentlemanul era în spatele lui și spune: – Boss, e un tâmpit în magazin care vrea să cumpere o jumătate de conopidă și nu înțelege că nu se poate! Văzând că managerul e disperat se întoarce și-l vede pe gentleman în spatele lui. Ca să se salveze spune în continuare: – Și acest minunat domn dorește să cumpere cealaltă jumătate! Doi. La Radio Erevan se întreabă: – Poate o femeie iubi doi bărbați deodată? – În principiu da, dar mai practic este unul după altul decât deodată. Secret. Întrebare la Radio Erevan adresată de un tânăr proaspăt căsătorit: – Care este secretul unei căsnicii perfecte? – Să nu te prindă. Semne. – Care-s semnele că un bărbat are altă femeie? – Vezi pe spate sau pe gât. Arest. – Ce înseamnă să fii logodit? – Este ca și cum ai fi arestat preventiv înainte de a fi condamnat la închisoare pe viață. Bărbați. -Toți bărbații vor același lucru de la femei? Radio Erevan: – Nu, unii cer și bani. Masochism (civic): Pentru că prea multor oameni le (chiar) place, bag seamă, să fie f...i, iată un banc tematic. De ziua lui, Ion primește o pușcă nouă de vânătoare. Dornic să o încerce, pleacă la vânătoare de urși. Ajuns în pădure, vede unul, pune pușca la ochi, țintește, trage, ursul cade mort. Ion se apropie de urs, îl mișcă cu piciorul, când simte o bătaie pe umăr. Se întoarce și ce vede? Un alt mare urs brun, care îi spune: - Ioane, Ioane, situația e nasoală. Tocmai l-ai omorât pe vărul meu. Acum, ai două opțiuni: ori te sfâșii și te omor, ori facem sex. Ion stă, se gândește: - Bine, ursule, asta e, facem sex. După ce termină, Ion pleacă mai mult mort decât viu acasă. Stă la reanimare două săptămâni, după care, dornic de răzbunare, se întoarce în pădure. Caută ursul brun, îl găsește, îl omoară și iar simte pe umăr o bătaie. Se întoarce și vede un urs grizzly care îi spune: - Ioane, situația e nasoală. Marele urs brun pe care tocmai l-ai omorât era vărul meu. Acum, ai două opțiuni: ori te sfâșii și te omor, ori facem "wild sex"! Ion stă, se gândește și, cu jumătate de gură, (știind ce i se întâmplase în urma cu două săptămâni), îi răspunde: - Bine, asta e, facem sex sălbatic. După partidă, Ion stă la reanimare trei luni. Și de data asta își jură că se va răzbuna. Se întoarce în pădure, caută ursul grizzly, îl omoară și... o altă bătaie pe umăr. Când se uită în spate, un urs polar uriaș care îi spune: - Ioane, acum, între noi fie vorba: nu-i așa că tu nu vii aici pentru vânătoare?! Fertilitate. Soțul se plânge medicului: – Dom’ doctor, nevastă-mea rămâne însărcinată într-o veselie! – Nu folosiți metoda calendarului? – Ba da, dar fără efect. – Anticoncepționale? – I-am dat, da’ tot rămâne! – Ia-ți prezervative! – Am luat, dar degeaba...Exasperat, doctorul îl sfătuiește: – Atunci, n-o mai f...! – Am încercat și metoda asta, dom’ doctor, da’ tot rămâne…Fese. „Când am pictat fundul unei femei astfel încât îmi vine să pun mâna pe el, înseamnă că tabloul e terminat.” (Auguste Renoir)

Festivitate. 15 martie este sărbătoarea falusului în Japonia. „Hounen Matsouri” este celebrat cu parade ale unor imense falusuri din lemn (de mărimea unui trunchi de molid bucovinean secular!), dar și cu falusuri de dimensiuni realiste, cu înghețate și ciocolate imitând fidel „organul” elogiat. Bravo, fetelor! Fete. 1. Nu umbla doar după fete/ Că-i rămâne fără ghete. 2. ˮDragă Moș Crăciun, acum, că nu mai ai nevoie de ea, poți să-mi dai mie lista cu fetele rele?ˮ Ficat. Femeia frumoasă îți distruge inima, femeia urâtă îți distruge…ficatul. Ghicitoare. Când e luată în mână se lungește, apoi se introduce între sâni, după care se bagă în fanta destinată special ei. Despre ce este vorba? Despre centura de siguranță, ce credeați? Nu uitați să o folosiți! Ghinion. Din seria „despre culmi”. Culmea ghinionului: să te așezi în carul cu fân și să-ți intre acul în fund! Ghișeft. Cea mai bănoasă negustorie ar fi să le cumperi pe femei cu cât valorează în realitate și apoi să le revinzi cu cât se apreciază ele însele. P.S. Probabil e valabil și la/pentru bărbați. (J. P. Senn) Ginere. Sarah, fiica cea mare a lui Churchill, s-a măritat cu Vic Oliver, un actoraș de music-hall pe care socrul său nu-l putea suferi, în ciuda (ori poate, dimpotrivă, tocmai de aceea!) eforturilor vădite ale acestuia de a-l flata cu orice ocazie, alintându-l, chiar cu familiarul „Popsy”. Care-l enerva teribil pe morocănosul Winston...Pentru a-l încânta, la o cină cu mulți invitați, Vic l-a întrebat cine a fost – „desigur, cu excepția ta, dragă Popsy” – cel mai remarcabil om de stat din istoria recentă. „Benito Mussolini, a mormăit Popsy. A fost singurul șef care a avut curajul necesar să-și trimită la execuție propriul ginere.”