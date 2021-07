Prin pădurea de cuvinte

Trofee.”În fine, autorul (Vasile Crișan, ”La vânătoare cu Ceaușescu. Un sfert de veac în preajma „primului vânător al țării” Ed. Adevărul Holding, 2010) demistifică istoria, denaturată oficial, a unor trofee valoroase, atribuite lui N. Ceaușescu în competițiile internaționale de profil: trofeul de cerb comun, împușcat de N. Ceaușescu la Soveja-Vrancea în 1980, evaluat la Plovdiv în anul următor, record mondial în perioada 1981-1985, a fost ținut, până la omologare, timp de nouă luni în cârpe ude, la întuneric, pentru a nu pierde din greutate; trofeul – blană de urs brun, împușcat la Pilicske-Harghita de N. Ceaușescu în aprilie 1983, din observator închis, omologat la Brno în 1985, record mondial și astăzi, s-a bucurat de tratamentul prealabil al pielarilor și taxidermiștilor români, până a devenit pătrat, ceea ce i-a determinat pe oficialii CIC să ia în considerare ideea excluderii din competiții, pe viitor, a blănurilor de vânat; trofeul de căprior, omologat la Marsilia în 1977, vicerecord mondial în perioada 1977-1990, record național și astăzi, vânat, chipurile, de N. Ceaușescu în 1976, în județul Prahova, a fost în realitate recuperat de la un șofer din Olt, care intenționa să-l facă plăsele pentru cuțit; trofeul de mistreț, omologat record național și mondial la Nitra în 1980, atribuit lui N. Ceaușescu (Ciornuleasa – Călărași, 1978), provine în realitate de la doi vieri – colții-ascuțitori originali, fiind prea mici, s-au înlocuit cu alții, pe care proprietarul a fost „convins” să-i doneze. Ca un corolar, demersul insolit al lui Vasile Crișan ni se pare reparatoriu, în sensul igienizării istoriei și al recâștigării respectului față de noi înșine. Nu e nimic înălțător în faptul că, de-a lungul timpului, s-a cultivat cu umilință mioritică orgoliul predispus la hipertrofiere al unor indivizi cu nimic mai buni decât adulatorii lor : „În catalogul trofeelor românești, ce va trebui trimis la forurile internaționale competente, care organizează următoarea expoziție de vânătoare, în locul numelui de Nicolae Ceaușescu, ca persoană care a dobândit trofeul respectiv, să fie înscrisă denumirea ocolului silvic sau a asociației de vânătoare din raza căreia provine acel trofeu. În rest, toate celelalte elemente înscrise în cataloagele vechi rămân valabile. Așa cum le vom scrie noi în catalogul nostru, așa vor apărea și în viitoarele cataloage ale expozițiilor internaționale” . Pentru că meritul nu este al celui care a apăsat automat pe trăgaci, fără efortul confruntării cinstite, ci al instituției sub a cărei umbrelă a fost ocrotit, gestionat și oferit spre jertfă vânatul. „Dar oare Ceaușescu a fost vânător, în adevăratul sens al acestui cuvânt ? Nu! Categoric, nu! El habar nu avea de vânătoare. Era numai un trăgător cu arma și, din păcate, un ochitor foarte bun. Era prea însetat de sânge, prea îndârjit în a transforma vânătoarea în carnagiu, doborând aproape tot ce îi ieșea în cale. Niciodată nu contau mijloacele prin care săvârșea acest lucru. Nu conta legea, nu conta etica vânătorească, nu avea nicio sensibilitate față de frumos, nu simțea nicio emoție sau trăire interioară atunci când era în mijlocul naturii sau în preajma vânatului; nimic nu conta pentru el” . Pentru toptangiii puștii, uitarea rămâne cea mai dureroasă pedeapsă.” (Gabriel Cheroiu). Spion (cu pene). Un James Bond cu pene? Pasărea vopsită într-un roz strălucitor a fost prinsă după ce a intrat duminică seara în casa unei femei din districtul indian Kathua, care a alertat autoritățile. Forțele de securitate l-au capturat imediat pe acest James Bond cu pene, care se află acum în custodia poliției indiene, care l-a reținut ”ca spion pakistanez”. Porumbelul spion avea prins de picior un inel metalic cu un mesaj codat, pe care indienii încearcă acum să-l descifreze. „Porumbelul, despre care credem că a fost instruit în Pakistan pentru spionaj, are un inel cu litere și numere scrise pe el”, a declarat o sursă din poliție. „Deși știm că păsările nu au granițe și multe zboară peste frontierele internaționale în timpul migrației, un inel codat pe corpul porumbelului capturat este un motiv de îngrijorare, deoarece păsările migratoare ”civile” nu au astfel de inele”, a precizat sursa citată. P.S. Abia aștept să aflu în ce mod vor obține indienii informații de la porumbelul inelat – evident, un dușman! Chef. ”Bucovinean la origine, de prin părțile Rădăuțiului, Constantin Ion este mândru de originea sa. Fraza care mi-a plăcut a fost: ” Prima condiție a unui bucătar, este să fii om și să ai credință(…) La mulți dintre ucenicii pe care i-am format, le spuneam, gătește ca pentru client și apoi du-te în restaurant și mănâncă să vezi dacă îți place! Gastronomia este o artă, trebuie să ai har de la Dumnezeu și să o faci cu sufletul!” A gătit peste nouă ani, pentru cel mai mare pilot al Formulei unu, Michael Schumacher, bucătar fiind în Austria. Ucenicia și-a făcut-o în România, alături de mari gastronomi, precum inventatoarea renumitei ciorbe rădăuțene, doamna Cornelia Dumitrescu, după care a plecat în Franța, alături de Paul Bocuse, tatăl gastronomiei franțuzești. Peste tot unde a fost, a învățat tehnici și modalități de preparare, secrete ale gastronomiei franceze, italiene, sau iberice. Pentru arta preparării mușchiului de vită, a plecat în Australia și State. Se consideră un bucătar liber și pasionat (până la extrem) de arta culinară, în prezent la una din pensiunile din zona Humorului, i-am cerut să ne pregătească o pizza, un mușchi de vită, coaste și alte minunății din gastronomia internațională. Plecat din Spania, a acceptat să primească ca remunerație vreo cinci porci cu totul speciali – Jamonul iberic, porcul cel mai scump din lume. Prin ce este așa deosebit acest porc? Este crescut în semi-sălbăticie, doar cu ghinde, astfel carnea sa are un aspect marmorat și un gust extraordinar, prețul unui kg din această carne, fiind peste 100 de euro, iar spaniolii nu îl vând niciodată în viu, ci doar preparat, după rețete secrete, păstrate din generație în generație. Așa că în prezent, bucovineanul nostru, crește acum acești porci, reușind să-i înmulțească și să aibă propria fermă. Este un Chef extraordinar, cu principii sănătoase, format după stilul Școlii vechi de bucătari, pentru care gastronomia este o Artă și o Credință! Felicitări Chef” (Constantin Butnariu).