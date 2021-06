Prin pădurea de cuvinte

Ecvestre.Când calul unei statui ecvestre are două picioare în aer, călărețul a murit în luptă. Când are ridicat un picior din față, călărețul a murit în urma rănilor căpătate în luptă. În fine, când cele patru copite ating soclul, cel glorificat a murit de moarte naturală.

Psiho.Iată mai jos o listă cu nu mai puțin de 23 de curiozițăți din psihologie : 1. Oamenii sunt mai fericiți atunci când sunt ocupați. Asta îi ajută să rămână optimiști. 2. Fericirea, supărarea, tristețea, frica, repulsia și uimirea sunt singurele șase emoții care se pot exprima universal, peste tot în lume. 3. Consumul de ciocolată eliberează în organism aceleași substanțe chimice care se secretă atunci când suntem îndrăgostiți. 4. Oamenii sunt mai sinceri atunci când sunt obosiți. 5. O îmbrățișare scurtă, de numai 25 de secunde, eliberează în corp substanțe chimice care sporesc încrederea în persoana pe care o iei în brațe. 6. Studiile arată că pierderea telefonului mobil generează o panică similară cu cea provocată de o experiență care pune viața în pericol. 7. Atunci când gândesc în altă limbă, oamenii au tendința să fie mai logici. 8. Nicio persoană oarbă nu a fost vreodată diagnosticată cu schizofrenie. 9. Elevii de liceu din ziua de azi suferă de același nivel de anxietate ca pacienții medicilor psihiatri din anii ‘50. 10. Creierul înregistrează respingerea drept durere. 11. Cam 30% din timp, gândurile ne zboară aiurea. 12. Cele mai clare amintiri pe care le avem sunt probabil greșite. 13. Chiar și iluzia progresului îi motivează pe oameni. 14. Dependența de Internet a fost declarată boală mintală. 15. Nu există cu adevărat multi-tasking (să faci mai multe lucruri în același timp). 16. Inconștientul nostru este cel care știe și decide primul. 17. Oamenii pot lega relații apropiate, autentice cu aproximativ 150 de persoane. 18. Când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt ultima oară când ne-am amintit de el. Nu ne amintim evenimentul în sine, ci amintirea lui. 19. Oamenii cu un scăzut respect de sine sunt în general violenți. 20. 80% din conversațiile oamenilor sunt despre nemulțumiri. 21. Oamenii care fac voluntariat sunt mai mulțumiți de viața lor. 22. Creierul uman este mai creativ atunci când e obosit. 23. Relațiile interumane sunt mai benefice pentru sănătate decât sportul.

Cot.Este imposibil să-ți lingi cotul. 80% din persoanele care citesc acest text, încercă să-și lingă cotul!

Tolbuhin.”Ați citit bine: Tolbuhin. În mod sigur nu știți sau nici n-ați auzit de acest personaj. Este unul dintre mareșalii ruși care ne-au eliberat de sub „ghitleriști”. Din fericire, n-a stat mult la noi, ci a trecut Dunărea, scăpându-i și pe bulgari de trupele naziste. Vecinii noștri s-au arătat mult mai generoși cu recunoștința față de fratele lor sovietic, pe atunci, la începutul toamnei lui 1944: i-au dat numele unei regiuni întregi – Dobrici -, ca și capitalei administrative a acesteia, fostă reședință a județului românesc Caliacra din perioada interbelică – Bazargic. Tărășenia asta s-a petrecut între anii 1945-1991, după care bulgarii au renunțat la Tolbuhin, rebotezându-și regiunea cu numele vechi de Dobrici. Numai că Tolbuhin n-a rămas pe drumuri…A fost adus la București, în sectorul 2, patronând un fel de parc cu câteva șiruri de bănci, o alee și un capăt de asfalt, un spațiu gâtuit dintre blocuri care, musai, trebuia să poarte un nume… N-are „un ochi” de apă – o fântână, un havuz, o pânză umedă, curgătoare-zburătoare, ceva acolo care să răcorească – ci un fel de adăpătoare, pe care stă scris: „Apa este oprită până mâine dimineața la 10,00”. Care mâine, care dimineață… Cu spatele la adăpătoare se află bustul lui „Jose Marti, Eroul Național al Cubei, Apostolul Independenței”. Erou la erou trage, independență la independență…(G. Râureanu).

Recăsătoriți.Dincolo de traumele provocate de eşecul unui cuplu, divorţul şi eventuala recăsătorie constituie şansa unei noi vieţi. Recăsătorit în 1897 cu Lucreţia Nemţeanu, fiica fostului primar C. Nemţeanu, din Vânători-Neamţ, „putredă de săracă”, Al. Philippide considera că începe „o nouă viaţă”, plin de optimism, pentru că era „sănătos ca un tun, nevasta mi-e tânără, frumoasă şi bună”; „Femeia mea de acum e tocmai contrariul celeilalte. De astă dată am nimerit-o”, şi dă dreptate lui Hesiod care spusese (în Munci şi zile) că omul trebuie să-şi ia soţie din sat de la dânsul. Totodată, lecţia primului eşec îl învaţă multe: „Lămurit prin acest purgatoriu, am devenit mai blând şi mai bun decât fusesem şi m-am hotărât să-mi expiez reaua creştere trecută prin umilinţă”. „Niciodată n-am avut atâta forţă de lucru. Sunt crize în viaţa morală care fac adevărata graniţă între copilărie şi bărbăţie. Din ele unii ajung în crâşme, alţii în temniţi, alţii în ospiciul de nebuni, cei mai mulţi se amestecă în vulgul profan. Rari ies oţeliţi. Se vede că sunt dintre cei privilegiaţi.”. Lucrează mult, îşi face proiecte intelectuale. „La capăt va fi poate gloria, la mijloc va fi sigur o muncă îndărătnică”. Iar mediul intelectual e plin de indivizi în căutarea unei noi şanse, cum ar fi A.D. Xenopol, recăsătorit cu Coralia Biberi, cunoscută în epocă de Riria; C. Stere recăsătorit cu Aneta, născută Ionescu-Quintus (la rândul ei divorţată de dr. Al. Radovici) etc.