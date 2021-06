Prin pădurea de cuvinte

Vorbe(apocrife, dar haioase!). Aria cercului se bucură de o celebritate nemeritată. (Giuseppe Verdi). Doctore, mă chinuie îngrozitor coloana. (Constantin Brâncuși). Posteritatea va crede că am avut un singur ou. (Columb). Prefer rima îmbrățișată. (Veronica Micle). Femeile cu picioare lungi sunt cele mai bune la pat. (Procust). Duc o viață regulată, mă culc la șapte, mă scol la șapte. (Albă ca Zăpada). Și totuși, se învârtește! (Galileo Galilei la un chef). Eu sunt o excepție, mi-am făcut carul vara. (Nicolae Grigorescu). Am fost corigent la zoologie și literatură. (La Fontaine). Noi vrem pământ! (Un extraterestru). Am picat la țanc! (Aurel Vlaicu). Tabloul lui Repin este lipsit de simboluri. (Mendeleev). Într-un triunghi conjugal, ipotenuza este iubita la pătrat. (Pitagora). Când pun mâna pe un roman bun, nu-l las până nu-l termin. (Cleopatra). Aștept Ziua Recunoștinței. (Peneș Curcanul). Ce mică-i lumea! (Gulliver în tara piticilor). Nu-mi fac planuri de viitor. (Nostradamus). Toți oamenii de valoare au zburat din România. (Henri Coandă). De fapt, la țară eu n-am vară, ci un văr. (George Topârceanu). Ca orice om, am fost și eu la strâmtoare. (Magellan). Marile cuceriri le-am făcut în moteluri. (Gingis-Han). Eu stau, tu stai, el stă. (Imnul de stat). Oștenii mei, astăzi avem exerciții de tragere. (Vlad Țepeș). Am ajuns în America pentru că m-a trimis nevasta după cartofi. (Cristofor Columb). Forma mea de protest este demonstrația. (Pitagora).Castro (Fidel). Tovarăși, are cuvântul Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei. Cităm: „Fidel Castro a avut cel mai lung mandat de președinte din istoria Cubei. Și-a slujit poporul aproape jumătate de veac. A fost un revoluționar și orator legendar. Și admiratorii, și adversarii îi recunosc abnegația și dragostea pentru

poporul cubanez. A fost o onoare pentru mine să îl cunosc” (aplauze prelungite, se scandează: Castro și Trudeau/ Exploatatorii încotro?). Marele bărbat de stat canadian e prost ca noaptea polară. Sau poate nu? Căci, în ciuda condițiilor neprielnice de pe parcursul nopții amintite, mai multe personaje magnifice s-au

alăturat sesiunii corale deschise de Trudeau. În rolurile principale: Barack Obama, jucăria favorită a lui Puțin, Jean-Claude Juncker, mai-mare peste Comisia Europeană, de mult decis să dea cu stânga în dreapta până o rămâne numai stânga, și Federica Mogherini, șefa a politicii externe a UE și fostă membră cotizantă a Tineretului Comunist Italian. Toți și atâția alții au găsit cuvintele, ambiguitățile, eufemismele și subînțelesurile care le-au permis să strecoare un adio tovărășesc, încărcat de emoție revoluționară și regret militant.” (Dănuț Ungureanu). Spovedanie. - Părinte, am păcătuit! Eram cu iubita mea, noi singuri, casa goală... S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple... Apoi cu viitoarea mea soacră, părinte... Noi singuri, casa goală... S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple... Şi asta nu e tot, părinte! Cu vecina mea: noi singuri, casa goală... S-a întâmplat iar! În acest moment, părintele îşi smulge patrafirul şi o ia la fugă. - Părinte, unde fugi? Stai că n-am terminat...- Tocmai! Noi singuri, biserica goalăăăă ! Calificare. Un instalator și un ucenic reparau o canalizare înfundată de rahat... se scufundă instalatorul în rahat și când iese la suprafață, îi cere ucenicului să îi dea o cheie de 10... se scufundă iarăși, când se întoarce și îi cere altă cheie de 13. Și tot așa până când, la un moment dat, când iese, îi spune ucenicului: - Învață bă, meserie, că altfel, toată viața o să dai chei! Dependență. Aseară, stăteam cu nevasta de vorbă despre eutanasiere, și i-am spus: - Te rog să nu cumva să mă lași să stau într-o stare vegetativă, să fiu dependent de niște mașini și alimentat cu lichide! Dacă o să fiu vreodată într-o astfel de stare, te rog să mă debranșezi de la toate aparatele de îngrijire care mă țin în viață! Și atunci, ea s-a ridicat, a închis televizorul și calculatorul și mi-a aruncat berea la chiuvetă... Exces (scoțian). Scoţianul sta pe terasă, cu un pahar de apă plată în faţă. Scoate o poză cu o femeie goală, se uită la ea, suspină, bea o înghițitură de apă...Iar se uită la poză, iarăşi ia o inghiţitură...La un moment dat se scoală şi spune: - Aşa nu se mai poate! Am ajuns să îmi dau toţi banii pe femei şi băutură! Politețe. O profesoară nouă încearcă să predea lecții de psihologie unor copii: - Cine crede că e prost, să se ridice în picioare! După câteva secunde, se ridică în picioare Bulă. - Poți să ne spui de ce crezi că ești prost? - Nu sunt prost, doamnă, dar îmi părea rău să stați în picioare numai dumneavoastră... Consens. Cei care consideră că "Trebuie să bem cât mai mult" și cei care consideră că "trebuie să bem cât mai puțin" au ceva în comun: ambii consideră că..."trebuie să bem". De acord. Într-un magazin intră o doamnă foarte grasă: - Aș dori să văd un costum de baie care mi-ar veni...Vânzătorul: - Și eu ...