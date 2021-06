Cocktail (2). De la Erevan la Tel Aviv

Erevane.I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? R. Fiecare a încercat câte o parolă și site-ul a cedat nervos. I. De câte feluri sunt femeile? R. De trei feluri: cele cuminți – care se culcă numai cu unul, curvele – care se culcă cu toți şi curvele dracului – care se culcă cu toți, numai cu mine nu! I. Care e avantajul de a face sex în grup? R. Dacă ai treabă, poți să pleci. I. Care este cel mai periculos loc din lume? R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni. I. De ce are girafa gâtul lung? R. Ca să-i ajungă la cap! I. Ce spune spermatozoidul care fuge după un ovul? R. Daca te prind, om te fac! I. Prin ce se deosebește ariciul de aricioaică ? R. Ariciul are o țeapă în plus. I. Prin ce se deosebește un om de o cămilă? R. Cămila poate să lucreze o săptămână fără să bea, iar omul poate să bea o săptămână fără să lucreze. I. Care este deosebirea dintre o poveste americană și una rusă? R. Povestea americană începe cu: „A fost odată …” iar cea rusă cu: „Odată, cândva, o să fie…” I. Care este singura asemănare între ghilotină și alcool? R. Amândouă te fac să-ți pierzi capul! I. Cum scufunzi un submarin rusesc? R. Îl bagi în apă… I. Ce e roșu și vine regulat? R. Moș Crăciun. I. Ce condiție trebuie să îndeplinească în Scoția o vânzătoare de cofetărie? R. Să aibă diabet. I. Ce făcea Meșterul Manole când o zidea pe soția lui, Ana? R. Body-building. I. Care este diferența dintre o amantă și o soție? R. 30 de kilograme. I. La ce e mai ușor să renunți: la vin sau la femei? R. Depinde de vechime. I. De ce au uraganele nume de femei? R. Pentru că vin umede și sălbatice și pleacă cu casa și mașina. I. Ştiţi cum se numește o secretară lăsată însărcinată de către şeful ei? R. Bossumflată… I. Ce fac peștii când sunt mulți? R. Bancuri. I. Care este pluralul de la sticlă? R. Cioburi. I. De ce stau găinile pe gard? R. Să le vadă cocoșii copanele.

Râsul este cel mai sigur examen al sufletului omenesc, niciodată firea omului nu se dezvăluie mai deplin ca atunci când râde - citat clasic din Dostoievski.

Şchioapa.– Căsătoreşte-te cu ea, Rosenfeld… este o partidă minunată. Este fiica vânzătorului de mobilă Edelbaum. Are o zestre de trei milioane… – Nu zic nu… Dar o cunoşti bine? Zilele trecute am văzut-o pe stradă şi parcă şchiopăta. Nu ştii, era o chestie întâmplătoare, sau aşa şchiopăta ea totdeauna? – Aş, numai când umblă…

Asemănări.Cinci puncte comune, şi totuşi… Moşe şi Mohamed, buni amici, locuiesc la Ierusalim. Mănâncă humus şi fac politică. – Noi, evreii, avem un singur Dumnezeu, spune Moşe. – Şi noi, arabii, la fel. – Noi, evreii, suntem cu toţii circumcişi. – Şi noi! – Nu mâncăm carne de porc. – Nici noi! – Scrierea noastră, ebraica, e de la dreapta spre stânga. – Şi araba se scrie la fel. - Ierusalimul e capitala noastră. – Şi-a noastră.

Armonie.Ieri seara, eu și soția mea am ajuns la compatibilitatea sexuală ideală: amândoi am avut dureri de cap...

Minijupă.Un copil mic s-a pierdut în supermarket și plânge necontenit. Oamenii din jur îl liniștesc spunându-i că îşi va găsi mama și îi dau sfaturi: -Trebuia să te ții de fusta mamei! - Am încercat, dar nu am ajuns!

Dinți.Stomatologul întreabă o pacientă: - De când au început să vă cadă dinții? - Imediat după nuntă!

Diabet.O secretară blondă, proaspăt angajată... Șefu': - Dră, vă supărați dacă vă servesc cu o prăjitură? Blonda: - Nu, dle director! A doua zi, la fel: - Dră, vă supărați dacă vă servesc cu o ciocolată? - Nu, dle director! A treia zi: - Dră, vă supărați dacă vă servesc cu o înghețată? Blonda (excedată): - Dle director! Dacă o continuăm tot așa, până o să vă culcați cu mine, eu o să fac diabet...

Religii.Un episcop a luat masa cu un imam: – Și când ai să mănânci și tu carne de porc, imame? – La nunta ta, părinte!

Mireasă.Iankel stă de vorbă cu Iossel: – Hai să căsătorim copiii, spune Iossel, fiica mea Sara este adorabilă… – Sunt de acord… – Dacă ea se mărită cu David al tău, îi dau 10.000 de shekeli pentru fiecare an împlinit al ei. Ce zici? – Câţi ani are Sara? – Cincisprezece. – Cred că ea este prea tânără pentru David al meu.

Viceversa.Moise împreună cu Aron înfiinţează o fabrică de covoare. - Cum merge afacerea? Îl întrebă Iossel pe Moise. - Destul de bine… -Tu eşti, într-adevăr, asociat cu Aron? - Da. Dar de ce întrebi? - Păi, eu ştiam că tu nu aveai bani… - Nu are importanţă… Aron avea capitalul, iar eu – experienţa… - Înţeleg… – Şi într-un an, Aron va avea experienţa mea, iar eu capitalul…

Căsătorie.- Este adevărat, Iossele, că ţi-ai măritat fiica cu casierul tău? - Nimic mai adevărat… - Mă miră teribil… Nu spuneai tu că nu prea ai încredere în el? - Spuneam, spuneam… - Şi totuşi i-ai dat mâna fiicei tale? – Bineînţeles. Gândeşte-te, dacă fuge cu banii, măcar fiica mea va fi cea care se va bucura de banii mei.