Larry Watts, autorul unei cărți – With Friends Like These...The Soviet Bloc’s Clandestine War Against Romania (Cu astfel de prieteni...) – ce merită a fi citită de toți românii ce vor să-și cunoască adevărata istorie recentă (adică acea istorie nepervertită de politică, interese electorale și minciună), pregătește pentru tipar volumul al doilea al substanțialei sale lucrări. Din extrasele publicate în presă ne vom convinge – dacă mai aveam dubii – că I.M. Pacepa nu a fost un patriot anticeaușist – cum se lamentează de 30 de ani încoace – ci un execrabil vânzător de neam și de țară. Cel care defecta în Germania în 1978, producând României pierderi mai mari decât cutremurul din anul precedent, a făcut constant, de atunci încoace, jocul Moscovei, care dorea compromiterea relațiilor privilegiate ale Bucureștiului cu partenerii occidentali și cu toți actorii din frământatul Orient Mijlociu. Pentru a-și merita cei câțiva arginți ai trădării și operația de schimbare a chipului, Pacepa a încercat, ca orice psihopat cu personalitate dedublată, să-i convingă pe americani că românii erau cei mai activi în a fura din Occident tehnologii laser, de satelit și computer, în beneficiul Kremlinului. Dezertorul îl acuza pe Ceaușescu – ale cărui contribuții la normalizarea relațiilor americano-chineze și la procesul de pace din Orient au fost unanim recunoscute – că îi păcălea simultan atât pe israeliți, cât și pe arabi și că lucra mână în mână cu teroriștii arabi subordonați în secret lui Yasser Arafat. Acesta din urmă a fost acuzat de Pacepa că ar fi homosexual și agent K.G.B. Uitând că el însuși recunoscuse la aterizarea sa în S.U.A. că „am petrecut 27 de ani de viață lucrând pentru serviciile sovietice”. Adică exact atâția cât pentru Securitatea română (de la recrutarea lui, în 1951, și până la fuga sa, în 1978!). În 1996, ofițerul german care l-a „recuperat” atunci pe Pacepa – ca pe un șobolan hăituit și speriat – din wc-ul de sub catedrala din Koln (individ care va deveni, ulterior – voila, cum ar zice franțujii! – șeful contraspionajului Germaniei reunificate!) va declara că germanii l-au predat pe dezertor americanilor în mai puțin de 48 de ore, deoarece „le era foarte clar că este omul sovieticilor”. Regretabil este că minciunile sfruntate ale unui Pacepa au fost crezute, în anii 80, de mulți ziariști și politicieni influenți, între care puternicul șef al Comisiei pentru relații externe al Senatului, Jesse Helms, și chiar președintele Ronald Reagan. Deși începând cu 1990, F.B.I. și Departamentul de Stat al S.U.A. au demontat falsele acuzații că România ceaușistă ar fi fost „calul troian” al rușilor, triplul spion Pacepa a persistat în dezinformare și calomnie. După 1990, o anchetă mixtă româno-americană desfășurată în țara noastră a dovedit – fapt oarecum anecdotic – că singurul caz de spionaj economic românesc desfășurat pe teritoriul S.U.A. a fost cel soldat cu furtul tehnologiei de producere a sticlei securizate pentru automobilele „Dacia”... În același an, spre comparație, ofițerul polonez M. Zacharski fura de la americani – pentru Moscova – planurile rachetelor „Patriot”, ale sistemului „Stealth” pentru avioane, ale rachetelor „Phoenix” și ale unui sonar pentru submarine. Apoi, Securitatea „rebelului” Ceaușescu nu avea acces la sumele imense de bani din traficul de narcotice controlat de sovietici, cu scopul de ”a submina societatea occidentală”. Se știe că, din această sursă, doar liderului R.D.G, Erich Honecker, i-ar fi revenit 92 de milioane dolari. O sumă suficientă pentru a-și trăi, confortabil, ultimii ani de viață la fiica lui din America de Sud. Cu toate că în ultimii ani s-a demonstrat cu dovezi că „prinții hoților roșii de tehnologie apuseană” nu erau românii, ci ungurii și polonezii – care aveau puternice comunități de emigranți pe tot teritoriul american – impresiile rezultate din informațiile false ale lui Pacepa încă își mai păstrează forța și influența. Răul fusese comis: odată bolovanul pornit la vale, el nu mai poate fi oprit. Veninul celui nominalizat subtil, prin ligament („Păduche de pace, pardon!” (A. Păunescu) continuă să otrăvească... Thanks, domnule Larry Watts! Ori, mulțumim că ne ajuți să ne cunoaștem adevărata istorie și să ne-o asumăm. Cu mândrie ori cu umilință, după caz și moment istoric. Oricum... cu adevăr! P.S. E corect să consemnez și părerile opuse tezei lui L. W. – provenind din rândul succesorilor lui Pacepa în fruntea serviciilor secrete – conform cărora fugarul ar fi fost, de la început, racolat de americani și nu de sovietici. Nu comentez. Așa o fi fost: l-or fi momit, de tânăr, americanii, nu rușii! Oricum, pentru mine Pacepa tot un trădător de țară rămâne! (2012).

(Din cartea ”Basarabia și Bucovina” (2 volume), ediția a II-a, în curs de apariție)