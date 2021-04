Motto. Dialog conjugal, de primăvară. – Iubi, mâine e 8 Martie! Nu-mi spui, măcar, că mă iubești? – Of! Iar începi!? Ți-am spus-o, dragă, de atâtea ori... – Hai, mai spune-mi-o încă o dată! – Bine, o să ți-o spun de 1 Aprile...OK?

Dezlegare.În postul Paștelui, o judecătoare (blondă?) a eliberat din pușcărie un lot de 15 proxeneți. Motivul? Era ”dezlegare la pește”. Carantină. Sindromuri post-Covid. O blondă la psihiatru: - Uit, doctore, uit...după izolarea asta, acasă! – Dați-mi un exemplu, vă rog. – Păi, când mă bag în pat cu amantul, eu uit complet de soț. – Dar, când te bagi în pat cu soțul!? – Culmea... e și mai rău: atunci uit total de ce m-am băgat... S.R.I. O tipă sună la SRI: - E adevărat că-mi ascultați toate convorbirile? – Da. – Atunci, vă rog să-mi spuneți ce mi-a cerut bărbatul meu să-i cumpăr de la mall, de ziua lui: ciorapi, chiloți, un bax de bere... ori niscai farduri!? Dorință. După petrecerea de aniversare a uneia din ele, două prietene discută: - Înainte de a sufla, mi-am pus o dorință – Și? – Pe dracu... tot mi-au luat permisul! Culmea (antiironiei). Doar 16% dintre blonde sunt ”naturale”, în vreme ce 40% dintre brunete și roșcate se ”fac” blonde! Apăi... asta, e o bună păcăleală pentru bieții bărbați! Alibi (perfect?). Judecătorul: - Vă rog să-mi spuneți, doamnă, cum s-a întâmplat? Inculpata: - Păi, dom judecător, de 8 Martie ne-au dat drumul mai devreme acasă, de la serviciu. Și l-am găsit pe soțul meu făcând sex ”turbat” cu vecina noastră, pe care eu o bănuiam de mult... Erau roșii la față, transpirați... respirau greu. – Și!? – Nimic, dom judecător. Numai că amândoi au murit rapid, în câteva minute. De Covid 19, cred... (Auto)păcăleală. O doamnă bănuia de mult că soțul ei o înșală cu menajera. Și s-a gândit să-i tragă o păcăleală, care să-l și ”vindece”, pe vecie. I-a dat liber menajerei, în weekendul de după 1 Aprilie. Seara, în pat, soțul invocă o scuză: are dureri de burtă, ce-l trimit, urgent la baie! Soția se duce, tiptil, în camera menajerei și se ascunde sub pătură. Îndată, el sare pe ea și trece la treabă. După ce bărbatul termină, femeia – triumfătoare, ironică (dar... disimulându-și cu greu plăcerea, orgasmul) – îi spune: - Nu-i așa că nu te așteptai deloc să mă găsești aici!? Și aprinde veioza. – Nu, doamnă, răspunse, sincer uimit... grădinarul. Unde dai (și unde crapă?). Emmanuel Macron: – Rog frumos ca toți cetățenii Franței să evite, pe cât pot, desigur, orice contact fizic cu persoanele în vârstă! Brigitte Macron: – Lasă... că vii tu acasă, nenorocitule! News. Pe burtiera știrilor de la un oarecare post Tv: „Un om al străzii, fără mască... a fost reținut de Poliția Locală din orașul X... și consemnat la domiciliu”. Bună, colegi jurnaliști! Genială, chiar! Scuză masculină, de 1 Aprilie. De fapt e o ”evadare... pe un cal de lemn” (iubesc, chiar ador, sintagma asta: ”a evada pe un cal de lemn”... adică, a sta pe loc, de fapt). Un bărbat mic de statură zicea recent, crezându-se ”deștept”: se spune că minciuna are picioare scurte. Deci, toate femeile care aveți sub 1,60 sunteți niște mincinoase. Nu vreau să vă descriu ce l-o fi așteptat, acasă, pe bietul ”cocoș”... Salvare. Cârciumile vor organiza beții online! Pericol! Nu vă vaccinați, băieți! Acolo vă bagă un cip! Iar telecomanda – ce nasol! – i-o dă (și) lui nevastă-ta! Fuck.... Pană. O tânără proaspăt măritată, rămasă în pană...îl sună pe tatăl ei. – Tată, am pană, ce fac? – Sună-l pe soțul tău! – Nu răspunde…– Rezerva unde e? – Nici el, nesimțitul, nu-mi răspunde… Normalitate. Poliția: – Totuși... de ce nu v-ați salvat nevasta în timp ce se îneca? – Păi, cine dracu și-a dat seama că se îneacă… Ea urla ca de obicei, ca în fiecare zi... Divorțuri. – De ce te-ai despărțit de prima nevastă? – Pentru că nu-mi făcea copii. – Am înțeles, dar de a doua? – Îi făcea fără mine. Tăcere (e de aur!). Un cuvânt spus la altar şi ești însurat. Un cuvânt spus în somn şi eşti divorţat! Ce noroc! Soția îi bandajează capul soțului, spart de o oală aruncată de ea, și îi spune, tandru: – Vezi? Cine te-ar îngriji dacă n-aș fi eu? Punctul ”G”. L-am găsit, enfin! Femeile au un loc pe care dacă îl atingi, înnebunesc: este gresia din bucătărie, cea proaspăt spălată de ele, pe care tu o murdărești cu pantofii tăi! A se reține... e universal valabil! Păzea! Tulpină (valahă). – Domnule doctor, m-am infectat cu noua tulpină Covid, cea românească... - Ai făcut test? - Nu, dar eu am gust, am și miros, doar că n-am chef de muncă și... tare aș bea ceva! Moldovean. O femeie elegantă e - zic TV-urile - parfumată cu Chanel 5, dar femeia perfectă... miroase a sarmale! Dramă. V-ați gândit, băieți, că fiecare borcan cu gem, ascunde, sub capac, tragedia unor prune ce puteau deveni pălincă, țuică... !? Mănânc și (mă) plâng… Că-s con-județean și consensual cu N. Labiș... P.S. Sper ca nevestele voastre să nu dibuie această ”inteligentă” reflexie filosofică. Glumesc. Dar mi-amintesc o vorbă de șagă, desigur, a dlui Liviu Butnariu – solist al Operetei din Brașov, pe vremea studenției mele: Cezare, ardeleanul, la vremea recoltei, se uită întâi în sus, să vadă el cum au rodit prunii... asta ar fi ”urgența”... și abia apoi în jos, spre ”pâine”, spre grâu ori păpușoi... Poate (și) de asta ardelenii sunt cu mult mai deciși, mai fermi, decât noi, moldovenii? PS. Să nu vă supărați pe mine... (în Bucovina – nu știu încă de ce? – în loc de ” nu te supăra”... se zice: nu bănui.) Giratoriu. Toate țările democratice au politicieni de stânga sau de dreapta. Ai noștri sunt originali: ei sunt de sens giratoriu.!Ei ”se învârt”... noi ne învârtim în cerc, bezmetici, precum animalele dresate, din arena Circului.. (legate, și ele, cu o funie... pentru siguranță...) Matematică (pentru cei obsedați – de matematică, desigur...): (6*9)+(6+9)=69! Trăiască numărul 69! Nu-i așa că nu știați..? Upss! – Iubitule, ia zi-mi tu, cu cine vorbeai mai devreme, la telefon? - Apăi, m-ai prins, iubito, recunosc: mi-am găsit și eu o amantă, na...! – Auzi, tu pe mine să nu mă minți! Și nu te mai da mare, impotentule gras ce ești! Tu ți-ai comandat iarăși pizza – cu de toate - , pe ascuns, umflatu’ dracului, pe care să ți-o aducă acasă, leneșule, când eu voi fi la lucru, mâine! Ce crezi...că nu te-am auzit!? Viol. – Alo, Poliția!? Veniți urgent, sunt violată! – Unde? – Acum, în fund! – Nu dragă... unde să venim!?