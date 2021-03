Prin pădurea de cuvinte

Motto. Părerea mea sinceră, ca autor ( unul...”șaten”, la tinerețe, azi, cam albit... deci blond), este că există și vor exista mereu cu mult mai mulți bărbați ”blonzi” decât femei ”blonde”. Mai pe șleau: cea mai ”blondă” femeie – bunică, mamă, soție, iubită etc. – va fi mereu mai ”brunetă” (adică mai deșteaptă, mai supraviețuitoare, mai luptătoare, mai suferitoare și răbdătoare), decât cel mai ”brunet” mascul, fudul și posesiv. Bref: fac în continuare ”săpături” lingvistice: eu nu am aflat sursa, sorgintea acestei clasice discriminări între blonde și brunete... Mai ales că acum, blonda devine brunetă la coafor... și viceversa! Enfin (vorba franco(a)fonului din mine): public aceste glume doar din pricină că mi se par, cumva, nouțe. Confirm respectul meu pentru toate femeile! Dar... mai trebuie să și râdem!

Accident.Două blonde joacă golf și se distrează de minune, până când una dintre eletrimite mingea exact în mijlocul unui grup de bărbați. Din nefericire, unul dintre ei cade secerat la pământ, zvârcolindu-se de durere cu ambele mâini între picioare. Femeia fuge la el, își cere mii de scuze și îl roagă să-i permită să-l ajute pentru că, întâmplător, este asistentă medicală. – Nu, mulțumesc, în câteva minute am să-mi revin, șopteste bărbatul, cu

mâinile tot între picioare. Simțindu-se teribil de vinovată, femeia îi dă mâinile ușor la o parte, îi desface cu mare grijă fermoarul pantalonilor și începe să-l maseze în zona genitală. – Vă simțiți mai bine? îl intreabă blonda la un moment dat. – Da, mult mai bine, geme tipul. Dar mâna tot mă doare ca naiba.

Coeficient.– Ce se întâmplă dacă toate blondele din România ar emigra în Bulgaria? – Ar crește coeficientul de inteligență al ambelor țări.

Succes.– Doamnă Elena Udrea, ați putea să-mi dezvăluiți secretul succesului dumneavoastră? – Depinde, sunteți ziarist sau polițist?

Maniac.Două blonde discută: - Azi am fost atacată de un maniac. – Sexual? – Nu prea...

Soți.O blondă la un interviu: - Câți soți ați avut? – Doar ai mei? Sau așa...în general?

Divorțată.Cum este o blondă care a pierdut 99% din inteligență? Divorțată.

Titanic.– Care e diferența dintre o blondă și Titanic? – Pe Titanic se știe câți au fost.

Numere.– Mi-am cumpărat un ceas electronic, îi povesteşte o nimfomană blondă (pleonasm?) prietenei sale. – De ce ? Ceasul vechi nu mai mergea bine ? – Ba da, dar eu m-am săturat de limbi, acum vreau numere.

”Sală”.Programul de sală al unei blonde: Luni: piept; Marți: spate; Miercuri: brațe; Joi: picioare; Vineri: abdomen; Weekend (enfin!): ceafă și cotlet. Cu murături!

Ex. Am întrebat – într-o doară - 100 de femei ce părere au despre ”fostul”. Așa am învățat 50 de înjurături noi – foarte picante - și , în plus, numele a 30 de animale necunoscute nici de atlasul zoologic ( ”porc de câine” fiind cea mai tandră, curată descriere a ”fostului”). P.S. C,est la vie!

Șantier.Anunț în megafon: – Rugăm blonda în costum de baie roz – tolănită lângă excavator - să plece de pe nisip… acesta este un șantier!

Amnezie. Anii 1980. Un bătrânel se opreşte în mijlocul străzii, uitându-se nedumerit la plasa goală: „Uite că nu-mi mai aduc aminte, mă duceam sau veneam de la piaţă…”.

Ghinion. (Din vremea alimentelor pe cartelă). Culmea ghinionului: Să ţi se spargă sticla de ulei în punga cu zahăr.

Ejectare. După un an de stat în iad, Ceauşescu a fost propus să fie dat afară şi trimis în Rai. Motivul: au rămas fără smoală şi fără cărbuni din pricina exportului.

Priză. La şcoală, Bulă vine cu hainele necălcate.- Mama ta nu-ţi poate călca hainele? Să vii îngrijit îmbrăcat, ca şi colegii tăi, Bulă! îl mustră profesoara.- Ba da. Poate. Dar bagă televizorul în priză şi-l vede pe Ceauşescu. Bagă radioul în priză şi-l aude pe Ceauşescu. Atunci cum să nu-i fie frică, bietei, să mai bage în priză şi fierul de călcat!

Economii. Învăţătoarea: - Copii, spuneţi cum aplicaţi voi în familie directivele de partid pentru economisirea energiei electrice. Popescu!- La noi acasă, mama pune mâncarea la răcit afară, pe balcon, şi nu mai foloseşte frigiderul.- Bravo, Ionescu!- Eu când vin acasă de la şcoală, nu mai ies să mă joc, ci îmi fac lecţiile imediat, aşa că seara nu mai aprindem lumina.- Bravo!- Şi eu, şi eu, tovarăşa... ridică mâna Bulă!- Spune, Bulă!- Noi seara ne uităm la televizor la programul bulgarilor şi aşa consumăm curentul lor.

Foame. Anii 1980. La ușa unui apartament sună un puști: – Tanti, ai făcut supa? – Da, puișor, vrei să guști și tu? – Nu, mulțumesc. – Atunci, de ce-ai venit? – Te roagă mama să ne împrumuți și nouă osul.