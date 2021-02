Prin pădurea de cuvinte

Bond(James Bond).O analiză minuțioasă a celor 24 de filme din seria "James Bond" realizată de un grup de medici neozeelandezi a dezvăluit faptul că agentul 007 suferă de alcoolism cronic, iar serviciile secrete britanice, MI6, ar trebui să îi ofere ajutor specializat, potrivit The Telegraph, citat de Mediafax. "Există dovezi puternice și consistente că James Bond suferă de alcoolism cronic, fiind la nivelul «sever» al spectrului acestei tulburări", se arată în studiul cercetătorilor de la Universitatea din Otago, publicat în Medical Journal of Australia. În cele 24 de filme din seria "James Bond", personajul principal a consumat 109 băuturi, în medie, 4,5 în fiecare peliculă. Recordul l-a stabilit în "Quantum of Solace: Partea lui de consolare", lansat în 2008, când personajul interpretat de Daniel Craig a consumat 24 de unități de alcool, cantitatea putând să îi fie fatală. Consumul de alcool îl determină pe Bond să aibă un comportament "riscant", precum implicarea în bătăi, șofatul cu viteză mare și efortul fizic extrem. Cercetătorii au analizat comportamentul lui James Bond pe baza criteriilor din cea de-a cincea ediție a "The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (Manualul statistic și de diagnosticare a tulburărilor mintale). Așa cum este portretizat în filme, Bond se încadrează la cel puțin șase, posibil nouă criterii care caracterizează alcoolismul, fapt care se traduce printr-o tulburare "severă". Autorii studiului critică și angajatorul lui James Bond, MI6, pentru că ar trebui să dea dovadă de mai multă "responsabilitate". "Conducerea MI6 trebuie să redefinească îndatoririle lui Bond pentru a-i reduce nivelul de stres", spun cercetătorii. Dacă Bond ar fi fost o persoană reală, el ar fi trebuit să fie sfătuit să caute ajutor specializat, inclusiv de către angajatorul său.Colegi. Un tip vine în restaurant. Chelnerul îi aduce meniul. Tipul, răsfoindu-l și văzând prețurile destul de mari, spune: – Pentru colegi faceți reducere? – A, și dumneavoastră sunteți chelner? – Nu, și eu sunt tot hoț, așa ca voi….Scuză.Noaptea târziu. Soțul beat vine acasă, cu fața plină de ruj și fond de ten…În prag soția furioasă. El: – Dragă, n-o să mă crezi! M-am bătut cu un clovn! Fuste. Eram azi la bar, iar după al treilea pahar de coniac, îi spun barmanului: - L-am surprins pe fiul meu de 12 ani uitându-se după fuste scurte. - Cred ca e oarecum normal de-acum la vârsta lui, răspunse el. - Da, i-am răspuns. Dar nu pe eBay. Amar. – Bei vodcă? – Nu! – Cu iubirea cum stai? – Toarnă! Beții. „Unde vrați s’ajungeți Şcheienilor! Acu câțiva ani m’am întâmplat pe vr’o trei zile în Şcheia. Ce mi-au dat ochii să văd în satul acesta vă jur că n’am văzut nicăiri. Cât era ziulica de mare clocotia draga cârşmă de norod, de norodul bețiilor, credeai că-i iadul cu spuza vermilor neadormiți, nu alta. Şi aşa merge strună, afară de joia şi sărbătorile, căci atunci î-şi trec vremea în cele borți de prin târg - la dracu, nici nu-i cu gust doară să cinsteşti tot în sat, tot într’un loc. Da să nu credeți cumva că ei bea pentru că li era de beut - ferească Domnul - ei beu bieții de scârbă, că mergea vorba că li se va ara imaşul, că vornicul şi cu comitetul sătesc î-şi făcea de cap, că preotul nu li voia de bine...aşa-i bețivul, când î-i merge rău bea de scârbă, când î-i e bine bea de bucurie”. („Supliment la Deşteptarea”, Anul IX, nr. 37, Cernăuți 17/30 Maiu 1901. – Monitorul de Sv). Diogene. „Câteodată, filosoful se masturba în plină stradă. Văzând ce uşor era să-şi potolească apetitul sexual ori de câte ori acesta se manifesta, avea obiceiul să comenteze: ce bine ar fi dacă scărpinatul pe burtă ar fi suficient pentru a-ți ostoi foamea!” (P. G. Calero). Domn. „Domnia de aur a lui Grigore Ghica. El urmărea pe cei ce făceau berbantlâcuri, țintuindu-i la stâlpul infamiei cu urechea bătută în cuie. El a desființat pedeapsa cu moartea, a pavat cu piatră ulițele, umblând prin prăvălii, la măcelari, crâșmari şi brutari, ca să-i prindă dacă înşală la cântar, ori dacă prefac vinul...” (Eugen Barbu).Drunk.„Am obținut mai mult câştig de pe urma alcoolului decât a obținut alcoolul de pe urma mea” (W. Churchill). În 2004, guvernul britanic a definit „bulimia alcoolică” („binge drinking”): consumarea dublă a cantității de alcool recomandate pentru o zi vreme de cel puțin o săptămână. Recomandările zilnice sunt: 4 unități pentru un bărbat, 3 pentru o femeie (unitatea este egală cu 10 ml alcool pur, corespunzând unui pahar mic de vin sau unei jumătăți de halbă („pint”) de bere. Potrivit criteriilor oficiale ale „binge drinking”, 20% dintre englezi şi 10% dintre englezoaice beau peste măsură. Tinerii între 16 şi 30 de ani sunt – urmați îndeaproape de colegii lor francezi – cei mai mari băutori de alcool din Europa. Între 1991 şi 2006, numărul deceselor datorate alcoolului s-a dublat în Anglia, în rândul bărbaților înregistrându-se mai multe victime decât în cel al femeilor. Durere. Care ar putea fi cele mai rele suferințe fizice? Durerea de gât a unei girafe? Cea de picioare a unui miriapod? Ori, cel mai probabil, apariția celui de-al treilea testicul la un bărbat? A, uitasem să precizez: în talpa piciorului...Egalitate(de gen). Concept inventat de bărbați pentru a nu mai achita doar ei nota de plată la restaurant. Exitus. „A muri sănătos, iată visul suprem al oricărui om. Inevitabil... muritor”. (P. Dac). Expert. Un bărbat „expert” la pat este acela care vorbeşte cel mai puțin: atât în pat, cât şi despre „pat”. ”A tăcea şi a face” este unul din semnele experienței masculine.