Prin pădurea de cuvinte

Alcool.”Reformator religios care transformă și pe Dumnezeu, în ”dumnezeii mă-sii!”. (Tudor Mușatescu). Regim. ”Am ținut un regim, m-am abținut de la băutură și de la mâncare multă, iar în 14 zile am reușit să pierd două săptămâni.” (Joe E. Lewis). Alternativă. Decât cocoșat de muncă, mai bine burtos de bere! (Anonim). Recunoștință. O femeie m-a determinat să mă apuc de băut, iar eu nici măcar nu am avut bunul-simț să-i mulțumesc. (William Claude Fields). Vin. ”Invitat fiind la cramă/ Am răspuns, ca bun creștin,/ Printr-o scurtă telegramă:/ Vin!” (Păstorel Teodoreanu). Apă. ”Nu beau niciodată apă; chestia aia ruginește țevile!” (W.C. Fields). Memorie. E bine să lași băutura. Dar să nu uiți unde! (Anonim). Mincinoși. ”Este inutil să te bazezi pe ce spune un om care este îndrăgostit, beat, sau candidează pentru o funcție.” (Shirley McLaine). Refugiu. ”Cu cât stai mai rău cu gânditul, cu atât o duci mai bine cu băutul.” (Terry Goodkind). Oameni. ”Problema cu unii oameni este aceea că atunci când nu sunt beți, sunt treji…” (William Butler Yeat). Tărie. Ca să te lași de alcool, îți trebuie multă „tărie”. (Anonim). Vârste. Îmi plac whisky-ul îmbătrânit și femeile tinere. (Errol Flynn). Somn. Cu excepția băutului, somnul este cea mai plăcută experiență în viață. (W.C. Fields). Prostie. Omul din beția lui se mai deșteaptă, dar prostul din prostia lui, niciodată. (Anonim). Risc. Venind beat mort în ziua de chenzină,/ Greșind și ușa, ce mai tura-vura,/ A nimerit în pat la o vecină!/ Deci, uite unde duce băutura…” (George Patrone). Bere. ”Bărbaților le place berea, firmele de advertising trebuie să se plieze pe dorințele lor…și fiți pe fază, ne plac și femeile frumoase. De acea femeile frumoase vând lucruri bune, în timp ce femeile urâte vând…rachete de tenis. Femeile frumoase vând mașini…femeile urâte vând dube. Femeile frumoase ne fac să cumpărăm bere…femeile urâte ne conduc, indirect, spre a o consuma.” (Al Bundy). Frică. Nu mi-e frică de ziua în care nu voi mai avea ce să beau. Mi-e frică de ziua în care nu voi mai putea să beau. (Anonim). Tirbușon. Îmi amintesc că am fost într-un safari în Africa. Cineva a uitat tirbușonul și a trebuit să supraviețuim câteva zile bune numai cu apă și mâncare. (W.C. Fields). Lecție. Întotdeauna să faci când ești treaz ceea ce ai spus că vei face când erai beat. În felul ăsta vei învăța să-ți ții gura! (Ernest Hemingway). Numărătoare. ”Nu-mi trebuie decât o bere ca să mă îmbete. Problema este că nu-mi amintesc dacă este a treisprezecea sau a paisprezecea…” (George Burns). Apă. ”Cărțile mele sunt ca apa; cele ale marilor genii sunt ca vinul. Din fericire toată lumea bea apă.” (Mark Twain). Vin. ”O sticlă de vin conține mai multă filozofie în ea, decât orice carte din lume.” (Louis Pasteur). Alcoolism. ”Alcoolismul este responsabil pentru: 50% din accidentele auto, 80% din cazurile de violență domestică, 30% din sinucideri, 60% din cazurile abuzurilor asupra copiilor, 65% din cazurile de înec. Se estimează – și ca o consecință a acestor realități - că dacă o femeie se îmbolnăvește, soțul acesteia o va părăsi în 9 din 10 cazuri; dacă bărbatul se îmbolnăvește, soția îl va părăsi în 1 din 10 cazuri. ”(Kathleen Fitzgerald). Dovadă. ”Berea este dovada că Dumnezeu ne iubește și de-asta vrea să fim fericiți!” (Benjamin Franklin). Anestezic. ”Alcoolul este anestezicul pe care ni-l administrăm pentru a suporta intervenția chirurgicală a vieții. ”(George Bernard Shaw). Rât. ”Dacă torni alcool pe gât, ai în loc de gură, rât.” (Valeria Mahok). Droguri. ”Dacă puneți droguri în vin, puteți preveni și înlocui dependența de alcool.” (Victor Martin). Top. ”Suntem pe locul 5 în Europa la consumul de alcool. Nu ne trebuie o regenerare spirituală, ci o regenerare a ficatului.” (Jandre Drmic). Leu. ”Unui bețiv: ”Nu e voie, precum știți,/ Să ucizi lei îmblânziți./ Dar bețivul, de-ar putea,/ Cel din urmă leu… l-ar bea.” (Marin Sorescu). Anonim. ”Mai bine e să fii un bețiv cu renume, decât un alcoolic anonim…” (Anonim). Sport. „Ce fel de sport faci?” „Clipesc când sunt beat. Și uneori mai fac câte un atac de panică.” (Woody Allen). Variantă. ”În loc de a atenționa femeile gravide să nu bea, cred că e mai bine să le spunem femeilor alcoolice să renunțe la sex.” (George Carlin). Țuici. ”Țuica stă mărturie și pentru adevărata istorie a celor „două Românii“: Boris Zderciuc avea dreptate când afirma că aria culturală a țuicii se împarte, de fapt, în două: Nordul Palincii (tare, dublu-distilată, în jur de 50-60 de grade) și Sudul Țuicii (slabă, în jur de 25 de grade). Pentru nord, țuica din sud este „poșlete“: „Nu este țuică ceea ce nu este fiert a doua oară și nu are cel puțin 50 de grade“ – se revoltă o doamnă serioasă din Deleni. Pentru sud, pălinca distruge aroma țuicii și e băutură de bețivi. După cum vedem, aceste „două Românii“ nu se înțeleg nici până în ziua de astăzi; poate că ar fi bine să-și negocieze diferendele în jurul unui pahar de Coca-Cola...” (Vintilă Mihăilescu, nominalizat la Premiile „Observator cultural“, categoria Eseu/ Publicistică, pentru volumul ”Etnogeneză și țuică”, Editura Polirom).