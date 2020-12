Prin pădurea de cuvinte

Motto. Hrană. Atunci când șoarecele și pisica vor deveni prieteni, păzește-ți bine mâncarea! (proverb chinez)

Orgasm.”Reporter: - Care-i cea mai mare ”bucătăreasă” pe care-ai cunoscut-o? Radu A. Roman: - Iarăși nu pot face o ierarhie, pentru că am întâlnit capodopere în mai multe locuri și în mai multe zone ale României... Mai mult decât atât, am prețuit și mâncăruri modeste, doar datorită frumuseții și gingășiei brațelor femeii. Îmi amintesc spectacolul tulburător al unei gospodine din Bucovina, am și scris într-o carte, felul teribil în care a făcut – așa zis - ”dragoste” cu mine, făcând pâine; nu ne-am atins, fizic...abia ce ne-am vorbit. Ne-am privit, însă. Iar mâinile ei albe, grația corpului și mișcările ei au fost pentru mine o experiență senzuală extraordinară, totală, stând eu în fundul camerei și trăind de la distanță momentul acela, care a fost unul dintre cele mai frumoase și mai generoase din toată viața mea... asta numesc eu orgasm! Pur și simplu, am ieșit epuizat din covata aia a gospodinei bucovinene, profund tulburat. Iată, o amintire!”

De-ale stânii.Balmoș (Farcașa, Neamț). Se pune în ceaun, la foc potrivit, jintuit de la oi sau smântână de la vacă. La fierbere se pune făină de mălai. Se face de fapt un fel de mămăligă punându-se cantitatea de făină pentru a rezulta o formă mai vâscoasă de mămăligă. Se lasă să se încălzească aceasta prin transfer static de la lichidul în fierbere, amestecându-se cu făcălețul sau cu un tel pentru înmuiere și omogenizare. Spre final se taie bucăți de caș și se introduc în ceaun. Se ia ceaunul de pe foc și, cât este încă fierbinte, se mai adaugă o cantitate de caș tăiat bucăți, care se introduce în interiorul compoziției fără a se mai dispersa. Se pune în farfurii și se servește cald împreună cu un pahar de lapte acru.

Bulzciobănesc (Alexandru cel Bun). Se prepară o mămăligă simplă. În cupe de inox (de ciorbă) se pune un strat de mămăligă fierbinte, se face o adâncitură, se adaugă un cub de unt, caș frământat, câteva bucățele de slănină prăjită pe jar, se acoperă cu mămăligă. Se poate coace pe vatră sau grătar. ” (Vasile Avădanei).

Pește la hârzob (sau ”cobză”). (Pângărați) Se poate folosi orice specie de pește din apele curgătoare, dar cel mai bun este din păstrăv. Se curăță peștele și se ține de seara până dimineața într-un baiț preparat din vin, piper nemăcinat, usturoi tăiat, rozmarin etc.. Se afumă pe lozniță (grătar pus deasupra cuptorului) cu fum cald rezultat din lemn de fag. Se ține astfel aproximativ 10 ore; focul pentru fum este mic. Din pește iese apa și se formează la suprafață o pojghiță de culoare închisă. Separat se construiește hârzobul: se fac două suporturi circulare sau ovale din crengi, vărguțe de lemn uscat (mesteacăn) legate cu sfoară și apoi se prind ramuri de brad în strat compact. Pe unul din suporturi se așază un rând de pești, încă fierbinți de la afumat. Deasupra se așază al doilea suport, rezultând o structură sandwich.

Pui umplut(Mănăstirea Vovidenia, Vânători Neamț). 1 pui de casă, 250 g mușchi de porc, 150 g cașcaval, 5 ouă, 1 ardei gras roșu, 1 ardei gras galben, o legătură ceapă verde, o legătură mărar, sare, piper, 3 frunze dafin, 1 linguriță boabe piper, 3 frunze varză proaspătă sau murată, 2 linguri făină, 2 morcovi fierți. Se scoate cu grijă pielea de pe pui. Carnea se toacă și se amestecă cu mușchiul tăiat cubulețe, cașcavalul ras, ouăle, ardeii și morcovul tăiate cubulețe, ceapa și mărarul tocate. Se amestecă bine, se adaugă făina, sarea, piperul și se umple pielea de pui, care se coase la capete. Puiul astfel umplut se pune într-o tavă unsă cu ulei și se acoperă cu frunzele de varză. Se adaugă 1 litru de apă, piperul și dafinul. Se dă la cuptor pentru 40 – 45 minute la 150 grade. Spre finalul coacerii se iau frunzele de varză pentru a se rumeni frumos. Se servește cu castraveți murați.

Specialități alcoolice(Crăcăoani). O altă băutură specială se obține astfel: imediat după înflorire se introduce creanga cu fruct (în special de la gutui și de la păr), astfel încât fructul care se formează să crească în interiorul sticlei. La momentul coacerii se scoate creanga, dar fructul copt rămâne în sticlă și nu mai poate fi scos. Se adaugă în sticlă alcool de 40 grade și se închide. În timp, alcoolul extrage componentele solubile din fruct și capătă o aromă și un gust deosebit. Pe același principiu, dar nu cu creștere în sticlă, se mai prepară băuturi alcoolice cu rădăcini ale unor plante. Cea mai cunoscută este alcoolul de 40 grade cu schinduf, care este deosebit de căutat. La fel, se adaugă frunze de mentă.

Afrodiziace.”Aliment afrodiziac? E o tâmpenie. Ce înseamnă afrodiziac? E vorba de elementele de sinteză ale unui medicament, o stimulare a inhibiției unor mușchi din penis. E o banalitate medicală aici. Afrodiziacă este frumusețea femeii, un vin foarte bun și foarte senzual cu o mâncare densă și insinuantă, un spectacol artistic care se cheamă camera, lumânările…Mi-e mai dragă o punere în scenă cu caracter teatral decât o dragoste sălbatică în claia cu fân, deși și aia e bună. Asta înseamnă afrodiziac, este o compoziție care nu trece prin medicamentul de sinteză, Viagra aia nenorocită.” (Radu Anton Roman)