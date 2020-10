Umor... circumcis (1)

Prin pădurea de cuvinte

Sărbători.Cele mai mari sărbători ale evreilor sunt Sabatul şi Oscarul.

Porunci.Moise se întoarce de pe munte cu poruncile şi vorbeşte poporului său: - Am două veşti pentru voi, una bună şi una proastă. Cea bună este că am reuşit să negociez cu El până au rămas numai zece. Vestea proastă: "Să nu-ţi înşeli partenerul" a rămas printre porunci.

Replică.Un preot catolic îl întreabă – ironic - pe rabin: - Când o să mănânci şi tu odată carne de porc? - La nunta dumitale, sfinţia ta!

Dorință.Un evreu sărac şi singuratic trăia în acelaşi apartament cu o mama lui, care era oarbă. În rugăciunile sale zilnice, îl tot implora pe Dumnezeu să-i îmbunătăţească viaţa. La un moment dat, Domnul s-a îndurat de el şi i-a spus că îi poate împlini o singură dorinţă. Evreul spune: - Mulţumesc, Doamne! Singura mea dorinţă este ca mama mea să vadă cum nevasta mea agaţă de gâtul fiicei mele un colier de 20.000.000 dolari în Mercedesul meu, parcat lângă bazinul vilei mele superbe din Beverly Hills! Dumnezeu concluzionează: - Mai am multe chestii de învăţat de la evreii ăştia!

Dialog(confesional). La un dineu, un episcop catolic este aşezat lângă un rabin. Se serveşte un cotlet de porc apetisant, când episcopul se apleacă spre rabin: - Ce păcat! Din felul ăsta nu veţi mânca. - Evident că nu, mi-o interzice religia mea. - Păcat, nu vă daţi seama ce pierdeţi. După cină, toată lumea se ridică şi dă să plece. Rabinul i se adresează episcopului: - La revedere şi transmiteţi sărutările mele doamnei. - Vai, dar ştiţi că religia mea îmi interzice asta! - Ce păcat, domnule, nu vă daţi seama ce pierdeţi!

Detentă.Într-un lagăr din Germania, Hitler întreabă un evreu: - Ce detentă ai? - 2 metri. Ordonă să i se dea evreului o porţie de friptură cu cartofi, după care îl întreabă pe următorul: - Ce detentă ai? - 4 metri. Ordonă să i se dea porţie dublă şi îl chestionează pe al treilea: - Ce detentă ai? - 6 metri. - Pe ăsta spânzuraţi-l, că sare gardul.

Poster.Un vânzător de Coca Cola se întoarce dezamăgit din Israel, unde voia să înceapă o afacere. Un prieten îl întreabă: - De ce nu ai avut succes acolo? Omul răspunde: - La început am fost convins că totul va merge bine, dar am avut o problemă. Nu cunoşteam limba ebraică. Astfel, m-am gândit să folosesc un mesaj compus din trei postere. Primul poster: Un individ zace pe nisipul fierbinte al unui deşert, complet epuizat. Al doilea poster: Omul bea Coca Cola. Al treilea poster: Se reface imediat şi aleargă revigorat. Aceste postere au fost amplasate peste tot. - Grozav! Ar fi trebuit să meargă super!, spune prietenul. - Da, aşa este, dar am uitat că... evreii citesc de la dreapta la stânga!

Minune.Iţic, care are 80 de ani, află că nevastă-sa Rifca, în vârstă de 18 ani, va naşte un copil. Nedumerit, merge la rabin. - Rabinule, cum se poate aşa ceva? După câteva clipe de gândire, rabinul îi spune: - Uite, Iţic, am să-ţi dau un exemplu. În Sahara, se plimbă un bătrân cu o umbrelă veche şi stricată. Deodată, apare un leu fioros. Bătrânul duce, de frică, umbrela la ochi şi face "Pac!". Minune, leul cade mort. Ce crezi, cum se poate aşa ceva? - Poate că în spatele bătrânului o fi apărut un tânăr vânător cu o puşcă adevărată şi el a tras cu adevărat. - Exact!

News.Un evreu, într-o cafenea Starbucks, citea un ziar arăbesc. Intră un prieten şi îl întreabă: - Ţi-ai pierdut minţile? De ce citeşti un ziar arăbesc? - Citeam ziarele evreieşti şi... ce să vezi? Evrei persecutaţi, Israelul atacat, evrei dispăruţi prin asimilare şi căsătorii interrasiale, evrei trăind în sărăcie. Aşa încât am trecut la citirea ziarelor arăbeşti. Şi ce-am găsit? Evreii deţin toate băncile, evreii controlează mass-media, evreii sunt toţi bogaţi şi puternici, evreii conduc lumea. Ştirile sunt mult mai bune!

Heil!În centrul Ierusalimului, unul strigă cât îl ţinea gura: - Heil Hitler! Heil Hitler! S-au scandalizat câţiva trecători şi-l întreabă surprinşi: - Ce-ai păţit omule? Cum poţi să strigi aşa ceva? - Am câştigat la loterie! - Bine, şi? Nu eşti evreu? - Ba da, sunt evreu, dar, zise ridicându-și el mâneca de pe mâna stângă, el mi-a dat numerele.

Loto.Un evreu tânăr, de 20 de ani, se duce să se roage la Zidul Plângerii: - Dă, Doamne, să câştig la Loto! Mai înaintează evreul nostru în vârstă, îşi face familie, copii, timp în care se tot roagă: - Dă, Doamne, să câştig la Loto! Îmbătrâneşte evreul, i se albesc sprâncenele, părul, îi tremură genunchii. Mergea în fiecare zi la Zidul Plângerii şi se ruga: - Dă, Doamne, să câştig la Loto! În acest moment, cerul se întunecă, apar fulgere pe cer, nori groşi şi o voce tunătoare îi spune: - Omule, dă-mi o şansă! Joacă!