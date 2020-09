Prin pădurea de cuvinte

Artist (al poporului). ”N-o să-ţi spun exact despre cine se vorbeşte în propoziţiune, pentru că s-ar putea să-l identifici după nume. Pe scurt, omul aflat în grațiile partidului primeşte o comandă, primăria vrea să pună în parc un grup statuar, nu figurativ, ci modern, abstract. Crezi poate că treaba asta e simplă? Nuuu… Există o fază de concepţie, o fază de decepţie, una de excepţie şi una de recepţie… Evident, omul nostru lucrează greu, lipseşte de acasă, soţia îl înţelege dar se şi necăjeşte pentru că tipul nu mai este tânăr, poate să facă, ferească Dumnezeu, un ulcer sau chiar o retenţie de urină. Aşa că într-o seară, ce se gândeşte soţia sculptorului: Hai să-i fac o surpriză, să apar în atelier fără să-l anunţ şi să-l încurajez cu o laudă, cu o părere bună, cu un sandvici dietetic… Cred că ai înţeles ce s-a întâmplat. Doamna intră în atelier pe nesimţite, pentru că avea o cheie ca să poate să facă curat, şi când aprinde lumina, artistul era acolo şi o tânără în pielea goală era tot acolo… A încercat el să explice că fata e model şi nimic mai mult, dar poate îmi explici ce nevoie era de model, când lucrarea e un fel de arc de triumf răsturnat, cu o bilă care se învârteşte… Ca să nu mai vorbim că era întuneric când maestrul lucra, de nu se vedea om cu persoană.” (Dorel Schor)

Țepeș.O povestire slavă despre domnitorul Vlad Ţepeş a fost scrisă la aproximativ zece ani după moartea lui. Manuscrisul a fost găsit la mănăstirea rusă Kirillo-Belozersky şi îl prezintă într-un mod favorabil pe Ţepeş. Potrivit legendei slave, Ţepeş era un om drept, care nu tolera nici o încălcare a legii în ţara sa, pedepsind aspru pe oricine ar fi săvârşit-o, fără să ţină seama de rangul sau averea lui. „Şi aşa de mult ura răul în ţara sa, că dacă săvârşea cineva vreun rău, fie hoţie sau tâlhărie sau vreo minciună sau nedreptate, acela nu era chip să rămână viu. Fie că era boier mare, sau preot ori călugăr, sau om de rând, ba chiar dacă cineva ar fi avut mare bogăţie, nu putea să se răscumpere de la moarte”, se arată în povestirea slavă. El nu tolera nici moravurile uşoare. „Tot atât de aspru pedepsea el lenea şi moravurile uşoare, oriunde le întâlnea. Urmarea fermităţii măsurilor luate a fost că era atât de temut, încât călătorii, pe vremea lui, puteau bea apă la o fântână dintr-un loc pustiu cu „o cupă mare şi minunată de aur”, fără ca nimeni să îndrăznească să o fure. Se poate spune chiar, în plus, că era mărinimos cu cei despre care credea că merită. Războinicilor întorşi din luptă şi răniţi „din faţă” le dădea „cinste mare” şi-i introducea în categoria „vitejilor”, ceea ce presupune că-i răsplătea cu sate şi obcine. (adevarul.ro)

Ocazii.„Ocazia e iute la fugă şi leneşă la întors.” (M. Eminescu)

Lene.„Lenea este creativă: progresul este realizat de către oamenii leneşi care caută căi mai uşoare pentru a realiza lucrurile.”

Guvern.”Soluția guvernului la o problemă este, de regulă, la fel de rea ca problema.” (M. Friedman)

Lecție.„Cea mai importantă lecţie pe care ţi-o dă viaţa e că şi nebunii au uneori dreptate.” (W. Churchill)

Funcționari.„Domnii funcţionari publici sunt rugaţi să nu plece înainte de a sosi.” (G. Clemenceau)

Pedeapsă.„Una din pedepsele pentru refuzul de a participa la viața politică este aceea că vei ajunge condus de inferiorii tăi.” (Platon)

Virtuți.Două virtuţi ar trebui să nu le pierdem niciodată: curajul de a ne înfrunta propriile slăbiciuni şi puterea de a ne trăi propriile emoţii.” (Michelangelo)

Salvare.„Începi salvarea lumii salvând câte o singură persoană. Orice altceva este romantism pompos sau politică.” (Ch. Bukowski)

Politician.„A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare. Iar apoi să poți explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat.” (W. Churchill)

Femei.„Femeia nu este sexul slab. E cel mai nobil dintre cele două, prin puterea sa de sacrificiu, de suferinţă în tăcere, de umilinţă, credinţă şi cunoaştere.” (Mahatma Gandhi)

Culmi.Apropo! Știți care-i culmea veseliei? Când vine soțul vesel acasă, îi spune un banc bun soției și… începe să râdă unul din dulap.

Ex.Am întrebat – într-o doară - 100 de femei: ce părere au despre ”fostul”. Așa am învățat 50 de înjurături noi – foarte picante - și, în plus, numele a 30 de animale necunoscute nici de către atlasul zoologic (”porc de câine” fiind cea mai tandră, curată descriere a ”fostului”). P.S. C’est la vie!

Patriotism. Un american în trecere prin Bucureşti îl întreabă pe un cetăţean de ce stă la coadă. - Se dă carne! - Ciudat, zice americanul. La noi nu e nimeni la coadă. Vii, alegi, vânzătorul ţi-o cântăreşte, plăteşti şi pleci. – Sunteţi tare înapoiaţi. Asta la noi era acum 45 de ani.

Animals. La graniţa cu Iugoslavia se întâlnesc – prin 1985 - un câine şi o pisică. Câinele tocmai venea din România, în vreme ce pisica tocmai pleca. - De ce pleci din România? întreabă câinele. - Nu mai pot. Aici toată lumea trage mâţa de coadă… Dar tu de ce vrei să trăieşti aici? - Pentru că am auzit că aici se duce o adevărată viaţă de câine.

Ofertă. Un cetăţean intră (în anii 1980) în măcelărie: - Aveţi mânzat? - Nu. - Dar porc? - Nu. - Pui? - Nu. - Dar ce aveţi, domnule?! – Avem deschis de la 8 la 16.