Prin pădurea de cuvinte

Jandre Drmić este cel mai cunoscut autor croat de aforisme. S-a născut pe 26.11.1955 în Vrilo, municipiul Tomislavgrad, Bosnia și Herțegovina. Din 1963 până în 1993 a locuit și a lucrat la Split, iar de atunci trăiește la Zagreb, unde lucrează ca profesor de liceu de limba croată. Căsătorit, are doi copii. El a publicat aforisme în diferite ziare și reviste, în diverse mijloace electronice și la Radio Split. Este cel mai reprezentat autor în ”Antologia aforismului croat” și este prezent în mai multe antologii de aforisme balcanice. Cărți publicate: ”Fructe de mare, Cartea aforismelor” (Zagreb, 2008), ”Aureoles on Discount, Book of Aphorisms and Humorous” (Zagreb, 2010), ”Măslin în Eskimo”, (Zagreb, 2013), ”Optimiștii din Sodoma”, (Zagreb, 2016), ”Peștera sceptică” (Zagreb, 2018). Originalitatea și subtilitatea ”pastilelor de înțelepciune” ale lui Jandre Drmić pot fi asemănate – în spațiul cultural est-european – doar cu aforismele regretatului autor polonez Stanislav J. Lec. Sper că selecția următoare (trad. Dan Costinaș) vă va convinge. America. Cine știe câți oameni au descoperit America înaintea lui Columb, dar nu au mai știut să se întoarcă. Sex. Oamenii mor fără apă și mâncare, dar fără sex dispar. Femei. Unor bărbați femeile nu le ies din cap, altora, din pat. Guvern. Guvernul se jură pe popor. Poporul înjură guvernul. Teritoriu. Femeia este un teritoriu ocupat, în care e greu de impus o guvernare. Exagerare. În sex nu se poate exagera. Pentru acest lucru există povești. Politică. Politica e curvă. Nu e pentru femei. Sursă. Ginecologii și prostituatele au aceleași surse de câștig. Sex. Relațiile bazate exclusiv pe sex trec cu repeziciune. U.E. Toți suntem pentru UE. Jumătate pentru U, jumătate pentru E. Comuniști. A mai rămas doar o mână de comuniști. Cei care cred în reîncarnare. Legi. Este ilegal să întreții relații sexuale cu o oaie, dar e legal să-i tai gâtul. Țintă. Dacă nu ai o țintă, nu poți rata. Nu. E posibil să spui la orice: nu? Da! Darwin. Nu ar fi o problemă să renunțăm la Darwin. Problema ar fi să trăim cu maimuțele. Condiție. Trebuie să știți adevărul pentru a putea minți. Sisteme. Dintre toate sistemele, cel mai bun e sistemul solar. Greșeli. Greșelile celor fără de greșeală sunt descoperite ulterior. Succese. Guvernul înregistrează succese nevăzute. Guvern. Guvernul fără scopuri nu își alege nici mijloacele. Împărțeală. Părerile sunt împărțite. Mulți nu au asistat la împărțeală. White House. Cei al căror destin este decis de Casa Albă au un viitor întunecat. General. Nu e ușor să devii general. Aceasta reușesc doar oamenii care nu își pierd capul în război. Noi. "Noi, înaripații" – îi spuse găina vulturului. Alcool. Suntem pe locul cinci în Europa la consumul de alcool. Nu ne trebuie o regenerare spirituală, ci o regenerare a ficatului. Miliția. Dacă nu ar fi fost miliția, nu ar fi avut cine să-i asculte pe oameni. Gânduri. Cel mai mult ne gândim la cei cărora le dorim tot ce-i mai rău. Idei. În lipsă de idei, omului îi vin multe în gând. Politicieni. Au furat tot ce mișcă. Ar trebui să punem pază la cimitire. Asemănare. O dată curvă, curvă mereu. Așa e și cu academicienii. Ziduri. Căderea Zidului Berlinului le-a făcut culoar celor de după Marele Zid Chinezesc. Cultură. Cultura e sarea pământului, așa că e normal ca oamenii de cultură să bea mai mult. Gunoi. Cu crima organizată e ca și cu gunoiul. Mărunțișurile se ridică de două ori pe săptămână, iar piesele grele, de două ori pe an. Drăcie. De la Senat m-au trimis la Camera Deputaților, iar de la Camera Deputaților m-au trimis la Senat. La dracu și înapoi. Nebuni. Cei care înnebunesc, nu vor afla niciodată. Despărțiri. Oamenii se despart fără cuvinte. Ca niște caricaturi. Personalitate. Personalitate dublă: e Nimeni și Nimic. Zero. Despre ce opt vorbiți? Acelea sunt două zerouri! Ochi. "Privește-mă în ochi! În ochi, am spus!" – zise Ciclopul. Sete. Apa e poluată. Alcoolul dăunează. Ce urmează, să bem sânge?! Nebun. Nu e normal! Am umblat ore în șir prin oraș și nu am întâlnit niciun nebun. Homo. Legăturile homosexuale nu nasc probleme. Vis. Visul aforistului: să ajungă la acel punct în fața căruia nu va fi nevoie de niciun cuvânt.