Țara noastră este pe locul 2 în lume (după Siria) ca număr de populație care emigrează, 9 români pe oră, 17% din populația activă a țării, 1/5 din întreaga populație; am pierdut 40.000 de medici (2007-2017), 84.000 de tineri (2016) sub 36 de ani, din care 19% cu studii superioare (61% femei); suntem sursă de forță de muncă calificată pentru Austria, Ungaria, Franța, Germania și supercalificată pentru SUA și Canada. Suntem între primele țări furnizoare de prostituate și ”exportatoare” de copii pentru cuplurile infertile ori pedofili. Consecințele, mai ales pe termen mediu și lung, sunt înfiorătoare: – 5-6 milioane de români sunt permanent sau temporar în străinătate ca emigrați; – pierdem o mare parte din tinerii care s-au calificat aici pe cheltuiala statului român; – a crescut vârsta la care femeile procreează (de la 18 ani în 1980 la 30 de ani în 2017); – copiii rămași în țară abandonează școala, devin analfabeți, nu primesc educație morală părintească, motive pentru care vor deveni o mare problemă peste 5-10 ani; – diaspora românească nu este coagulată, nu are putere, nu promovează interesele României, nu susține interesul național; – are loc deconstrucția identității umane, declasarea ei (cei plecați la muncă, chiar dacă au studii superioare, acceptă munci degradante); – se schimbă mentalitatea celor plecați, acceptând după un timp principiile morale ale țării unde lucrează (homosexualitatea, neasumarea întemeierii unei familii, bigamia etc.); – emigranții români nu investesc în România resursele lor financiare. Chiar dacă își construiesc aici case, cimentul este francez, cărămida poloneză, instalația electrică olandeză, cea sanitară germană, aparatura neromânească, deci totul se reîntoarce în aceste țări; – 20% dintre cei plecați nu se vor mai întoarce niciodată în România, fiind pierduți definitiv; - 23% au cerut cetățenie străină (Ungaria, Italia, Spania, Franța, Canada, SUA); – dezvoltarea noastră economică este doar din: industria auto, informatică și consum; – 40% din suprafața arabilă a țării este cumpărată de străini; – marile magazine cu produse agro-alimentare, distrug agricultura românească (sectorul legumicol, pomicol, creșterea animalelor) care a devenit una de subzistență; – principalele resurse strategice sunt în mâna străinilor. Înfiorător de adevărat, sumbru ca perspectivă. De ce am ajuns aici? Din mai multe motive: – incompetența clasei politice care conduce țara de aproape 30 de ani; – lipsa unor programe și strategii naționale de dezvoltare economică pe termen mediu și lung; – nepotismul infiltrat în toate structurile, care creează imobilism și rezistență la transformare; – supraîncărcarea schemelor și posturilor salariale la stat, care duc la cheltuieli uriașe; – birocrația, mita, recompensarea politică cu posturi de răspundere după alegeri; – distrugerea sentimentului patriotic, religios, dezunirea, trădarea, lașitatea, fac ca noi singuri să ,,închinăm” țara celui care plătește mai mult. În scurt timp nu mai avem, chiar dacă am dori, cu cine să mai îndreptăm lucrurile. Țara va putea fi împărțită, fără nicio rezistență, vecinilor. În același timp, Apocalipsa economică bate la ușa României. Primele semne: câteva firme vor trimite în șomaj peste 5.000 de angajați. Mult hulitele multinaționale anunță, rând pe rând, că își închid afacerile din România și pleacă spre țări precum Ungaria sau Macedonia. Oficial, firmele pleacă din cauza condițiilor economice și a salariilor tot mai mari pe care trebuie să le plătească oamenilor. După ce firma Rieker, un celebru producător de pantofi, a anunțat că închide fabrica de la Lugoj, județul Timiș, 700 de oameni fiind trimiși în șomaj, acum presa din Arad anunță închiderea mai multor fabrici și trimiterea în șomaj a peste 5.000 de angajați. Astfel, potrivit newsar.ro, o mare firmă din zona de vest a Aradului își va închide porțile și va disponibiliza peste 3.000 de salariații, urmând ca producția să fie dislocată în Macedonia. Apoi, potrivit aceleiași surse, o altă fabrică, tot din Arad, care produce material rulant, va da afară peste 2.000 de angajați. Pe lista societăților care au plecat deja din România se numără și Nestle, care a închis fabrica din Timișoara, producția fiind mutată, de asemenea în Ungaria. Concluzia te rog să o tragi tu, cititorule!