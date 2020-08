Prin pădurea de cuvinte

Motto. Donez televizor aproape nou, cu Covid-19 pe toate canalele. M-am săturat!

Progres.Noul formular de declarație de ieșire, cel ”de alertă”, chiar ține cu cei (foarte) însurați: la punctul 8, de pildă (da... cred că am scris corect cuvântul: ”pildă”!), scrie ”vânătoare, pescuit și altele”. Acum, putem evada mai liniștiți la.... altele!

Proverbe(răsturnate). Cică: nu poți face din curvă, gospodină! Covid 19: - pariu!?

Prejudecăți (păguboase). În Franța – și prin extensie, în toată Europa secolelor XIV-XVII - (adică, vreme de vreo trei veacuri și mai bine!) ”semnele prevestitoare ale molimelor” – dar și ”măsurile de salvare” - mereu ratate, până la descoperirea bacilului ciumei, în sec. XIX, distribuit de șobolani - erau împărtășite, la unison, atât de autoritățile politice, statale... cât și de cei creditați de societate ca fiind ”oameni de/cu autoritate”: doctori, savanți, specialiști. Aspect de înțeles, de vreme ce acei din urmă – adică ”specialiștii”... trăiau la curtea... și din ”pomana” celor puternici și bogați. (Să nu mă certați: dar azi, cu Covid-ul, în secolul nostru, XXI... nu e – oare! - cam tot la fel!?). Revin, citând din minunata revistă ”La France pittoresque”. Între ”semnele cele mai rău prevestitoare” de molimă (unele, totuși... care dau de gândit... ca în cazul cutremurelor, deși aici e vorba de alte geneze, de cauze, pur biologice... eu, bref, cred că ar merita cercetate fără părtinire și prejudecată, de un medic-biolog –istoric), autoritățile Evului Mediu european enumeră, sentențios: acuplarea sexuală exagerată a broaștelor, creșterea numărului de femei (și de animale domestice) gravide. După Guy de la Brosse (1623) – care fusese, se pare, o autoritate a vremii lui – multe alte semne prevestesc pandemia: invazia de insecte de tot soiul (lăcuste, purici, cărăbuși de mai etc.), dar și de rozătoare (voila, ce tocmai vă zisei?). Ca silvicultor, mă incită faptul că între semnele prevestitoare de ciumă, autorul citat enumeră putrezirea prematură a ciupercilor din păduri, ba și ”stricarea” fânului, care miroase urât imediat după cosire. (Fac o paranteză: îi rog pe ”deștepții de serviciu” care ar citi această postare, să mă scutească de simplista explicație: ”apăi... în vremuri de secetă, orice virus, bacil se transmite mai lesne, devine epidemie!”). Continui cu ”soluțiile” propuse de oamenii evului de mijloc: un onorabil domn academician Francisc Valleriola ne spune că ar trebui să ne facem, cu grabă, testamentul, atunci când observăm în jur cel puțin unul din aceste semne prevestitoare de moarte: cârtițele ies din mușuroaie, păsările își părăsesc cuibul, peștii sar din apă și mor pe țărm etc. Un alt ”savant” al epocii, Laupiere, afirmă că ”boala rea iese din pământ” și ne povățuiește să stăm cu ochii pe oițe și pe mieluți, care, păscând cu capul în jos, vor fi primii afectați! P.S. Știu că e delicioasă această ”excursie” în trecutul încercării Omului de a înțelege și eradica molima... molimele... Dar... dacă gândim puțin – și fără false orgolii – mă tem că încă nu suntem (mult mai) pregătiți să răpunem parșivul Covid-19 decât erau strămoșii noștri medievali... invocați cu tandrețe scriitoricească, mai sus.

Termoscanare.”Încă de pe vremea când masca nu era obligatorie, când ieșeam în permisie din casă și vedeam puzderie de mascați, aveam senzația că intru într-un fel de lume postapocaliptică sau într-o distopie care a căpătat brusc corp. Dar o distopie care nu face mereu pași înainte, care nu-și extinde teritoriul nu e o distopie împlinită, așa că procesul continuă. Pe moment, cu procesul general de termometrizare/termoscanare la <poarta fabricii>, a tuturor instituțiilor, ba chiar și a magazinelor alimentare! Că este o operațiune ilegală din cel puțin trei motive care țin de legislația internă și alte două de acorduri internaționale la care România este parte, am dovedit deja, cu ajutor medical și juridic calificat. Și nu doar eu, între timp am mai văzut articole scrise de avocați, medici, militanți civici care argumentează în același spirit. Acum două zile, am făcut o petiție către Avocatul Poporului în care denunțam această ilegalitate și aceste abuzuri, îndreptate de jure împotriva întregului popor, fără excepție, așa că instanța căreia m-am adresat chiar era cea mai potrivită. (...) În fapt, asistăm la un fenomen unic în istorie. Puterea politică și-a delegat cea mai mare parte a prerogativelor, iar în ce privește lupta cu epidemia, pe toate, puterii medicale. De altfel, la criticile care se formulează acestei măsuri, ei sunt cei care răspund, iar răspunsurile sunt halucinante! Că doar și acasă ne luăm temperatura, că-i același lucru, că ni se ia de la distanță, că n-ar fi un act medical etc. Deși este după toate prevederile legale un act medical, numai că practicat ilegal, fără respectarea consimțământului, apelului, confidențialității și secretului medical. Pe deasupra, aplicat de câteva zeci de mii, mai sigur sute de mii de persoane fără nici un fel de pregătire medicală – portari, paznici, funcționari, pompieri, milițiști etc., care capătă drept de a decide starea de sănătate a cuiva și dacă persoana are dreptul să intre în fabrică, în birou, la o autoritate publică, într-un magazin etc. Nici nu visau niște ipochimeni cu munci nu foarte apreciate să capete atâta putere! Dar să vedeți plăcerea cu care și-o exercită, precum cea a polițienilor pe vremea stării de urgență și a marilor amenzi! Un tâmpit din ăștia, după ce-i stabilește temperatura unui client al magazinului la care păzea, îl anunță cu voce fermă că are 29,5 grade și poate să intre. Clientul cască ochii cât cepele și îi răspunde… <Înseamnă că am plecat mort de acasă!> Ceea ce e cât se poate de corect…” (Liviu Antonesei)

Graffiti(din carantină). ”După două luni, mi-e clar: eu nu termin nimic din ceea ce în...”

Perfecțiune.”După mine, perfecțiunea înseamnă un bărbat care se transformă într-o pizza după sex.” (D. Walsh)

Relaxare(după 15 mai). În sfârșit, nevastă-mea și cu mine ne-am întins. Eu am întins-o de lângă ea, ea a întins-o de lângă mine.”

Molimă.Molima în Coreea de Nord. Ora 10,00 – 1 caz de coronavirus, ora 11,00 – 0 cazuri, ora 12,00 – 1 caz, ora 13,00 – 0 cazuri.

Turmă.- Cum se spune în engleză la spiritul de turmă? – Trend.

Suceava.La Suceava nu mai e focar. La Suceava e reprezentanța coronavirus în România!

Tați.Cercetările din vremea pandemiei au arătat că 90% sută din bărbați nu știu cum să folosească un prezervativ. Acești bărbați se numesc… tați.