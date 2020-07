Prin pădurea de cuvinte

Motto. ”Să mă trezesc în fiecare dimineață luminat de raza unui zâmbet. Să fac o reverență zilei, pentru tot ce-mi va oferi. Cu mintea curată să-mi încep munca. Să am clar în gând – chiar și atunci când fac lucruri mărunte – scopul ultim al muncii mele. Să-mi întâmpin semenii cu zâmbetul pe buze și iubire în inimă. Să fiu blând, amabil și curtenitor în fiece clipă. Și să adorm mângâiat de satisfacția lucrului bine făcut – așa mi-aș dori să decurgă mereu zilele mele.” (Thomas Dekker, 1570-1641)

Experiment.”În ultimele două-trei luni (cele aflate sub teroarea inamicului necunoscut, numit Covid-19 – n.a.) am fost supuși (încă suntem) unui imens experiment în primul rând mental în care simțul realității ne este subminat programatic. Ni s-a spus pe toate canalele posibile să ne încredem doar în autorități și numai în oficiali, fiind (noi, oamenii de rând – n.a.) considerați prea imberbi (să nu zic: prea proști – n.a.) pentru a ne descurca de unii singuri. Orice altă sursă de informare, chiar și folosirea propriei logici sau exprimarea unor îndoieli mai mult sau mai puțin justificate au fost caterisite sub diverse formule sau pretexte. Contactul individului cu mediul înconjurător și cu semenii a fost amputat prin decret, ceea a sporit alienarea și a clătinat și mai tare percepția asupra lumii. Nu ni s-a impus doar tăcerea în privința adevărului, ci am fost bombardați (încă suntem) cu un tir de informații contradictorii, disonante, care ne-au alterat de la o zi la alta organele de percepție ale realului, pe lângă tot felul de imagini și informații catastrofale care să ne pustiască emoțional și să facă derizorie orice fel de proces rațional. (...) Ce ar trebui să credem din toate acestea? Nimic. Nu pentru că unele sunt adevărate și altele false, ci pentru că reprezintă o tentativă brutală și fără mănuși de a îngenunchea libertatea oamenilor, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin distrugerea capacității lor de a gândi. Adevărul nu se descoperă niciodată prin trompeta diavolului.” (Ninel Ganea)

Gripă.”În pandemia de gripa Hong Kong, declanșată în iulie 1968, care a durat până în 1969-1970, au murit în lume 1.400.000 de oameni, citim în Encyclopedia Britannica. A fost a treia pandemie de gripă apărută în secolul al XX-lea. Înaintea acesteia, au fost pandemia de gripă asiatică din 1957, care a provocat între un milion și două milioane de decese, și pandemia de gripă din 1918-1919 (numită și gripa spaniolă), care a omorât între 25 de milioane și 50 de milioane de oameni!” (magazin.ro)

Credință.”Credința în iubire alungă spaima oricăror catastrofe. Iubirea face ca totul să fie ușor, astfel încât să ne putem găsi pacea chiar și în mijlocul tumultului.” (Pam Brown)

Lumină.”Dezastre pustiesc pământul – războaie și boli, cutremure și deluvii de foc – dar mereu, în urmă rămân doar actele de curaj care ne emoționează. Ca o lumină în noaptea cea neagră.” (Charlotte Gray)

Fii.”Ne uităm la știri. Generali bățoși, demagogi oportuniști, politicieni sforăitori cu limbi ascuțite, bigoți, creiere spălate. Prizonieri cu ochi goi. Soldați răniți. Tați plângând după familiile dispărute. Și toți ceilalți care muncesc pentru a drege societățile distruse, viețile ruinate, răniții. Fii ai cuiva. Nu-i uitați. Sunt frații noștri!” (Pam Brown)

Concluzie.”La urma urmei, suntem ceea ce iubim. Măsura noastră este numai iubirea.” (W.S. Coffin, 1877-1954)

Lecție.”Trăiești ca să poți să înveți să iubești. Iubești ca să poți să înveți să trăiești. Nu avem nevoie de o altă lecție.” (Mikhail Naimy, 1889-1988, ”Cartea tatălui”).

Descoperire(salvatoare!?). ”Într-o bună zi, după ce vom fi supus – în sfârșit! – vânturile, valurile, mareele și gravitația, ne vom ocupa de energia dragostei. Atunci, pentru a doua orară în istoria omenirii, omul va fi descoperit focul!” (Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955)

Consolare (de carantină). Dacă vă simțiți oarecum nefericiți pentru că sunteți singuri... gândiți-vă cum se simt acum cei/cele ”cuplați pe viață”... după o alegere nefericită!

Frică. ”Moartea ne omoară o singură dată. Frica, în schimb... ne hărțuiește zilnic!” (Balzac)

Test.Dacă bănui că iubita ta te-nșală... sună la 112 și spune-le că are Covid-19! Ei vor afla toate persoanele cu care ea a avut... contact!

Frustrări.46% dintre tinerii din România mărturisesc că lipsa afecţiunii şi a contactelor sexuale cu un partener au fost principalele provocări cu care s-au confruntat în cele aproape două luni de izolare socială, potrivit celui mai recent chestionar online realizat de PlanificaNeprevazutul.ro, platformă online de educaţie sexuală şi contraceptivă. Cu toate acestea, 52% dintre tineri sunt de părere că noul context i-a ajutat să-şi descopere noi hobby-uri şi să se înţeleagă mai bine pe ei înşişi, petrecând mai mult timp în singurătate. Lipsa afecţiunii unui partener şi a contactelor fizice, în cazul persoanelor singure, au fost principalele provocări resimţite de tinerii din România, în perioada de distanţare socială, 46% dintre ei recunoscând că s-au aflat în această postură. 25% dintre respondenţi s-au declarat singuri, accentuând faptul că şi-ar fi dorit să aibă o relaţie afectivă şi fizică în aceste săptămâni. Pentru 16% dintre tineri, izolarea a adus cu sine distanţarea emoţională de partener, precizând că au resimţit frecvent sentimente de tristeţe, în vreme ce 8% dintre ei au ales chiar să se separe de iubit/iubită în această perioadă. (csid.ro)

Manipulare.”Cartea aceasta este despre un soi special de persuasiune care are o perioadă de incubație de numai câteva secunde și poate dezarma instantaneu până și cea mai pătrunzătoare minte. Este centura neagră la controlul minții. Nu doar că întoarce roata, o dinamitează cu totul. De la maligna, dar fascinanta putere a psihopaților, a ucigașilor în serie și a escrocilor până la geniul politic al lui Winston Churchill – trecând prin maeștrii ai artelor marțiale, călugări budiști, magicieni, comici, vânzători, CEO și broaște care se fraieresc reciproc – sclipitor de originala carte a lui Kevin Dutton explorează tot ceea ce ne poate învăța știința în materie de tehnici de persuasiune. Referințe: ”Atât de uluitor de sclipitoare, încât mă mir că nu a fost declarată ilegală.” (Howard Marks) ”Kevin Dutton nu e Mesia. Dar are o mulțime de povești și parabole care aruncă o lumină nouă asupra felului în care putem fi persuadați.” (Terry Jones and Michael Palin). (Despre cartea ”Arta manipulării” de Kevin Dutton – libris.ro)