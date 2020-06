Prin pădurea de cuvinte

hainele de gală/Pe care cât eşti viu nu prea le porţi.//Treceau râzând şi nu-i puteam opri/Păreau că nu mai înţeleg deloc/Că sunt prea mulţi şi nu mai este loc/Şi pentru cei care mai suntem vii.//Ne-nfricoşa grozav fantasticul delir/Dar stam şi ne uitam uimiţi ca la paradă,/Căci fiecare-aveam pe cineva pe stradă/Şi n-am fi vrut să fie închis în cimitir.”(Ileana Mălăncioiu, ”Coșmar”)

Colaborare.”Trebuie să colaborăm, ca să trecem cu bine de această perioadă a bolii, vremea micilor interese meschine a trecut, ”United We Stand, Divided We Fall!” Uniți vom reuși, divizați vom eșua. Oameni de știință, colaborați, făceți schimb de informații și experiențe, aveți tehnologia necesară, oameni politici, colaborați, lăsați demența și vanitatea, colaborați! Mari bogătași, multimiliardari, unii cu averi cât bugetul mai multor țări europene împreună, lăsați proiectele eugenice, nu sunteți Dumnezei, colaborați pentru sănătatea săracilor și a bătrânilor, nu la exterminarea lor. Comunicați, împărtășiți cunoștiințele și resursele salvatoare, lăsați egoismul pentru vremi mai bune! Trebuie să recunoaștem că Marele Șef Avrol Looking Horse al națiunilor Lakota, Dakota și Nakota, are clasă de mare conducător de popoare. Mesajul, avertismentul lui este profetic. Cred că, la fel ca și Dalai Lama, Marele Șef Avrol Looking Horse știe, cu o putere și o claritate care îi ridică pe amândoi deasupra tuturor, că Dumnezeu a fost bun cu noi.” (evz.ro). Gripă. ”În pandemia de gripa Hong Kong, declanșată în iulie 1968, care a durat până în 1969-1970, au murit în lume 1.400.000 de oameni, citim în Encyclopedia Britannica. A fost a treia pandemie de gripă apărută în secolul al XX-lea. Înaintea acesteia, au fost pandemia de gripă asiatică din 1957, care a provocat între un milion și două milioane de decese, și pandemia de gripă din 1918-1919 (numită și gripa spaniolă), care a omorât între 25 de milioane și 50 de milioane de oameni!” (magazin.ro). Rasism (ucigaș). Deplasările rapide ale trupelor, în contextul Primului Război Mondial, au stimulat răspândirea bolii (”gripa spaniolă” – n.a.), mai ales că nu existau condițiile de carantină și de protecție din zilele noastre. Între lunile septembrie și noiembrie 1918, rata mortalității a crescut considerabil. Doar în octombrie, 195.000 de oameni au murit în Statele Unite de gripa spaniolă, cei mai mulți fiind persoane între 25 si 35 de ani, până atunci pe deplin sănătoase. Cuprinși de accese mari de febră, cu hemoragii nazale și pneumonii, pacienții sucombau rapid, în chinuri, sufocați cu fluidele din propriii plămâni. Istoricii susțin că acest al doilea val ucigaș de gripă ar fi putut fi prevenit, însă autoritățile țărilor Aliate nu au vrut să pericliteze efortul de război. Ca atare, ele au refuzat să instituie carantina și să închidă miile de fabrici care lucrau pentru front. Un alt factor important a fost acela că majoritatea personalului medical, doctori și asistente, fuseseră deja trimiși pe front, iar în spitalele din țările combatante nu se mai aflau decât persoane slab pregătite sau cu alte calificări, ca de pildă moașele, care nu au putut face altceva decât să asiste, neputincioase, la moartea în chinuri a milioane și milioane de bolnavi. Nu putem trece cu vederea nici refuzul de-a dreptul criminal al Crucii Roșii Americane de a instrui asistente medicale de culoare, din cauza rasismului care domina încă SUA. Când în cele din urmă acestea au primit unda verde pentru a putea deveni asistente medicale, epidemia deja trecuse, lăsând o catastrofa în urma ei...” (magazin.ro). Trăiască!Vreau să vă spun doar o vorbă despre Coronavirus: este cel mai durabil produs ”made in China”! Disperare (italiană). Autoritățile ne-au avertizat că dacă treaba asta nu se repară, va trebui să mergem fiecare la cules, ori la vânătoare, ca să ne asigurăm hrana cea de toate zilele. Acuma, întreb și eu: unde naiba trăiesc lasagnele, pizzele...!? Revenge. Republica Mexic îi cere lui Donald Trump să termine, odată, zidul ăla înalt, de la frontieră!Presiune.”Situația persoanelor de vârsta a treia începe să devină problematică. În anul 2018, pentru prima dată în istoria umanității, la nivel mondial, numărul persoanelor în vârstă de peste 65 de ani l-a depășit pe cel al copiilor de sub 5 ani. Totodată, previziunile arată că, între 2019 și 2050 se va dubla numărul persoanelor de peste 65 de ani, în timp de numărul copiilor sub 5 ani se preconizează că va rămâne relativ neschimbat. Prognozele arată că până în anul 2050 vor fi de două ori mai mulți vârstnici decât copii sub 5 ani. Iar la nivel global, persoanele vârstnice de peste 65 de ani vor depăși tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani (diferența va fi de 1,3 miliarde mai multe persoane vârstnice peste 65 ani). Proiecțiile demografice arată că Europa și America vor continua să îmbătrânească, astfel încât în anul 2050 unul din patru cetățeni europeni /nord-americani va avea peste 65 de ani. Numărul persoanelor de peste 80 de ani înregistrează o creștere și mai mare decât cei de peste 65 de ani. În aceste condiții, există în mod tacit o politică ostilă persoanelor vârstnice, la nivel global, dar și pe plan intern, de control al situației persoanelor trecute de a doua tinerețe, cum ar fi, ca să dăm doar un exemplu, adăugarea a încă 5 ani la vârsta de pensionare, intenție probată prin proiectul de lege propus legislativului de la București, la începutul anului 2020.” (Dan Toma Dulciu). Înșelări. „Cred că am fost înșelată de multe ori, de minim 3 ori, adică în cele trei divorțuri. Dar e bine să nu știi când ești înșelată. Mi s-a întâmplat și mie să înșel, dar s-a întâmplat așa cum se întâmplă femeilor, după ce simți că nu mai ești așa iubită și adorată. De obicei, la mine s-a întâmplat să rămân tot acolo unde am plecat. Dar dacă se numește înșelat pentru că a fost în timpul altei relații… ” (Mihaela Rădulescu). Virus. ”Un nou virus face ravagii în România: CAPVID – 2020. Mulți români – în special politicieni – au fost declarați pozitivi. (A. Tabarcea).