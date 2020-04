Prin pădurea de cuvinte

Motto. O parabolă (adecvată la vremuri de molimă).”Un călugăr se întâlnește cu Moartea, iar acesta o întreabă: - Moarte, un' te duci? - Spre Damasc. Mă duc să iau 1.000 de suflete. - Bine. Du-te în treaba ta! Peste puțin timp, cei doi se întâlnesc din nou. Călugărul o admonestează: - Moarte, ai mințit! Nu ai luat 1.000 de suflete, ci 50.000! La care Moartea îi răspunde: - Atâtea suflete am luat câte am zis că voi lua. Celelalte au murit... de frică.”

”O țară tristă, plină de umor”. Această clasică definiție a României – pe care străinii care ne-au cunoscut moravurile și năravurile au caracterizat-o și ca fiind ”acea țărișoară de la Porțile Orientului unde totul e luat în bășcălie” (până și necazul? – n.a.) – este foarte potrivită, în sens bun, și pentru această perioadă în care trebuie să facem față, cu toții, unei provocări insidioase, necunoscute și ucigașe: coronavirusul. Chiar dacă unii cititori ar putea critica o asemenea abordare în aceste zile cernite, dominate de teamă și incertitudini, considerăm că seculara ”trusă de prim ajutor a românului” – care este hazul și autoironia – ne pot face mai bine decât teama, deznădejdea și resemnarea fatalistă. Așa cum ne spune și povestioara postată ca motto al acestui prim articol din serialul consacrat noii pandemii, un psihic puternic, sănătos și optimist (avem de ales?) poate fi mai salutar chiar decât îndoielnicele leacuri ce ne vor salva. Altfel spus, e bine să gândim pozitiv, chiar dacă (ori cu atât mai mult) pe testul medical al celor dragi, ori apropiați, scrie: ”pozitiv”. Să nu ne pierdem nădejdea!

Like-uri.Am scris pe facebook că abia aștept să vină primăvara, ca să las, mai des, ferestrele deschise… Deja 10 țigani - tocmai autorepatriați din Italia (numită de ei Germania) - mi-au ”apreciat” postarea!

Sfaturi.Despre multele ”sfaturi salvatoare” în caz de molime - de la prietenul meu, graficianul (fost sucevean) Sandu Bartfeld (Israel): ”Un evreu se duce la rabin să-i ceară sfatul în legătură cu o molimă care-i omora gâștele. Rabinul ii dă niște prafuri, bolborosește ceva peste ele și-i spune evreului să le presare dis-de-dimineață în mâncarea gâștelor. Se întoarce evreul peste două zile cu știrea că i-au mai murit câteva gâște: - Ce mă sfătuiești, rabi? Rabinul îi dă alte prafuri, bolmojește ceva peste ele și-i spune să le amestece seara, în mâncarea gâștelor și să se întoarcă peste două zile. Povestea se repetă de câteva ori, până când într-o zi, vine evreul și-i spune rabinului că i-au murit toate gâștele. Ce să facă acum? - Fiule, eu sfaturi aș mai avea, dar tu nu mai ai gâște! Acum mă întreb dacă rabinul ăsta cu tot cu evreul lui, n-or fi trăit cumva în Lombardia.” P.S. Ori..., mai nou, la Suceava!? (C.S.)

Corona.Fac un apel celor care ați plecat cu rafturile de orez și paste. Vedeți că orezul e "made în China" și pastele "made in Italy".Să aveți poftă! ( Michael Shafir).

Familie.“ Familia e o zonă de război. Iar asta când lucrurile merg rezonabil!” (Patricia Redlich). P.S. D-apăi în vremuri de criză și claustrare!? (C.S.)

Minciuni.“Există minciuni, minciuni sfruntate și comunicate oficiale.” (Barry Desmond)

Trening(de carantină). Un bărbat intră într-un magazin de echipament sportiv: – Un trening, vă rog! – De care? Pentru indoor sau outdoor? Alergat, fitness sau pilates? Sintetic sau din bumbac? – Aaa, nu, din ăla de stat în casă și dus gunoiul.

Noo!Ardeleanul Gheorghe stătea, după ce-și terminase treaba, – nostalgic, pentru că dom’ primar îi interzisese să-și părăsească bătătura din pricină de virus, ca să se întâlnească seara, la birt, după obicei, cu prietenii - pe băncuța din spatele casei și se uita spre grădină. Din depărtare apare un elefant. – Noo… Elefantul îi dărâmă două căpițe de fân. – Noo… Apoi îi calcă stratul de roșii. – Noo… Elefantul se apropie de casă și dărâmă cotețul de găini. – Noo… Apoi elefantul își schimbă direcția și dispare peste deal. După un timp, Gherghe: – Noo… Păi să nu-l bagi în p...a mă-sii?! Ăsta o fi fost Covidul 19!?

Soacră. Gheorghe își înmormântează soacra, doborâtă de virusul ucigaș. Vine omul nostru acasă și când să deschidă poarta, îi pică o țiglă în cap. Gheorghe, contrariat, zice: – Deja ai ajuns, scorpie?!

Deces.Avem un nou deces de coronavirus. Este un bărbat de 48 de ani, din Huedin. A murit când a deschis cămara şi au căzut baxurile de ulei, făină și zahăr peste el.

D’ale virusului.Când i-am zis maică-mii, azi: “Nu ai voie să ieși afară!” mi-am simțit răzbunată toată copilăria!⃰ Știu o doamnă fost politician de top, care ar fi rezolvat rapid situația: închidea imediat granița României cu Italia. ⃰ Menajera mea lucrează de acasă... Mă sună și îmi spune ce să fac...⃰ E a treia oară săptămâna asta când îmi cumpăr băutură pentru două săptămâni...⃰ Pentru cei care doresc senzații tari, organizăm plimbări cu izoleta! ⃰ Vreau să-l găsesc pe ăla care de Revelion și-a pus dorința ca în 2020 să stea cât mai mult cu familia...⃰ Dacă trece acest virus o să facă românii niște grătare de o să zică ungurii că ne-am dat foc la țară. ⃰ Câți oameni mai au voie în public? ⃰ Hotărâre oficială: România luptă împotriva Coronavirusului până pe 22 august. Dacă nu învinge, pe 23 august întoarce armele – că ne cam pricepem la așa ceva! – și va luptă alături de Coronavirus. ⃰

A treia zi de carantină și deja am mâncat tot ce am cumpărat în ultimele două săptămâni. ⃰ Când aud pe cineva că spune: “Totul va fi bine!” mi-o amintesc pe mama spunând: “Vino aici, băiete, că nu-ți fac nimic!” ⃰ Știe cineva mai exact cât trebuie păstrată această “distanțare socială?” Că nevastă-mea tot încearcă să intre în casă...⃰ Primul semn de coronavirus, care apare înainte de febră sau tuse, e că te mănâncă-n c.r să ieși afară din casă! ⃰ Primul deces din Rusia cauzat de coronavirus. Pacientul avea însă și alte afecțiuni: la autopsie i-ai găsit un glonț în ceafă! ⃰ Îmi amintesc ce frumos era la ora asta... Cum ne scuipam și ne înjuram în trafic. Ce vremuri...⃰ Toți ieșiți cu câinele. Eu am broască țestoasă. Am ieșit acum trei zile și încă coborâm scările. ⃰ Cum crezi că se termină carantina? A. Cu 10 kg în plus. B. Alcoolic/ă. C. Divorțat/ă. D. Toate răspunsurile sunt corecte. ⃰

Întrebare: Pe unde pot trece din Franța, Germania, Austria? Răspuns: Pe la Matei Balș. ⃰ Când se va termina nebunia asta cu autoizolarea, vreau să rămân liniștit acasă, măcar câteva zile...⃰ Hagi ne sfătuiește: “Important nu e să stai în casă. Important e să nu ieși afară.” ⃰ A 12-a zi de izolare. Din jurnalul unui bărbat: “Eu și nevastă-mea am devenit așa buni prieteni că era cât pe ce să-i povestesc de amantă...” ⃰ Ca să nu se supere poporul român, domnii Arafat, Iohanis, Orbán și Hellvig au cooptat în celula de criză un român. Îi spun Streinu’.