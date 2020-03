Prin pădurea de cuvinte

Revenge.Un negru moare şi bate îndârjit la uşa Raiului. Sfântul Petru îi deschide: - Ce cauţi aici? - Eu sunt John Brown din Alabama şi am dreptul să vin în Rai pentru că: am trăit în Alabama, am iubit în Alabama o fată albă şi m-am căsătorit – în ciuda tuturor - cu ea în Alabama! - Imposibil, zice Petru, de necrezut! Şi asta chiar în Alabama? Când s-a întâmplat asta? - Acum cinci minute...!

Clar.Un bărbat vine acasă şi îşi găseşte nevasta cu un negru în pat. Bărbatul nervos îi spune nevestei: - Acum am văzut negru pe alb că mă înşeli!

Rasism.Într-un stat conservator din sudul Americii scria pe uşa unei biserici: „Accesul pentru negri interzis!” Totuşi, un negru intră. Preotul îl opreşte şi zice: - Nu ştii să citeşti? Negrii nu au voie în biserică! - Ba dar, dar eu fac numai curat aici... - Bine, bine, dar nu cumva să te prind rugându-te...

Suicid.Într-un mic orăşel în Alabama un negru zace pe stradă ciuruit de 40 de gloanţe. Şeriful stă lângă el şi zice: - Of, Doamne, aşa o sinucidere cumplită nu am mai văzut niciodată...

Albinism.Pe valea Zairului, un misionar tot predica cu sfinţenie de un an. Calul său de bătaie erau păcatele sexuale. Într-o bună zi, nevasta unui om de vază al tribului naşte un copil alb. Şeful de trib este trimis să rezolve problema. Se prezintă la misionar şi începe: - Părinte, noi aici suntem negri de când ne ştim. Ieri, nevasta lui Mmobutu a născut un copil alb. Nu trebuie să fii vreun geniu ca să-ţi dai seama ce s-a întâmplat. Ce ai de gând să faci, cum explici fapta matale, părinte? Acesta îl ia de după umeri şi, sfătos, începe să-l vrăjească: - Uite ce e, Mmobutu. Ce s-a întâmplat e o poznă a naturii. Se cheamă albinism. Aşa face natura glume. Vezi, de exemplu, stâna ta de oi. Toate sunt albe şi, ce să vezi, între ele una neagră! Mmobutu se scarpină în cap şi zice: - Părinte, ştii ce, eu nu ştiu nimic de nici un copil alb şi nici tu de nici o oaie neagră, bine?

Sex.Oamenii mor fără apă şi mâncare, dar fără sex dispar. (Vlado Karakas)

Femei.Unor bărbaţi femeile nu le ies din cap, altora, din pat. (Vlado Karakas)

Guvern.Guvernul se jură pe popor. Poporul înjură guvernul. (Vlado Karakas)

Teritoriu.Femeia este un teritoriu ocupat, în care e greu de impus o guvernare. (Vlado Karakas) Exagerare. În sex nu se poate exagera. Pentru acest lucru există poveşti. (Jandre Drmic)

Politică.Politica e curvă. Nu e pentru femei. (Jandre Drmic)

Sursă.Ginecologii şi prostituatele au aceleaşi surse de câştig. (Jandre Drmic)

Sex.Relaţiile bazate exclusiv pe sex trec cu repeziciune. (Jandre Drmic)

U.E.Toţi suntem pentru UE. Jumătate pentru U, jumătate pentru E. (Jandre Drmic)

Comunişti.A mai rămas doar o mână de comunişti. Cei care cred, naivii, în reîncarnare. (Jandre Drmic) P.S. Unii se află, totuşi, la Putere, în ţările ”democratice”... aşa-zis ”ex-comuniste”!

Legi.Este ilegal să întreţii relaţii sexuale cu o oaie, dar e legal să-i tai gâtul. (Jandre Drmic)

Ţintă.Dacă nu ai o ţintă, nu poţi rata. (Jandre Drmic)

America.Cine ştie câţi oameni au descoperit America înaintea lui Columb, dar nu au mai ştiut să se întoarcă. (Jandre Drmic)

Nu.E posibil să spui la orice nu? Da! (Jandre Drmic)

Cracă.Nu tăia craca pe care stai, decât atunci când ei vor să te spânzure de ea! (S. J. Lec)

Proverbe.Proverbele se contrazic: dar tocmai în asta constă înţelepciunea populară. (S.J. Lec) Libertate. Oare cu cine va trebui să mărităm Libertatea, ca să se reproducă?! (S.J. Lec)

Basme.Chiar vă închipuiţi că ar putea exista o femeie care ar putea rezista ca iubitul ei să-i spună 1001 de nopţi – doar - poveşti?! (S.Z. Lec)

Presă.Fereastra spre lume poate fi azi, lesne acoperită cu un ziar. (S. J. Lec)

Bine.Toţi vă vor binele. Nu-i lăsaţi să vi-l ia! (S.J. Lec)

Parvenitism.În centrul oraşului, până şi maidanezul latră ”metropolitan”. (S.J. Lec)

Grafomani.Sfat adresat scriitorilor prea grăbiţi: uneori e bine să te opreşti din scris. Chiar înainte de a începe. (S.J. Lec)

Dictatori.Istoria ne-a dovedit-o: analfabeţii se văd nevoiţi de a... dicta! (S.J. Lec)

Ramolisment.Ramolindu-se, semnul exclamării devine, treptat, comod... semn de întrebare. (S.J. Lec)

Fân.Pentru cabaline şi pentru îndrăgostiţi, fânul miroase mereu diferit. (S.J. Lec)

Basme.Nu credeţi în basme! Au fost – cândva - adevărate! (S.J. Lec)

Dacă.Dacă ar creşte nivelul artei conversaţiei dintre un bărbat şi o femeie, ar scădea natalitatea. (S.J. Lec)

Fizică. Ce-mi poate spune fizica? Răceala dintre oameni e o urmare afrecuşurilor dintre ei!

Înviere.Numai cei morţi pot fi înviaţi. Merge mult mai greu cu cei vii.

Puritani.Aşa-zişii ”puritani” ar trebui să poarte frunze de smochin în loc de pleoape. (Stanislaw Jerzy Lec)

Călău. Sfat. Pe călău, te-abţine / Să îl rogi, vreodată, / Să-ţi aşeze bine / Nodul la cravată. (S.Z.Lec)