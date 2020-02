Insolite, inedite... (38).

Vâsc.Vâscul, se spune din vechime, aduce noroc. Dar- cu siguranță - nu și arborelui ce-l găzduiește, pentru care el este doar o plantă-parazit.

Întrebare. Oare această nevoie, dorință a femeilor de a seduce cu orice preț, ca și nevoia, dorința bărbaților de a domina cu orice preț (ambele inducând, prin abuz, perversiune, minciună, etc., atâtea nefericiri și atât de mult ridicol, la o adică... în ce măsură sunt aceste pulsiuni specifice instinctive, inevitabile și indispensabile fiecărui gen!? O întrebare decisivă... veche... una departe de a i se afla un răspuns mulțumitor.

Revoluție.Ceea ce dă sens, finalitate unei Revoluții, nu sunt capetele care cad, ci capetele care gândesc corect după sângeroasele evenimente.

Iepure. Clișee: oamenii spun, cu superioritate, ”fricos ca un iepure”. Dar tare aș vrea eu să-i văd cum s-ar comporta în locul urechiatului...urmăriți fiind de vulpe, de vultur și/ori, de un vânător!

Umor.Trebuie să ai cu adevărat umor pentru a-l practica, elegant.. adică fără a dăuna cu nimic celorlalți.

Bărbat.Un bărbat surprins în cămașă, dar fără pantaloni, este o imagine percepută ca ridicolă. Dimpotrivă, un bărbat cu pantaloni și cu bustul gol nu e judecat astfel. Aici este mai puțin o chestiune de estetică a corpului uman și mai mult – cred - una legată de imaginație, tradiții...de obiceiuri/prejudecăți moștenite... de memorie socială. De pildă, un bărbat aflat ”în curul gol”... (și nu mă refer – atenție- strict, deci nu numai... la acel bărbat surprins în ”ofsaid” de un soț gelos)....e cu mult mai vulnerabil, mai ”dezarmat” chiar față de el însuși, decât o femeie surprinsă nudă! Care se înveșmântează, rapid, cu un prosop, cu un cearșaf, ceva...și părăsește, discret, scena, cadrul, momentul...

Snob.Snob sau ”petit-bourgeois”, parvenit etc.: unul care preferă să călătorească în picioare la clasa-ntâia, decât să stea comod pe un scaun la clasa a doua.

Definiții.Unele citate sunt chiar reale! Silvio Berlusconi: La bătrâneţe, unii bărbaţi dau în mintea copilelor. Lenin:Am pierdut la ruleta rusească pentru că am jucat numai pe roşu! Matusalem:Doamne, ce scurtă-i viaţa! Ion Iliescu: Numai eu şi Adam am putut să trăim, bine merci, cu o sulă-n coastă (Rezon, coane!). Cleopatra: Am fost prima femeie care a conceput un copil prin Cezar – iană! Adam: Mă chinuieşte o întrebare, o durere, o neliniște: cuvântul femeie are şi plural?. Cristofor Columb: ”Și când mă gândesc că nevastă-mea mă trimisese să-i cumpăr niște piper..! Monica Lewinski: ”Voi vota mereu cu republicanii! Democrații mi-au lăsat, definitiv... un gust foarte amar...” Un dinozaur, către dinozaurița lui:Fă, te-a sunat, cumva, taica Noe, cel cu vaporul!? – Nu! – Nasol...Sinceritate.”Mă bucur că ne-am adunat aici atâția politruci” (Klaus Iohannis). Partid.„Un partid politic este un organism unde se delirează împreună, la unison.” (Teodor Paleologu).

Diete(și riscuri). Dietele şi regimurile pretins miraculoase au împânzit piaţa şi spaţiul public promiţând să ne salveze de la povara kilogramelor în plus. Dau ele rezultate cu adevărat? E suficient să ne întoarcem la alimentaţia organică şi naturală, să ne măsurăm porţiile de mâncare şi să ne disciplinăm voinţa pentru a beneficia de o transformare completă, profundă, sănătoasă pe termen lung? Pediatra şi nutriţionista franceză Marie Thirion (”De ce mi-e foame?”, 2015) pare să fie sceptică în această privinţă, citând studii care sugerează că 95% dintre cei care au încercat diete şi regimuri de slăbit au revenit, dacă nu chiar au depăşit greutatea iniţială în 5 ani de zile de la abordarea dietelor. Regimurile de slăbit miraculoase s-au dovedit contradictorii şi ineficiente. Aşadar cei ce doresc o schimbare radicală a stilului de viaţă obligatoriu trebuie să dubleze regimul cu activitate fizică şi mai ales, să se pregătească să le menţină cu consecvenţă toată viaţa (orice deviere de la noul stil de viaţă impus va avea consecinţe mai grave în ceea ce priveşte greutatea corporală, decât dacă acesta nu ar fi fost început). Pur şi simplu mecanismul foamei şi evoluţia adaptativă a organismului în mii de ani sunt mult prea complexe pentru ca o intervenţie modelatoare, fie cu regimuri sau pastile să le poată modifica fără să le dezechilibreze. Între riscul de a ne condamna la o consecvenţă greu de îndurat de-a lungul a zeci de ani (care va păstra un arhicortex perpetuu neconsolat şi o serie de adipocite rebele) şi fatalitatea kilogramelor în plus de care nu putem scăpa, Marie Thirion ne propune o concluzie consolatoare cinică: nu ne rămâne decât să ne îngrijim de modelarea precaută a instinctului alimentar al copiilor noştri, sugerându-se subtil că adulţii de astăzi reprezintă o generaţie pierdută în lupta cu kilogramele.

Jaf.Un studiu publicat recent, după decriptarea informaţiilor adunate prin intermediul primului program american de spionaj satelitar, relevă dimensiunea catastrofei ecologice cauzate de dependenţa României de Uniunea Sovietică. Studiul publicat de către doi cercetători de la Universitatea Transilvania este intitulat „Despre război şi pace” . Povestea pădurilor româneşti din timpul ocupaţiei sovietice a fost înregistrată de programul satelitar spion american Corona. Este vorba despre un proiect ultra-secret care funcţionat în perioada 1960-1972 şi care a fost declasificat abia în 1995, la cererea CIA, moment în care imaginile satelitare culese de satelit au fost făcute publice. Cercetătorii români au lucrat cu 208 filme cu fotografii făcute deasupra României şi, prin procesul extrem de complex de ortorectificare, au refăcut cu precizie şi au comparat între diverşi ani suprafeţele împădurite ale ţării. Concluzia studiului este că în România au fost defrişate (în majoritatea cazului la ras) 530.000 de hectare de pădure în intervalul 1955-1965.