Prin pădurea de cuvinte

Păduri.”Dintre tot ce s-a dat vieţii noastre în lume, patru sunt realităţile în care sufletul nostru îşi recunoaşte tiparele sale originare, esenţiale, pe care, în trăire şi vis, veşnic şi le asumă şi de care, în trăire şi vis, veşnic se lasă depăşit, dinlăuntru spre înafară şi dinafară, către adâncul său cel mai întunecat. Iar acestea sunt: cerul şi marile mări, pădurile mari şi deşerturile (deşerturile pulberii şi cele ale zăpezii). Toate sunt coprezente în verbul care ne constituie şi toate transcend, în sfinţenia lor, verbul nostru. Iar, dintre toate cel mai greu e să vorbeşti despre păduri. Ar trebui s-o facă numai ştiutorii, iubitorii de păduri, adevărați, cei care le-au măsurat cu pasul, cu viaţa şi cu gândul lor, care le ştiu numi, afla, formele şi naturile, cei care le pricep cu inima, cu traiul şi graiul. Pentru noi ceilalţi, trecători, ele sunt vechi şi preaputernice locuri de obârşie, pierdute şi redobândite într-un act de veneraţie şi chiar de teamă. Văzute de departe ori de sus, pădurile sunt întinderi vii şi verzi de nemăsurate frunzişuri… lin ori zbuciumat tălăzuite de aer, dar când străbatem hotarele lor, cufundându-ne în ele, înţelegem că sunt mulţimi, noroade, societăţi alcătuite din făpturi şi din vieţi cam de acelaşi fel, adunate după legi ce nu sunt ale noastre, ale oamenilor trecători… Făptuiri care nu ne seamănă, total, destul de mult pentru că tot ce ele sunt în noi, noi suntem dispuşi ca să ne pară mai străin şi mai ciudat.” (Petru Creția). Mare. După noaptea nunții, Ion a realizat că Mărie era fată mare. Exagerat de mare! Sex. Măria îi ia la rost pe Ion. - Măi, Ioane, tu n-ai mai făcut sex cu mine de mult. - Mărie, acum chiar nu am chef, dar știi cum facem? Când te strig o dată, tu mergi în dormitor, când te strig a doua oară, tu te dezbraci şi când te strig a treia oară te urci în pat. După câteva zile, Ion strigă: - Mărie! Măria se duce în dormitor. - Mărie! Măria se dezbracă rapid. - Mărie! Măria se urcă în pat. - Tu, Mărie, şura arde şi ţie-ţi arde de sex? Mântuială. Cea mai de mântuială treabă făcută tradițional de români – desigur că nu singura! – e atunci când fură mireasa, dar...o și aduc înapoi! Milisecundă. Știați că „milisecunda” este perioada de timp de când s-a făcut verde la semafor și până când te claxonează bucureșteanul din spatele tău ? Supraveghere. Un tip trebuia să plece din țară pentru o lună, așa că îl roagă pe prietenul său cel mai bun să tragă puțin cu ochiul la nevastă-sa și să-i dea de știre dacă se întâmplă ceva deosebit. După 2 săptămâni, primește o telegramă: „Bărbatul care venea în fiecare noapte la nevastă-ta a lipsit ieri”…Jurnale. Jurnalul ei: "Sâmbăta seara, el s-a purtat ciudat. Am făcut planuri să ieşim în oraş. Am fost toată ziua la cumpărături cu prietenele mele. Am crezut că era supărat pentru că am stat prea mult. Conversaţia nu începea, aşa că am propus să mergem undeva unde să putem sta de vorbă în linişte. A fost de acord, dar era în continuare tăcut şi absent. L-am întrebat de ce e supărat. Mi-a răspuns că nu are legătură cu mine şi să nu-mi fac probleme. În drum spre casă, i-am spus că-l iubesc, însă nu mi-a răspuns. Când am ajuns acasă, pur şi simplu stătea şi se uita la televizor, era distant. În final, am hotărât să merg să mă culc. După 10 minute, a venit şi el în pat şi spre surprinderea mea, a fost receptiv la mângâierile mele şi am făcut dragoste, dar l-am simţit că era cu gândul în altă parte. Am vrut să-l discut cu el, însă adormise deja. Am început să plâng şi am plâns până am adormit. Nu ştiu ce să mă fac, sunt aproape sigură că se gândeşte la alta. Viaţa mea e un dezastru." Jurnalul lui: "Azi, Steaua a pierdut în deplasare, dar măcar am făcut sex." Hărțuire. - Spune-mi, dacă un bărbat îmi declară că părul meu miroase frumos, e hărţuire sexuală? - Nu! Este doar un compliment delicat. - Eu cred că este hărţuire. - De ce? - Pentru că bărbatul care mi-a spus-o este pitic! Zgomot. Vine soţul acasă dintr-o lungă deplasare. Dorind-o mult soţia sa, se bagă în pat şi trece la treabă. Un vecin de alături, enervat de zgomotul pe care îl aude, bate în perete strigă: - Ajunge! Linişte, vă rog! E deja a cincea zi în care nu pot să dorm din cauza voastră! Jaf. Pe o stradă întunecată, un ţigan apare în faţa unei femei şi-i strigă: - Dă-mi, cucoană, portmoneul, altfel am să fac ceva ce n-am mai făcut niciodată! Speriată, femeia îşi scoate banii şi-i dă agresorului, întrebându-l totuşi: - Dar ce ai fi făcut dacă nu îţi dădeam banii? - M-aş fi dus să lucrez! Gonflabile. (2 în 1). 1. Mere Gheorghe la Sex Shop …– Dați-mi o păpușă gonflabilă second hand! – Dar de ce vrei una folosită, bade? – Pentru că mie îmi plac femeile cu experiență! 2. Vasile vrea să cumpere și el o gonflabilă. Este întrebat: doriți una cu inteligență sau fără? – Cu! A doua zi se întoarce cu păpușa sub braț, cerând să-i fie schimbată cu una din cealaltă categorie. – De ce, întreabă vânzătorul? – Asta nu vrea să se culce cu mine, răspunde clientul. Șoferi. Îți obosesc ochii atunci când conduci? Apăi.. lasă-ți nevasta la volan și brusc o să vezi ca un șoim!