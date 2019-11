Insolite, inedite... (13). After...

Prin pădurea de cuvinte

Pustiu.„Nu există pustiu. Există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim.” (O. Paler). Puşcărie. Vicii. Bărbaţii care nu au vicii majore au nişte calităţi foarte plictisitoare. (Elizabeth Taylor). Cea mai grea puşcărie – una în care se aruncă singuri – este frica despre ceea ce cred ceilalţi despre ei. Putere. 1. „Nu-ţi poţi cunoaşte bine propria putere decât fiind umilit. Să ne ferească Dumnezeu de o soartă distinsă.” (Emil Cioran) 2. „Unde stăpâneşte dragostea nu există dorinţă de putere, iar unde predomină puterea lipseşte dragostea.” (Carl Gustav Jung) 3. În actuala migraţie între partide – să nu o numesc traseism – se pare că orice politician îşi poate măsura puterea şi influenţa exclusiv prin numărul de favoruri, de intervenţii forţate şi ilegale care i se mai cer… Un nepot, un şefuleţ, o obligaţie a nevestei… Dacă izbuteşti, înseamnă că încă eşti în cărţi. Dacă ratezi, vinde-ţi repede, frate, funcţia, demnitatea – sintagmă valabilă şi direct, dar şi simbolic (cui i-ar păsa, apoi, de „demnitatea” ta?) – partidului despre care bănuieşti că va câştiga alegerile! 4. O femeie are nevoie de mai multă putere şi talent pentru a păstra un bărbat decât pentru a-l cuceri. 5. „Dacă nu am o femeie cam o dată la trei zile, mă apucă o durere de cap cumplită și mă simt lipsit de putere” (John F. Kennedy).Conștiință. Conștiința celor mai mulți oameni nu este decât frica de opiniile altora. (Elizabeth Taylor). Putinţă. 1. A nu face nimic este cu totul altceva decât a nu putea face nimic. 2. „Vezi că poţi, când vrei!?” i-a spus soţia soţului prins în pat cu vecina. Puzzle. Mă desfac în mâinile tale ca piesele unui puzzle uriaş şi nerezolvat. (Linda Pastan, n. 1932). Facere. „…că numai omul sărăcit în duh și femeia îngelozită mai cred că dragostea umblă cu capul spart și cu mintea la călcâie sau că aprinde foc cu vâlvătăi taman când e soarele la zenit, de acela pe care i se cășună, nu mai vede lucrurile cu amăruntul și, bine sau rău, așa căscând ochii în jur, mai apoi, știe strigoii care se duc și care vin trâmbițând pentru o nouă Facere, dar asta e la dragostea mare care a fost și mai e la moarte, iar Facerea e numai Una…“ (Liviu Lungu). After. Te-ai întrebat vreodata ce spun reprezentanții fiecărei zodii după ce fac dragoste? Ești curios? Iată răspunsul! Ți se potrivește și ție?Berbec. Mamă, mamă a fost grozav! Nu-i așa?! Taur. Schimbăm pozițiile de prea multe ori pe seară! Trebuie să ascund cartea aia, Kama Sutra! Gemeni. A fost bine! Să o mai facem o dată! Stai întâi să o sun pe mama! Rac. Îmi pare rău! Nu ești tu de vină! Eu sunt de vină! Te mai căsătorești cu mine, nu?! Leu. Cu plăcere! Hai la masă, acum! Fecioara. Hai să o mai facem o dată, înainte să aranjez patul! Între timp: “Dacă te invit în oraș marți la ora 9:00, e ok cu tine?”. Balanța. Ți-a plăcut? M-am descurcat? Scorpion. Stai să te dezleg! Săgetător. Nu mă suna! Te caut eu! Cum ziceai că te cheamă?! Capricorn. Data viitoare stingem luminile, iar eu stau deasupra! Apropo, îmi poți împrumuta cartea ta de credit?! Vărsător. Mai ai puțin timp? Am auzit de o poziție nouă și aș vrea să o încercăm! Pești. Dacă ți-a plăcut ție, mi-a plăcut și mie! (sfatulparintilor.ro). Păsărici. O reclamă dorită a fi ”deșteaptă” a unei firme de centrale termice. E preluată din cartea lui Radu Paraschivescu, ”Noi vorbim, nu gândim”, Ed. Humanitas, 2015, pag. 174. Pe mine, unul, mă amuză – chiar mă încântă, ca scriitor - textul publicitar, prin încercarea celui/celei (cred..că e cam...feminină nuanța..) care a ”construit” reclama... de a combina/amesteca aiurea, într-un text publicitar, noțiuni ca: sex, familie, protecție...căldură! Bref: s-o citim. ”Păsăroiul are păsărică fiindcă el are cuib și are căldurică. De la centralele termice Saunier-Duval. Oferim căldurică de la păsărică. Începând de la o sută de lei pe lună, ai centrala noastră ”S&D”, cu avans zero și garanție trei ani. Nu uitați: vă oferim căldurică de la păsărică! Acum, și în rate". Halep. Efectul Halep: 17 copii de romi au fost, de curând, botezați Wimbledon și Wimbledoana. Credință. Un cântec popular în Bucureștiul de altădată: ”Foe verde lobodă / Țațo / Gura lumii slobodă, / Țațo / Las’o în pace să vorbească / Dragostea să ne trăiască, / Las’o în pace să bîrfească / Puicuța să mă iubească, / Cînd toca la Radu vodă / Eu stam cu puica de vorbă / Și-o țineam de cingătoare / Și-mi jura pe sîntul soare / Și pe sînta născătoare / Că pe altul nu mai are. (…) // Foe verde iasomie / Țațo / La grădin Episcopiei / Țațo (…) / Într-o seară fără lună / Mă dusei ah! în grădină / Și văzui ah! ce văzui! / Îmi stă în inima-n cui! / Draga mea gingașe floare / Te jurai pe sîntul soare / Pe luna luminătoare / Și pe sînta născătoare! / Ah! ce foc mi te jurai! / Că pe altul nu mai ai! / Și mi te prinsei în față / Strîngîndu-te altu’n brață / Sărutîndu-l cu dulceață! / Daț-ar Dumnezeu și ție / Ce mi-ai făcut și tu mie.”. Bărbați. Gustul se formează treptat. Acum douăzeci de ani m-am căsătorit cu bărbați pe care astăzi nu i-aș fi invitat nici măcar la cină. (Elizabeth Taylor). Soți. Există două tipuri de soți bogați. Unii au bani datorită soțiilor lor, alții au soții datorită banilor. (Elizabeth Taylor).