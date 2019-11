Inedite, insolite... (11). Preludii

Prin pădurea de cuvinte

Preludiu. 1. Fază, etapă esenţială a jocului erotic. Când împărăteasa Maria Tereza s-a plâns medicului de sterilitatea ei de la începutul căsniciei, acesta a sfătuit-o astfel: „Sunt de părere că părţile genitale ale Maiestăţii Voastre Prea Sacre (sic!) trebuie să fie gâdilate un timp destul de îndelungat înainte de contact”. Chiar dacă aceste cuvinte ne pot face astăzi să zâmbim, nu trebuie să uităm că îndemnul a fost ascultat de Maria Tereza (cea acuzată în mod nedrept că ar fi fost zoofilă!), femeie care a dat naştere la nu mai puţin de 16 copii! De multe ori frigiditatea aparentă a femeii se datorează nepriceperii şi indiferenţei bărbatului.

2. Încearcă să te dai pe un tobogan cu apă atunci când e uscat şi atunci vei înţelege de ce este atât de important preludiul.

3. „Îmbrăţişarea este un preludiu care stârneşte simţurile.” (Liviu Rebreanu)

4. Aseară, înainte să ne culcăm, m-am apucat să dezgheţ frigiderul. Sau, cum îi mai zice nevastă-mea la asta… preludiu.

5. Se zice că ar fi un element esenţial, definitoriu, al reuşitei unei relaţii amoroase împlinite... Iar cu această teorie – cu reproş subînţeles, vezi Doamne! – ni se tot „scot ochii” nouă, bieţilor bărbaţi: că prea ne – şi le – grăbim, că forţăm, că nu le înţelegem şi pudoarea, graţia, jocul... Obsedaţi, vorba vine, de la bunicul Adam încoace, de finalizare, de posesie... Păi ia citiţi ce „răutăţi” poate spune – mai sigur, ce îşi spune, în gând, în sinea ei – o femeie care vede, primeşte alături de ea un bărbat gol...:

• Am “fumat” trabucuri mai groase ca ăsta! • Uaaa, ce drăgălaş este, micuţul! • Aaaah! Hai, mai bine să stăm cuminţi, numai îmbrăţişaţi. • Să ştii că se poate corecta prin chirurgie estetică, nu dispera…, numai dă-mi, te rog, acum, rochiţa de pe covor, că mă grăbesc! • Hopaaa, şi eu care m-am luat, ca proasta, după mărimea picioarelor şi a nasului tău! • Lasă, iubi, nu dispera, că găsim noi, până la urmă, o poziţie penetrantă… • Pot să fiu cinstită cu tine? • Ahhh – de fapt: vai! - acum îmi dau seama de ce ţi-ai luat un Porsche. • Dacă îl udăm oare mai creşte? • Oare de ce mă pedepseşte Dumnezeu numai pe mine? • Tot e bine, scăpăm mai repede de chin.

• Hai, că-i tare (vorba vine): nu am mai văzut aşa ceva până acum. • Aha. Asta e... Dar uneori e totuşi funcțională, nu? • Pare – scuze – cam nefolosită…• Poate că la lumină naturală ar arăta mai bine. • Mi te lăudai că faci culturism, că ai bicepşi…, dar văd că, vai de tine, pipi nu prea faci! • Credeam că eşti o „bombă sexy”, dar văd că ai, din păcate, fitilul cam scurt…• Aha, abia acum pricep de ce eu pot renunţa oricând la sutien, dar tu nu vei putea renunţa la slip…• Te-am prins: lucrezi la SRI, ca… „bărbat sub acoperire”!

• E OK, oricum eu trecusem la ţigaretele „slim”, subţirele, slabe, fără tărie… Dar eu, proasta, sperasem să mă las numai de fumat… nu și de...• Ai terminat…? Eu credeam că eşti încă sub duş… • Data viitoare când vei finaliza, te rog să mă previi: să zic şi eu un „aaahh!”, tu ştii că-s o lady… • Tu fuseseşi, iubiţel? Ce bine, credeam că iar avem purici…• Ştiu că eşti grăbit, dar nici să termini înainte de a începe…• Prietenul tău, Costică, mă respectă mai mult…• Ce bine…, nu am mai simţit/primit atâta emoţie adolescentin-masculină de când eram virgină, în primul an de liceu…• La câţi pupici i-am dat, până şi unul mort de trei zile ar fi dat semne vitale… Mă dor până şi fălcile, dar degeaba… Ori nu? O să-mi deschid, cred, o firmă de… „pompe funebre”…

• M-ai convins: eşti un bărbat foarte… discret. •M-ai mâzgălit aiurea… ştii tu, oare, cât mă costă, grăbitule, apa caldă, detergentul, spălatul cearşafurilor? • Nu mă mai bate pe umăr după ce – zici tu că – m-ai iubit: trag, de fiecare dată, o spaimă teribilă, ca orice om trezit brusc din somn… Lasă că mă anunţi, îmi povesteşti tu mâine, cum a fost…• Cum să mimez orgasmul dacă tu nici nu m-ai atins? • Eşti atât de moale, de soft… N-ai putea să devii şi tu niţel mai… hard? • Abia în această primă noapte am înţeles, suflet de poet, de ce îmi tot repetai că „femeia nu trebuie atinsă nici măcar cu o floare”…

• Ce calm, ce impasibil poţi fi! Cred că nu mi-ar ajunge o viaţă de om ca să te pot enerva (mă rog, inerva)…• Ce zici, mai încercăm, sau mai bine m-aş îmbrăca…? • Eşti atât de tandru, de delicat în iubire, încât nici nu te simt…• Cred că te-ai convins că e bună, în definitiv, numai pentru… pipi. • Să-ţi pun prezervativ, zici? Ce glumă bună…• A face dragoste cu tine este echivalent cu a juca golf cu crose făcute din macaroane fierte. • Prestaţia ta lamentabilă mă bucură ca amantă mai mult decât vorbele, asigurările tale: sunt absolut convinsă că nu mă înşeli cu soţia ta.

• Nu mai bâjbâi orbeşte după punctul G, mă gâdili inutil: la mine el se află, când sunt cu tine, la finalul cuvântului „shopping”…• Ce drăguţ, iubitule…, dar tu mai crezi încă în terapia cu lipitori… ? • Spaniolii au peste 100 de nume pentru „el”… Nu ştii spaniola? Ce păcat…, poate măcar la unul din aceste apelative micuţul tău Somnorilă ar ciuli urechile…• Aş vrea să-l întâlnesc pe omul care a inventat sexul şi să-l întreb dacă are o condică de reclamaţii. • Ghinion: avem unde, ai cu cine, dar… cu ce?