Prin pădurea de cuvinte

Iubire.”O reclamă de la metrou propune o perspectivă nouă asupra iubirii: „Iubirea e atunci când el face mici, iar tu îl ajuţi cu o bere rece". Dacă stai să te gândeşti, e un lucru pe care Romeo şi Julieta ar fi fost bine să nu-l ignore. (D. S. – Dilema veche). Contrabandă. ”Cu ce se mai face contrabandă: un bărbat a fost prins în timp ce încerca să scoată din Rusia, par avion, un geamantan cu 5000 de lipitori medicinale vii.” (C. Ș. – Dilema veche). Predică. „Doamne, binecuvântează-ne pe noi şi acest început de autostradă, aceste lucrări obşteşti pe care le începem astăzi în numele tău, pentru ca degrabă şi fără împiedicare să ajungă la săvârşire. Luminează cugetele robilor tăi care vor lucra aici şi întăreşte braţele, Doamne, pentru ca totdeauna să se săvârşească ceea ce este bine şi să lucreze faptele luminii spre slujirea poporului tău" – astfel şi-a început Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza, sfinţirea lucrărilor la peticul de autostradă Râşnov-Cristian, în prezenţa premierului şi a miniştrilor de la Transporturi, Sănătate, Finanţe şi Economie. Antim Ivireanul ar fi fost mândru de vorbele meşteşugite ale Mitropolitul Ardealului.” (M. C.- Dilema veche). Promo. După incendiul catedralei, romanul Cocoşatul de la Notre-Dame al lui Victor Hugo a redevenit bestseller în Franţa după 188 de ani, diverse ediţii ale romanului ocupând locurile 1, 3, 5, 7 şi 8 din Topul 10 al vânzărilor online de pe Amazonul francez. O dată în plus se dovedeşte că cel mai bun agent literar este dezastrul. (M. C. – Dilema veche). Plictis. Un bărbat de 64 de ani care susţine că a scăpat, acum mai bine de un deceniu, dintr-o închisoare austriacă, s-a predat autorităţilor din Salzburg, declarând că s-a săturat să stea cu burta la soare în Tenerife. „Insula nu mai e la fel de frumoasă ca odinioară şi am locuit acolo suficient de mult", ar fi spus bărbatul. Nici paradisul nu mai e ce-a fost! (C. Ș. – Dilema veche). ADN. Studierea ADN-ul uman a dus la câteva descoperiri surprinzătoare: 96% din genele omeneşti sunt identice cu cele ale cimpanzeilor… „Știm, doar ne tragem din maimuţe!" – o să-mi spuneţi, în virtutea cimpanteismului biologic. Lucrurile devin însă mai nebuloase când aceleaşi cercetări arată că avem, în proporţie de 60%, aceleaşi gene cu găinile, cu musculiţele de oţet şi cu bananele. Ipoteza dlui Ion Iliescu, potrivit căreia „the ducks come from the trucks", mi se pare, dintr-odată, relativ plauzibilă. (M. P. – Dilema veche). Numerale. Un sondaj recent pe tema discriminării şi a prejudecăţilor a întrebat 3624 de americani dacă numeralele arabe ar trebui predate la şcoală (fără a explica ce înseamnă „numeral arab“). 56% din cei intervievaţi au răspuns că nu, numeralele arabe n-au ce căuta în şcolile americane. (C. Ș. – Dilema veche). PIB. După Piaţa Tiananmen, PIB-ul pe locuitor a crescut până azi de la 400 la peste 7.000 de dolari. Germania. În 1905, peste o treime din literatura tehnico-ştiinţifică mondială era publicată în limba germană. Iată o ştire care spune mai multe decât am pricepe la prima ei lectură! Homo. Termenul ”homosexualitate” a fost inventat de un om de ştiinţă austriac în 1869. Meniu. Henric al VIII-lea mânca în fiecare vineri cozi de castor preparate pe grătar. New York. În acest megalopolis cu peste 68.000 de boschetari, anumite apartamente costă şi peste 100.000 de dolari metrul pătrat. O altă curiozitate: oraşul câştigă mai mult din turism decât din afacerile de pe Wall Street. Suicid. Din cele şapte femei cu care se presupune că Hitler ar fi avut relaţii intime, şase s-au sinucis sau au comis o tentativă de suicid. Accidente. Accidentele rutiere se soldează anual pe glob cu peste 1,2 milioane de morţi. Goi. Germanii reprezintă 50% dintre cei 1,2 – 2 milioane de nudişti ce frecventează anual plajele Franţei. Smart (şi nu prea!). Englezii îşi verifică mobilul la fiecare 4,3 minute. 38% dintre francezii cu vârste între 18 şi 24 de ani îşi consultă ori folosesc telefonul atunci când traversează strada. Comunism. În anul 1950 o treime din populaţia globului trăia în ţări conduse de regimuri marxiste. Reclamă (falsă). S-a constatat – şi se pare că marile branduri o ştiu prea bine! – că firmele care nu exploatează copios credulitatea ori incultura consumatorilor ajung, mai devreme ori mai târziu – la faliment. Arivism. Poţi s-ajungi fără să fii arivist, şi poţi fi arivist fără s-ajungi. (Victor Eftimiu). Femeie. ” Când o-ndemni la vreun ”păcat” /Sigur că te ceartă, /Când renunţi la încercat /Sigur... nu te iartă. ”. Patruzeci (de ani). La 40 de ani, o femeie are doar două variante: ori sfârşeşte, ori… debutează. Pizza. Care este diferenţa dintre o pizza şi o femeie? Atunci când unei pizza îi ia mai mult de 30-40 de minute ca să „ajungă”, ţi se restituie banii. Prejudecăţi. 1. „Fetiţele fermecătoare, fireşti, pline de vioiciune, deschise şi comunicative, devin, din păcate, în Anglia rigidă şi făţarnică, nişte şterse doamne plicticoase, timide şi tăcute. Iar asta numai pentru că li s-a împuiat, de mici, mintea cu prostii despre curtezani, amorezi, şi alte pericole închipuite.” („Cum să curtezi o femeie”, autor anonim, 1879) 2. Omul care ni şi-a părăsit niciodată ograda, satul, ţara se „căptuşeşte” automat cu o mie de prejudecăţi. 3. Obişnuim să credem – din comoditate, rutină, prejudecată – că prietenii, rudele, adică acei oameni care ne sunt apropiaţi, ar fi şi aceia care ne merită încrederea, iubirea. Ignorăm de obicei că aceste persoane nu au uneori alt merit decât acela de a fi „primele venite” în viaţa, în casa, în preajma noastră. Iată o idee care ar merita aprofundată... 4. ~ (publică). Probabil că toţi cred că sunt o nimfomană dementă şi că am un apetit sexual insaţiabil, dar adevărul este că aş prefera, adesea, seara, să rămân singură şi să citesc o carte. (Madonna).