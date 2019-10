Insolite, inedite... (5). Cuvinte

Prin pădurea de cuvinte

Cuvinte.În cartea sa ”The Cabinet of Linguistic Curiosities”, Paul Anthony Jones colecţionează o serie de cuvinte şi sintagme englezeşti insolite, pe cale de dispariţie. Câteva exemple: augean – dezgustător, murdar, imund – de la Augeas, regele din Elis, posesorul celor mai mari cirezi de vite ale căror grajduri nu erau curăţate niciodată; sheep’s-eye (literal, „ochi de oaie“) – ochi dulci, privire languroasă; hunch weather (literal „vreme cocoşată“) – când e frig de mergi cocoşat, cu umerii adunaţi; jingle boy – cineva atât de bogat încât îi zornăie monedele în buzunare când merge; proditomania – teama că eşti înconjurat de oameni care îţi vor răul; nyctograph – un dispozitiv inventat în 1891 de Lewis Carroll care îl ajuta să scrie pe întuneric; mamamou­chi (de la „mamamusiul“ lui Molière) – cineva care se crede mai important decât este în realitate, om închipuit; scurryfunge – curăţenia isterică, făcută pe fugă, cu numai câteva minute înainte să-ţi vină cineva în vizită; schnapsidee (din germană) – idee aparent ingenioasă, în realitate impracticabilă, care îţi vine îndeobşte la beţie; ambilaevous (din grecul ampharísteros) – cu două mâini stângi, neîndemânatic, nătântol. (M. P.)

69.Pentru că indicatorul rutier al milei 69 de pe o autostradă din Washington a fost furat de nenumărate ori, autorităţile au decis să instaleze unul marcat drept mila 68,9. (C. Ș.) Nevoi. David Matheson, un terapeut mormon din Utah care pretindea că poate vindeca homosexualii, a divorţat de soţia sa după 34 de ani de căsnicie, când „dorinţa de a avea relaţii intime cu un alt bărbat a devenit o nevoie de negociat“. Informaţia a fost preluată de presă după ce a fost postată de un alt aşa-zis terapeut al conversiei homosexualilor la care David Matheson apelase iniţial pentru a se „vindeca“. (M. C.). Demagogie. Numim demagogie elocvenţa altora. (Victor Eftimiu). Upss! Hippopotomonstrosesquippedaliofobia este frica de cuvinte lungi. Cuvintele lungi îi fac pe bolnavi să îşi piardă respiratia, tragând aer sacadat sau să transpire abundent. Rid. La aniversarea a 120 de ani, cea mai bătrână persoană care a trăit vreodată a spus: „Am un singur rid şi stau pe el”. Fox. În mitologia greacă se credea că roşcaţii se transformă în vampiri după moarte. Femei. Femeile sunt dispuse să creadă pe cel dintâi venit, care le va spune că ele s-au măritat cu un imbecil. (Victor Eftimiu)

Leonardo.Leonardo Di Caprio are prenumele Leonardo pentru că mama sa era în faţa unui tablou semnat Leonardo da Vinci când micuţul a lovit pentru prima dată pântecele mamei. Sosie. Charlie Chaplin a pierdut un concurs de sosii ale lui Charlie Chaplin. A ieşit abia pe locul al 2-lea. Revoluţie. Revoluţia franceză a produs distrugerea a peste 4 milioane de cărţi. Cai. Peste un milion şi jumătate de cai au fost ucişi în timpul Primului Război Mondial. Chilipir. Sub regimul de la Vichy, peste 50.000 de francezi au cumpărat bunuri şi proprietăţi evreieşti la preţuri mult subevaluate. Învăţătură. Omule politic, învaţă că puterea este ibovnica fugară. Soţia ta legitimă e opoziţia. (Victor Eftimiu). Actualitate. „Toate numirile în funcţiuni nu se fac după merit, ci după cum ordonă deputaţii, care, la rândul lor, atârnă de comitetele de politicieni de profesie, formate în fiece centru de judeţ. Aceste comitete îşi împart toate în familie. Ele creează, din banii judeţelor, burse pentru copiii <patrioţilor> trimişi în străinătate să numere pietrele de pe bulevarde, ele decid a se face drumuri judeţene pe unde <patrioţii> au câte un petec de moşie, încât toată munca publică, fie sub forma de contribuţie, fie sub cea de prestaţiune, se scurge, direct ori indirect, în buzunarul unui <patriot>". Credeaţi că e un articol scris azi? Nicidecum. E un text publicat de Mihai Eminescu, în ”Timpul”.

Statistici.Un ziarist este chemat în biroul şefului. – Cum poţi să scrii, zevzecule, că 75% dintre parlamentarii români sunt hoţi? zbiară şeful la el. Ori uiţi cine ne sponsorizează, discret..? Modifică imediat articolul! A doua zi, în ziar apare o ştire cu următorul titlu: „25% din parlamentarii români sunt cinstiţi”. Aşa da! Altă mâncare de ”peşte”, frate!. Păi... (!) 1. ”Bărbaţii nu păcătuiesc cu femei cuminţi.” (Jerome. K. Jerome) 2. „Un bărbat care se consacră erotic exclusiv unei partenere este de fapt un criminal care o condamnă pe acea femeie să suporte toate consecinţele regretabile ale lipsei lui de experienţă.” (Jean-Marie Poupart) 3. ~ (?)Dumnezeu a făcut fata, femeie a făcut-o bărbatul.

Pijama. „Ce port eu în pat? Doar Channel nr. 5, bineînţeles.” (Marilyn Monroe). Public. 1. Opinia publică este ca o regină: ea vorbeşte, dar nu guvernează niciodată. 2. „Publicul vrea să fie tratat ca o femeie: nu trebuie să i se spună decât ceea ce vrea să audă.” (Goethe). Publicitate. 1. Internet medieval. Secolul XVI. Aşteaptă prinţul un răvaş de la iubită. Trei zile şi trei nopţi aşteaptă. Nu mănâncă, nu doarme, nu bea. În sfârşit, în zare, observă porumbelul mesager. Fericitul prinţ scoate repede sigiliul scrisorii şi citeşte: „Ascut spade. Ieftin. Garanţie 12 luni”. 2. „Tânără drăguţă, blondă, sexy, fără obligaţii, 90-60-90, picioare de 1,20 m, pătimaşă, excitată, amatoare de senzaţii tari... vând camion!” 3. „Tânăr, arătos, situaţie materială excepţională, post stabil, relaţii bune, două maşini, casă de vacanţă în Caraibe. Nu caut nimic, doar mă laud şi eu...”.