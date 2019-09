Prin pădurea de cuvinte

Chanel(Coco). „Frumuseţea lor serveşte femeilor pentru ca să se facă iubite de bărbaţi, iar prostia lor, pentru a-i iubi.” „Femeile luptau pe vremuri pe teren propriu şi fiecare înfrângere era o victorie. Acum ele luptă pe teritoriul bărbaţilor, unde fiecare victorie e o înfrângere.” „Atâta vreme cât ştii – afli la timp - că bărbaţii sunt asemenea copiilor, ştii deja totul.” „Cele mai multe femei îşi aleg cămaşa de noapte cu mai multă raţiune, gândire, decât pe un bărbat.” (Coco Chanel)

Chat.Ea: – De ce nu mi-ai mai scris, cu drag, de atâta vreme!? El: – Păiii… m-am lăsat de băutură.

Chemare. ”Ce-au de spus podoabele aceste / Care le fac pe doamne-aşa superbe? / Cosiţe cu-adamante-n ele, jerbe / De flori pe umeri şi mătăsuri peste // Mătăsuri, giuvaeruri ca-n poveste / În care piatra scapără sau fierbe, / Mişcări din şold pe care nu sunt verbe / Să le descrie-ntocmai... Ce mai este? // Şi acest văl, pe crupa Andriennei? / O, trupuri prin dantele-ntrevăzute! / Ce vor să spună foşnetele trenei // Sau evantaiele în tremur? Sute. / Şi mii, spun ce vă spun (nepradă lenei de-a spune). (***, Giorgio Baffo, trad. Şerban Foarţă, Ed. Adenium, Iaşi).

Chiloţi. 1. Viaţa multor oameni ar fi mai frumoasă dacă s-ar rupe mai multe perechi de chiloţi şi mai puţine inimi. 2. (Atenţie, bărbaţi infideli!). Ea îi cumpără lui o duzină de chiloţi de aceeaşi culoare. El: De ce de aceeaşi culoare? Să zică lumea că nu îmi schimb niciodată chiloţii? Ea: Care „lume”!? Tăcere... 3. Dacă aveţi de gând să mergeţi în cazino, îmbrăcaţi cei mai frumoşi chiloţi. S-ar putea să vă întoarceţi acasă numai în ei! Pentru orice eventualitate – cea mai neagră! – epilaţi-vă corect. 4. "Cel mai vechi obiect de îmbrăcăminte datează, potrivit Bibliei, de pe vremea lui Adam şi a Evei şi a constat, pare‑se, într‑o acoperitoare a sexului din fibre vegetale. (...) Gladiatorii, de pildă, au fost printre primii purtători ai chiloţilor tanga. Celebra piesă de lenjerie intimă purta pe atunci numele de subligaculum şi era constituită dintr‑o fâşie din lână albă care acoperea partea de jos a corpului şi era petrecută, în faţă şi în spate, pe sub centură. Toga nobililor romani ascundea acelaşi obiect de lenjerie. Femeile romane purtau sub robe un fel de chiloţi în formă triunghiulară, cu partea din spate ceva mai lată şi fixată de o centură. Obiectul de lenjerie era prins cu ace de siguranţă sau fibule. Cuvântul chiloţi (culottes) are origini franţuzeşti. Din Evul Mediu şi Renaştere până la începuturile secolului XIX, aristocraţii francezi purtau chiloţi, adică un fel de ciorapi‑pantalon strânşi pe picior, a căror lungime varia, de la genunchi până la glezne. În timpul Revoluţiei Franceze, revoluţionarii erau cunoscuţi ca «fără chiloţi» (sans‑culottes), cunoscută fiind preferinţa lor pentru pantaloni." (Historia.ro)

Chiloţei. 1. Un accesoriu vestimentar care îi va face - orice ar zice ei, bărbații - mereu să viseze pe bărbaţi! În Evul Mediu, femeile erau goale sub rochiile lor lungi până-n pământ. Abia după 1920 chiloţii femeilor intră în scenă. În 1924, marele scriitor Anatole France a insistat să-i fie pus în sicriu un mic pacheţel: în el se aflau chiloţii amantei scriitorului, Madame de Caillavet, pe care aceasta îi purtase atunci când ei făcuseră pentru prima oară dragoste. În 1947, administraţia militară franceză a iniţiat o largă dezbatere internă asupra modelului potrivit pentru a fi purtat de femeile din armată. 2. Poliţia poloneză a arestat un bărbat de 44 de ani care furase dintr-un magazin şase perechi de chiloţi de damă. Deoarece asemenea furturi mai fuseseră reclamate în acel loc, poliţiştii au descins la domiciliul bărbatului hoţ, unde a descoperit sute de asemenea piese de lenjerie intimă. Bărbatul – un celibatar care lucra într-o bancă, unde era un funcţionar model – a mărturisit că făcea asta încă din vremea adolescenţei. Mai mult, uneori pleca la serviciu după ce trăgea pe el una din multele sale „capturi”. 3. Iar... cei mai sexy chiloţei sunt cei aruncaţi în grabă... pe podea!

Chit(pe chit, pe… clit…). “Se zice că majoritatea bărbaţilor îşi înşală soţiile cu majoritatea femeilor care îşi înşală bărbații – ori vor, abia aşteaptă ocazia - să o facă.” (dr. Mircea V. Homescu). De acord. Sofismul ăsta “merge” în situaţiile în care adulterul se comite între familişti, între ”egali”… ca statut marital&social... Dar, cu “restul” , cu ”debutanții”, cu unilateralii, să zic aşa... ce facem?

Ciomu. Prima reconstrucţie chirurgicală reuşită a unui penis imputat s-a petrecut în anul 1936.

Circumspecţie. La un WC public britanic se afla un automat pentru prezervative şi pe el inscripţia, sigla clasică a firmei Durex: "Corespunde normelor britanice". Puţin mai jos, cineva a zgâriat: "Şi vaporul Titanic corespundea...". Iată o supraprecauție tipic british!

Resemnare.Dintre toate organele şi simțurile, s-a dovedit că, după o vârstă, bărbatul poate fi tare... doar de urechi!

Adulter.Adulterul se petrece în cap, în minte, cu mult înainte de a fi săvârşit în pat.

Înşelare.A-ți înşela partenerul de viață nu este o greşeală... este o alegere!

Basme.Nu toți românii au istețimea lui Păcală. Mai sunt printre noi şi nepoții lui Tândală.

Politica. Este modul în care oamenii fără principii conduc pe oamenii fără memorie.