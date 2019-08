Prin pădurea de cuvinte

Andru(Vasile). Înţelept, iniţiat. Mult regretat de toţi cei care l-au cunoscut şi preţuit. Prietenul meu Dumi Brad a purtat şi consemnat dialoguri superbe cu gânditorul isihast născut la Muşeniţa. Iată câteva idei rostite de el, cândva, la Suceava: „Femeile deţin cu un miliard mai mulţi neuroni decât bărbaţii, lucru pe care l-am aflat de la prietenul meu Constantin Negoiţă, cibernetician, cu invenţii brevetate şi folosite acum la N.A.S.A. Ele sunt mai folositoare din punct de vedere al economiei vieţii, al viului”. „Într-una din cărţile mele făcusem o cartografiere a creierului masculin şi a celui feminin care arăta aşa: creierul masculin manifestă interes – 80% pentru sex, 10% pentru război şi 10% pentru ciolan (lupta pentru „ciolan”), iar creierul feminin deţine – 80% mister, 10% pentru pantofi şi 10% pentru bârfă” (…) „Diferenţa între Orient şi Occident este aceea că Occidentul iubeşte psihoterapia, iar Orientul iubeşte meditaţia. Psihoterapia te învaţă să trăieşti în grup, meditaţia te învaţă să trăieşti singur, să valorizezi singurătatea”. Anunţuri. „Mâine organizăm o tombolă de binefacere. Vă rugăm să aduceţi toate lucrurile care nu vă mai sunt de folos. Vă aşteptăm împreună cu soţul.”. „Pierdut telefon mobil. Găsitorul e rugat să şteargă fişierul video «Eu şi Vasile... prima dată».” Anxietate. Cu cât această furie tăcută, această presiune insuportabilă „evadează” din spaţiul individual şi se cumulează, tăcut, în cel public, ea produce, în „social”, fantezii, utopii politice, ambiţii explozive, distorsiuni, violenţă, agresiune şi război. Probabil – scria un autor – că fascismul a fost cea mai evidentă mişcare politică concentrată în jurul ideii de Bărbat, de dominaţie a falusului. Dar mă tem că nu va fi şi ultima. E suficient să invocăm atitudinea Islamului faţă de femei şi faţă de păcătosul Occident ca să intuim pericolul potenţial, bomba ascunsă în dogmă şi în frustrare.Armăsar. „Mereu viguros, mereu disponibil. Ar fi bine ca femeilor măritate să nu li se explice diferenţa între un armăsar şi un cal de povară, o mârţoagă”. (G. Flaubert). Arme. Cineva le-a numit „sexul neputincioşilor”, oameni trişti care „trag” şi ei cu ce pot: cu puşca ori cu tunul, aceste substitute ale puterii erectile naturale. Coapte. ”Femeile ”coapte” sunt mereu mai bune la pat, deoarece ele se tem că acea ocazie...va fi pentru ultima dată.” (Ian Fleming- autorul lui James Bond). Sex. Sexul e o otravă pentru unul singur, bărbat sau femeie. Dar este medicament pentru doi. Chiloţei. ”O doamnă – dacă se respectă - nu-şi arată niciodată chiloţeii...fără un interes precis”. (Lilian Day). Swingeri. Iubiţii ilegali, secreţi...se poartă, de departe, cu mult mai multă decenţă decât cuplurile căsătorite. Că am auzit, mai nou, despre petreceri cu schimbarea nevestelor...dar nu şi – şi asta e super! - şi a amantelor...Etape. ”Pentru a cuceri o femeie, trebuie, întâi de toate, să-i placi...s-o convingi cu ceva. Apoi, s-o dezbraci, după care să găseşti modalitatea de a o îmbrăca la loc. Fără ca ea să-ţi reproşeze că ai dezbrăcat-o... În cele din urmă...ca să te lase să pleci, trebuie s-o enervezi cu ceva!” (Jean Giraudoux). Conversaţie. ” - Practic, scuze, tu erai un soi de prostituată de lux. – Da, asta eram...Dar mă plictisisem... Partea cu sexul era în ordine... dar ei, clienţii mei, insistă să fac şi conversaţie...” (Victoria Wood, ”Cum vrei tu, Porky”). Rodaj (şi garanţie). ”Soţul meu spune că un Casanova este un foarte util ”prestator de servicii”: femeile bune, ca şi Rolls-Royce- urile, ar trebui predate clientului...”la cheie”. Cu rodajul deja făcut..Și eu, biata...tot aştept ca soţul meu să-mi dăruiască un Rolls...” (Lady Cooper). Sărut. ”Un sărut poate fi o virgulă, un punct, un semn de exclamare...Terapie. Psihiatrul mi-a spus: - Scrie pe un bileţel numele omului care te scoate din sărite şi apoi dă-i foc! - Ok, am înţeles! Dar cu bileţelul ce fac? Braille. ” El şi ea, în pat...în plin elan amoros. El (oarecum uimit): - Dar ai o mulţime de coşuri pe fund!? Ea ( demi-concesivă, dar sinceră): - Nu mă bloca, deruta, te rog! Nu acum!Ahhhh... (După câteva minute): - Nu, nu sunt coşuri... şi nu mă jigni! E tariful meu...scris, acolo... pentru orbi.” . P.S. După mine, e cel mai tare banc auzit de mine, de ceva vreme încoace... Back (door). Scuze anticipate puritanilor, dar trebuie să consemnez – fie şi pentru logica ei – interogaţia unui prieten lipsit de prejudecăţi erotice. Cum oare poţi crede acele femei, care se supun – adesea din pur capriciu – unor proceduri dureroase (piercing, tatuaje, cezariene, epilări cu ceară fierbinte etc.) dar îţi răspund, mirate, la propunerea de a le prezenta omagiile tale prin “poarta din spate”: dar nu o să doară? Fizică (a iubirii). În amor este invers decât în fizică (mecanică): cu cât creşte masa unei femei cândva drăguţe, cu atât scade forţa ei de atracţie. Fizică (a sferelor). Doar o femeie inconştientă, prea sigură de sine – ori una corigentă la fizică – îşi poate permite imprudenţa de a renunţa total, definitiv la sutien, uitând, sinucigaş, că sânii (oricât de trufaşi ar părea) sunt, chiar şi ei, supuşi implacabilei, nemiloasei legi a gravitaţiei. Din păcate...Azi lumea nu se mai îmbrăţişează şi alintă ca odinioară. Acum vrem corpul, întreg şi imediat. Şi după ce îl posedăm, grăbiţi, la ce mai e bun un sărut? (Pierre Bourgeade).