Prin pădurea de cuvinte

Motto. ”Pentru orice bărbat, căsătoria e o grefă: prinde bine sau se respinge.” (Un medic)

Ghimpi.Poetul Milton, devenit orb, se căsători pentru a treia oară, cu o femeie foarte frumoasă, dar cu un temperament dificil şi foarte violent. Lord Buckingham – care-l admira - spuse într-o zi poetului că nevasta lui e un frumos trandafir. - După culori nu pot judeca – zise el – dar îmi dau seama după ghimpi. Modă. Ştiţi care a fost primul cuvânt al Evei după ce deshisese ochii? Se întinse întâi, pocnindu-şi degetele, apoi se oglindi în izvorul vecin şi apoi, fără nici o tranziţie, îi spuse lui Adam: Dragul meu, n-am ce pune pe mine! Şi iată cum moda fu creată cinci minute după crearea femeii. Alarmă. ” Când o femeie măritată îşi reclamă, cere bărbatului său libertatea de mişcare, e pentru că vrea să devină – de fapt, ea este deja - sclava altuia. Pentru o femeie, a fi ”liberă” înseamnă ...a-şi schimba stăpânul.” (E. Rey). Văduve. Sunt prea multe femei care, a doua zi după căsătorie, se socot deja văduvele bărbatului pe care şi l-au ales, acceptat.” (Maurice Donnay). Mariaj. Dacă iubirea este contactul a două epiderme, căsătoria e maladia de piele incurabilă ce naşte din prelungirea acestui contract. Prevestire. ”Iar cine va da fiicei lui, ca soț, un bărbat pe care ea, mireasa silită, îl urăşte...să se considere total răzbunat prin faptul că ea îi va pune, toată viața...coarne!” (Moliere). Căsătorie. ”Căsătoria nu este altceva decât o promisiune de fericire...însoțită de o acceptare reciprocă de martiriu” (G. Papini). Nepotrivire. ”Nu există – în orice căsătorie – o durere mai mare decât nepotrivirea celor doi în gândire, fapte, intenții.” (Ch. Dickens). Gelos. ”Gelosul este – ca tip uman - un bărbat de plâns. Pentru că el îşi va petrece toată viața căutând să afle un secret. Unul care – odată aflat – îi va distruge fericirea şi liniştea.” (Oxienstierna). Durată. Mai bine ai fi un ”încornorat”... decât un primar... Încornorat eşti toată viața.... Primar, cât? Unul-două mandate. Alege .... Feciorie. ”Fecioria este beţie fără vin.” (Fr. Schiller). Agent. ”Femeia, indiferent de clasa socială căreia îi aparţine, ia averea drept ţintă, plăcerea drept ideal, iubirea drept mijloc şi.... corpul ei drept agent.” (A. Dumas – fiul). Adulteră. Femeia adulteră nu e, esenţialmente, decât o femeie fidelă, aflată în căutarea bărbatului ideal. Probabil că nu ar merita nicidecum să fie acuzată, ci ar trebui lăudată pentru perseverenţa ei. Amour. Tare colorată, polivalentă, aluzivă – bref, delicioasă – mai e limba franceză în privinţa cuvintelor iubirii... Dacă acum cinci veacuri „faire l’amour” însemna, fără echivoc, „a face curte”, cast, unei femei (cu suspinele, stângăcia, timiditatea aferente), de multă vreme sensul subînţeles e cel direct: a face dragoste. De aici remanenţa pronumelui în accepţia directă, contemporană a sintagmei cândva pudice. Se spune şi azi „il (elle) me fait l’amour” – îmi face dragoste, cum ar fi „mă curtează, îmi dă târcoale amoroase”. La fel genericul „baiser”, ce alătură sărutul actului sexual, confundându-le, ambiguu şi... încurajator pentru cei îndrăzneţi. Accepţia „crudă” era deja comună prin abia începutul secol al XVIII-lea, atunci când ironicul poet Alexis Piron din Dijon (rămas în istorie mai ales pentru zeflemitoarea butadă adresată membrilor Academiei: cei 40 au minte cât... 4) scria: „Chaud de boisson, certain vieux doctor en droit/ Voulant un jour baiser sa chambriere/ Baisa, foura tres bien et long d’abord le bon endroit” (Înfierbântat de vin, un bătrân judecător/ Vrând într-o zi să-şi sărute (de fapt să-şi posede) servitoarea/ Sărută, încălzi mai întâi, îndelung şi bine locul... potrivit”. Pe copioasa ambivalenţă a termenului „baiser” a mizat cu succes încă din 1673 – iar de atunci râsul complice al spectatorilor piesei nu a contenit – autorul „Bolnavului imaginar”. Naivul pretendent îşi întreabă tatăl, la prima întâlnire cu graţioasa Angelica: „Baiserai-je, papa?”. Timidul adolescent voia doar să afle dacă se cuvine ori nu (încă) să-i sărute mâna adoratei...Preoți. “Dumnezeu a creat sexul. Preoții au creat căsătoria.” (Voltaire). Dacă. “Dacă soții ar fi trăit separat, numărul căsătoriilor reuşite ar fi fost mult mai mare.” (Friedrich Nietzsche). Sclavie. “Căsnicia nu-i decât o sclavie care pare civilizată.” (Albert Einstein). Matin. “Problema căsătoriei este că se termină în fiecare seară după ce faci dragoste, şi trebuie să o reconstruieşti în fiecare dimineață înainte de micul dejun.” (Gabriel Garcia Marquez). Migrene. Există două motive esențiale pentru care femeile măritate au dureri de cap: 1. Vor un bărbat, dar nu-l au. 2. Au un bărbat, dar nu-l vor! Opțiuni. Doctorul: - Doamnă, motivul dezinteresului intim al soțului dvs. față de dumneavoastră este faptul că el este...bisexual! – Ticălosul! Mie mi-a zis că e social-democrat! Paternitate. Un copil plânge în fața casei. Un polițist se apropie şi-l întreabă: – Ce faci băiețel aici, de ce plângi? – Tata o bate în casă pe mama! – Poftim?! Cum îl cheamă pe taică-tu? – Nu ştiu… şi nici mama nu vrea să spună, că de-aia şi ia bătaie…Misogin. ” O femeie procură bărbatului două zile de fericire: ziua când se căsătoreşte cu ea şi ziua când o înmormântează.” (Ripponeau).