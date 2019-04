Bătrâneţe. Este acea vârstă, acea stare... când tu stai cuminte, pe o bancă, în parc...iar pe lângă tine trece – maiestuoasă, indiferentă – o prea frumoasă femeie...Una cu picioare lungi şi (eventual), având bustul cu mărimea nr. 4...şi care te împiedică (Asta e chiar un deranj!) să-ţi hrăneşti liniştit... porumbeii tăi favoriţi! Optimism (de bugetar). Nu ştiu de ce unii se tot plâng că astăzi pot cumpăra, din salariu, mai puţin decât puteau cumpăra ieri!? Că, doar, pot cumpăra mai mult decât mâine... Premiu. Titlul de ”Psihologul Anului” l-a obţinut, la noi, românii, o dată în plus...vodca! Lideri. Lumea e condusă de bărbaţi, bărbaţii de femei...iar femeile de hormoni, de impresii...Și tot..aşa..mai departe...Rochii. Orice femeie visează la o rochie nouă. Dar şi mai mult ea şi-ar dori să încapă în cea veche...Garderobă. Este evident că garderoba este pentru femei un fel de medicament. Iar, pentru sănătate, nu trebuie să economisim, să fim zgârciţi...Provocare. Eterna provocare a unui mascul (încă tânăr): abia reuşeşti să te-nsori cu una mai tinerică... că (scuze) imediat apar în peisaj altele...şi mai tinere... Apărare (credibilă, după mine). – Inculpat, de ce ai jefuit banca X!? – Onorată instanţă...mă scuzaţi...dar ea a început prima! Examen. Sfat pentru studenţii de azi: scrieţi-vă copiuţele pentru examene pe bancnote de 100! În acest fel, încercarea profesorului de a-ţi confisca fiţuica se va lovi de posibila acuzaţie de mită...de ”primire de foloase necuvenite” etc. Autostrăzi. E adevărat: şoselele noastre-s praf şi pulbere... căile ferate, la fel...Dar culoarele de zbor aerian ne sunt, încă, impecabile! Și, probabil că acolo – în văzduh – ”sunt banii dumneavoastră, români”! (Prelucrare/dezvoltare... după o idee a lui Dumitru Monacu). Femeie. Bărbaţi...nu disperaţi! Femeia ideală există: o găsiţi în poze. Este frumoasă, vă priveşte blând şi (mai ales)...tace! Castitate. Ce este, azi, o femeie cinstită, castă? O femeie...care (scuze!) n-a avut noroc. Ignoranţă. Niciun bărbat nu va pricepe îndeajuns de corect cât riscă o femeie culcându-se - din varii motive şi împrejurări -- cu un imbecil. (Colette). Cărţi. Anumite cărţi şi anumite femei au comun acest lucru: sau le înţelegi imediat, la prima privire, citire, întâlnire… sau nu le înţelegi niciodată. Sfat. ”Fugiţi de femeile tinere! Femeia de cincizeci de ani va face totul pentru voi, cea de douăzeci de ani, nimic. Aceasta vrea toată viaţa voastră, cealaltă nu vă va cere decât o clipă, o atenţiune, o îmbrăţişare. Zeflemiţi pe femeile tinere, luaţi în glumă ceea ce spun, ele nu sunt în stare să aibă un gând serios.” (Balzac). Seducţie. ”Pentru fiecare seducător se pot socoti – cam - zece femei, care vor, care abia aşteaptă să fie – să se lase - seduse.” (Casanova). Mahomed. Mahomed a spus-o : ”Am lăsat bărbaţilor cea mai mare plagă: femeile lor”. Cochetărie. ”O femeie cochetă, care se află împreună cu trei admiratori ai graţiilor sale, priveşte drăgăstos pe unul, strânge mâna celui de al doilea, iar pe al treilea îl apasă cu piciorul, pe sub masă. Cui credeţi că ea a dovedit înclinaţia, dăruirea cea mai mare?” (Casanova) Mariaj. ” E un fapt cunoscut: tocmai femeile cele mai frumoase capătă, găsesc mai greu un bărbat. În antichitate era la fel, căci, după cum se ştie, cele trei graţii au rămas... nemăritate.” (H. Heine). Gelozie. Femeile celebre – căutate, adulate de bărbaţi - au fost deseori geloase pe cameristele lor. Danger. ”Fecioarele şi paharele din cristal adevărat…sunt veşnic ameninţate de o primejdie.” (Proverb arab). Amăgiri. Ce crede mai uşor o femeie? Că este iubită. Şi ce crede ea mai greu ca orice? Că îmbătrâneşte. Mofturi. În genere, femeile care fac cele mai multe mofturi spre a intra în patul unui bărbat fac şi cele mai multe mofturi spre a ieşi de acolo. 68. În timpul preludiului, soţul îi spune soţiei: „Draga mea, haide să facem poziţia 68”. Soţia, nedumerită, îl întreabă: „Cum vine asta, 68?”. La care soţul îi răspunde: „Tu îmi faci mie, iar eu îţi rămân dator, pe mâine-poimâine... cu una.” British. Un englez, un irlandez şi un scoţian joacă golf împreună cu nevestele. Când soţia englezului se suie pe o movilă de unde trebuia să lovească mingea, vântul îi ridică fusta şi o lasă în fundul gol. – Doamne Dumnezeule, dar unde îţi sunt chiloţii? întreabă englezul. – Nu am avut suficienţi bani ca să îmi cumpăr, răspunde nevasta. Jenat, acesta scoate 50 lire şi o roagă să-şi cumpere degrabă o pereche de chiloţi. Vine rândul nevestei irlandezului să lovească mingea de pe o movilă. Bate vântul, îi ridică fusta, hop, nici asta nu avea chiloţi! Soţul său o întreabă: – De ce nu ai chiloţi pe tine? – Nu mi-am putut permite cu banii pe care mi-i dai de cheltuială, îi răspunde scurt soţia. Tipul scoate 25 de lire din portofel şi o trimite să-şi cumpere o pereche de chiloţi. Scena se repetă identic cu soţia scoţianului. Nici asta nu avea chiloţi pe ea. La care scoţianul scoate un pieptene din buzunar şi zice: – Pentru Dumnezeu, du-te şi aranjează-te şi tu...un pic! Gardian. O femeie nu e niciodată dezarmată, căci diavolul însuşi stă de pază la uşa sa.