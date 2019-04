Adulter.1. Unii bărbaţi îşi iubesc atât de mult nevasta, încât, pentru a nu o uza, hârbui, preferă să se folosească de soţiile altora. 2. În Grecia antică, amantul unei femei măritate era pedepsit în public: i se băga o ridiche în anus sau era epilat. 3. Până în secolul al XVIII-lea, naşterea de gemeni era asociată cu adulterul. Se credea atunci că bărbatul nu poate să fecundeze decât un ovul, iar doi bebeluşi înseamnă două fecundări, deci un al doilea tată. Mămicile de gemeni erau condamnate să sufere dispreţul societăţii.

4. În Italia, până în anii 1960, tradiţia spunea ca bărbatul să-i ofere o puşcă sau un pistol viitoarei lui soţii, cu care ea să-l poată ucide dacă era infidel. 5. În Anglia secolului al X-lea, regele Edmond adopta măsuri aspre contra infidelilor, având în vedere creşterea alarmantă a cazurilor de adulter. Femeile infidele erau pedepsite prin tăierea nasului şi urechilor, iar amanţii lor erau alungaţi din regat. (Historia.ro) 6. Adulterul: democraţia iubirii. (H.L. Mencken)

7. „Adulterul implică o muncă foarte grea, pe care cei fideli din comoditate nu o vor înţelege niciodată.” (Xavier Marias) 8. „Orice adulter costă, la un moment dat, cât nu face.” (C.V. Tudor) 9. „Femeii adultere glumele soţului îi ard măduva, iubirea oasele. Vorbele drăgăstoase îi par împungătoare. Nu pot fi mulţumiţi doi soţi care nu se iubesc.” (Pancatantra)

10.O femeie scrie pe net: „Am admis, atunci când am aflat, ca soţul meu să aibă o aventură: nu-s o proastă, ştiu că monogamia eternă e doar un slogan pentru naivi. Dar nu am putut admite permanentizarea acestei legături, neglijarea mea totală ca femeie, constatarea că partenerul meu mă crede, de fapt, idioată şi nu doar tolerantă. Acestea au fost, de altfel, puţinele cuvinte pe care le-am adresat, la despărţire, celui care este azi «fostul meu soţ»”. Corect, doamnă necunoscută: altfel spus, ca şi moartea, nu adulterul trebuie să ne sperie, ci eternitatea, eternizarea lui… 11. O „copilărie” comisă în mod repetat de adulţi.

Bărbați.Bărbaţii la care ne gândim, ca femei, se pot împărţi în doua clase: bărbaţi care ar trebui să ne placă, dar nu ne plac, şi bărbaţi care nu au nici un motiv să ne placă, dar ne plac. Ajunge. ”Nici iadul, nici muierea, nici pământul secetos nu zic: ajunge.

Amante. 1. Despre amante ca stimulent, afrodiziac al soţiei, un excelent text de Simona Catrina: „Iubitul tău, pierdutul meu, ciudatul nostru”. „...Iar amantele urăsc soţiile, iertaţi-mi platitudinea, dar simt nevoia să amintesc omenirii acest adevăr spumos. N-am priceput niciodată de ce amantele vor musai să devină neveste, ştiind din start că asta implică riscul unei umilinţe ulterioare, dictată de faptul că bărbaţii insistă pe ideea că suntem poligami – un splendid defect din fabricaţie. Pe de altă parte, le-am spus multor amice (care iniţial mi-au spus ca sunt sisi la cap, iar pe urmă mi-au dat dreptate) că nu există motivaţie mai mare în viaţa unei soţii decât amanta soţului ei.”

2.Atâta vreme cât eşti amanta unui bărbat nu vei putea fi o bună prietenă a lui. (Madeleine Mennier) 3. În principiu, amantele ar trebui să fie mai fericite ori măcar mai mulţumite decât nevestele. Ele îşi trăiesc viaţa mai liber, mai intens, ele experimentează, schimbă, încearcă. Singura lor mare tristeţe rămâne ziua de duminică, atunci când iubitul trebuie să stea acasă, cu familia. 4. „Trebuie să ştii că, în această lume, nu soţiile sunt cele mai adorate, ci amantele.” (Carol al II-lea)

