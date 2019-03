Eternul feminin (VIII)

Lung.Cum se spune în daneză la prezervativ? „Svangerskabsforebyggende middel”. Apăi, numai până izbuteşti să-l rosteşti...mă tem că salutara ”căciuliţă” devine inutilă, adică greu, dacă nu imposibil de ”îmbrăcat”...Fleoşc! O statistică nou publicată: 85% dintre bărbaţii care mor din cauza unui atac de cord în timpul actului sexual îşi înşelau nevestele. Am şi eu – vai, mie! – exemple între prieteni şi colegi. Dar faptul e absolut firesc. Iar statistica asta mi se pare, logic, inutilă, pleonastică: oare câţi bărbaţi însuraţi de 20-30 de ani mai fac sex ”hot”, total, cardio-dangerous, cu nevasta lor!? Sincer! Ia mai lăsaţi pudoarea deoparte, fetelor! Inegalitate. Impotenţa este considerată un motiv serios de divorţ în jumătate din statele americane. Dar de ce nu şi frigiditatea, întreb timid? Sâc. Durerea de cap nu este o scuză bună pentru a nu face sex, pentru că endorfinele eliberate în timpul actului sexual au efect analgezic. (Sper să am şi cititoare, nu numai cititori). Isterie. Isteria era tratată acum 2 secole cu ajutorul unui vibrator. (Știau ei, doctorii franţuji, ce ştiau..) Homo. Homosexualitatea, azi acceptată, a fost considerată boală psihică până în anul 1973. (Și, oare, chiar nu o fi o boală?) Semnează: un heterosexual până la moarte! Fantezii. Cei mai mulţi oameni – bărbaţi şi femei, deopotrivă - au fantezii legate de bani, nu de sex. Gimnastică. În fiecare an, peste 10.000 de americani se rănesc şi apelează Salvarea (restul se tratează acasă) încercând poziţii sexuale ciudate. Plăcere.Delfinii şi oamenii sunt singurele mamifere care fac sex pentru plăcere. Da, dar delfinii sunt, ca trăitori în mări şi oceane, cu mult mai liberi ca bărbaţii, cel puţin formal...Misionari. Oamenii sunt singurii care fac sex stând faţă în faţă. De acord, cu o completare: clasica poziţie invocată este o invenţie culturală, nu un dat biologic. Ea a fost impusă de misionarii catolici ce creştinau triburile africane şi considerau că bărbatul şi femeia trebuie să se privească în ochi în timpul coitului. În preistorie, acuplarea era animalică, prin spate! Povestea asta a rămas în istorie prin numele acestei poziţii: cea a misionarului.Fidelitate. Definiţia fidelităţii: lipsa ocaziilor favorabile. Cod. Din noul proiect de Cod Rutier: trusa medicală auto va trebui dotată şi cu prezervative, pentru cazurile de înţelegere amiabilă între părţi, în caz de accident de circulaţie. Salariu. Când un Cardinal s-a plâns că o creştere a salariilor în Vatican însemna ca un anumit portar să câştige la fel de mult ca un Cardinal, Papa a răspuns: „Acel portar are 10 copii; sper că un Cardinal nu are”. (Papa Ioan al XXIII-lea). Rendez-vous. Răutăcios cum îl ştim, Shakespeare i-a dat peste cap planurile colegului şi prietenului său, actorul Richard Burbage, pentru un rendez-vous cu o tânără domniţă care locuia în apropierea teatrului. Bardul îi surprinsese pe cei doi făcând planuri pentru o întâlnire secretă. ,,Anunţă-te ca Richard al III-lea!", i-a spus femeia actorului. Ce i-a trecut lui Shakespeare prin minte? S-a grăbit către casa femeii, a spus la uşă numele de cod stabilit şi s-a instalat la ea în budoar pentru o partidă de amor. Când Burbage şi-a făcut apariţia câteva minute mai târziu, Shakespeare i-a transmis un mesaj: William Cuceritorul a fost înaintea lui Richard al III-lea! Afrodisiace.” În secolul al XIV-lea, medicul elveţian Paracelsus a observat că forma roadelor pământului indică în multe cazuri organele pentru care sunt benefice. Pentru creşterea potenţei, el recomanda consumul de nuci, utile atât pentru creier, cât şi pentru sănătatea aparatului reproducător. Cu mult timp înaintea lui, aztecii au făcut asocieri asemănătoare. De pildă, credeau că avocado are proprietăţi afrodiziace datorită formei lui. Însăşi denumirea „avocado” provine din termenul „ahuacatl” care semnifica testicule în limba nahuatl a aztecilor. Pe lângă avocado, aztecii foloseau pentru efectul afrodiziac o băutură din boabe de cacao. În jurul anului 1980 s-a aflat şi secretul acestei băuturi: substanţa feniletilamină, numită şi molecula dragostei, un stimulent al sistemului nervos central, îndeosebi a regiunii răspunzătoare pentru emoţii. În secolul al XVI-lea au fost aduşi din Lumea Nouă în Europa cartofii. Odată cu ei, a pătruns şi ideea potrivit căreia cartoful ar fi şi un bun afrodiziac. Din vremuri străvechi usturoiul a fost considerat un aliment afrodiziac. În vremea poetului antic Homer, grecii obişnuiau să mănânce usturoi, pe care-l puneau în aluatul de pâine, în salate sau în mâncăruri, pentru a le condimenta. Printre afrodiziacele greceşti celebre se numără şi…creierul de vrabie. Se pare că, de-a lungul vremii, s-a făcut o conexiune între mitul potrivit căruia Afrodita, zeiţa greacă a dragostei, considera vrăbiile păsări sacre şi promova beneficiile creierului acestor păsări pentru sporirea dorinţei. (historia.ro) Dorinţe. El şi ea în pat, unul lângă altul. El: - La ce te gândeşti, iubirea mea? Ea, dându-se mai aproape, ca o pisică, îi şopteşte: - La acelaşi lucru ca tine, iubitule! - Minunat! Atunci fă-mi, la cafea... şi un ou-ochi! Moale, dar cu şuncă! Viol. O tânără explică instanţei cum s-au petrecut lucrurile: - Domnule judecător, să vedeţi, m-a legat la ochi, pe urmă mi-a legat mâinile. Eu atunci imediat am desfăcut picioarele, ca să nu mi le lege şi pe alea...