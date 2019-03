Eternul feminin (VI)

Ca şi marea iubire, cea imposibil de explicat şi de măsurat, zicerile gândurile inspirate de femeie sunt precum femeile înseşi: fermecătoare, diverse, policrome. Continui să vi le împărtăşesc pe cele mai frumoase... şi mai puţin cunoscute.

Talent.”Capodopera socială a unei femei: să îşi facă prieteni utili şi aliaţi de nădejde din foştii amanţi.” (A. Capus) Dragoste. ”Dragostea o face pe femeie ori sublimă, ori grotescă.” (S. Necker)Înger. ”Ce este femeia? Un înger cu sex.” (G. Lacroix)

Amant.”Ce este un amant? Un bărbat care se ataşează de femeile care se …detaşează.”(J. Touzalin) Iertare. ”Păcatul ascuns este pe jumătate iertat.” (M. Régnier) Opţiune. „O femeie renunţă mai uşor la un amant decât la un soţ.” (Marcel Aymé)

Doctrină.”În acest secol, falusul a devenit o doctrină. (H. Michaux)Ochi.”Ce păcat că penisul nu are ochi! Doar aşa am putea crede, măcar pentru o clipă, că am zărit dragostea… de aproape!” (Francis Picabia) Alegere. ”În viaţă a trebuit să aleg între dragoste, droguri şi moarte. Le-am ales pe primele două, iar ultima m-a ales.” (Jim Morrison)

Clipă.”În clipa orgasmului, orice discurs încetează.” (R. Irvin) Sex. ”Sexul este preţul pe care femeile îl plătesc pentru a se mărita. Căsătoria este preţul achitat de bărbaţi pentru a face sex.” (Allan Pease) Diferenţă. ”Există o diferenţă esenţială în modul în care cele două sexe trăiesc şi percep infidelitatea: o femeie îndrăgostită poate ierta infidelitatea bărbatului, lucru imposibil pentru un bărbat.” (Stendhal)

Autoritate.„În sex e ca şi la şcoală. Un profesor, un bărbat ar trebui să dispună doar de autoritate, nu de putere.” (Thomas Szasz) Pipă. „Pipe du soir rend le <patron> plein d’espoir.” (Paul Avignon) Simulări.”Publicul consensual este acela care, deşi doarme în timpul reprezentaţiei teatrale ori cinematografice, aplaudă furtunos la sfârşit. Am putea, aşadar, numi această prejudecată socială <orgasm simulat>?” (A.Walter)

Evoluţie (?).”Odinioară, în Occident se credea că o femeie trebuie să aibă cât mai puţine orgasme şi câţi mai mulţi copii. Acum e taman pe dos.” (Anonim)Apologie. ”Apologia orgasmului masculin se confundă perfect cu dominaţia milenară a falusului: micul apendice va deveni băţos, dar după prea rapida victorie, urmează tristeţea postcoitală.” (Henri Barthe) Joc. ”Sexualitatea umană este singura relaţie care alătură seriozităţii şi gravităţii pe de o parte, jocul şi plăcerea pe de altă parte, dar mai ales asociază – în mod unic şi exemplar – patetismul tragic şi bucuria împlinirii spirituale.” (Henri Barthe)

Patimă. ”Femeia iubeşte sexul, îmbrăţişarea pătimaşă! Axioma, ştiu, îi va enerva pe unii şi îi va consterna pe alţii…” (Henri Barthe) Orgasm. ”Orgasm: o acţiune colectivă redusă strict la două persoane.” (Francesco Alberoni) Preferinţă. ”Mai bine ratezi un sărut decât să săruţi un ratat.” (Anonim)

Interval.”Dragostea platonică este intervalul care desparte prima întâlnire de prima penetrare.” (Paul Géraldy) Muşchi. ”Sărutul este juxtapunerea anatomică a doi muşchi orbiculari în stare de contracţie.” (Gary Grant) Ureche. ”Îi voi închide gura cu un sărut dinapoia urechii.” (Alphonse Allais)

Solicitare.”Sărutul: o solicitare adresată etajului pentru a afla dacă parterul este liber.” (Alphonse Karr) Sărut. ”Pentru o femeie, primul sărut este sfârşitul începutului. Pentru un bărbat, el este începutul sfârşitului.” (Helen Rowland) Vremuri. ”Cât de mult regret vremurile, când nu erai obligat să te culci cu femeia pe care o inviţi la cină…” (Georges Wolinski)

Cortină.”Când cortina se ridică, dilema este: vor face dragoste cele două persoane? Dacă da, e o comedie. Dacă nu, e o dramă.” (Marcel Pagnol) Om. ”Iubirea omenească nu se distinge de practicile de rut ale animalelor decât prin aceste două elemente divine: mângâierea şi sărutul.” (Pierre Louys) Îmbrăţişări. ”Există o manieră de a îmbrăţişa care spune <te iubesc> şi o alta ce vrea să spună <iubeşte-mă>.” (François Lavallée)

Mână.”Sunt în favoarea obiceiului de a săruta mâna femeilor. Oricum, trebuie să începi de undeva…” (Sacha Guitry) Grabă. ”Azi lumea nu se mai îmbrăţişează şi alintă ca odinioară. Acum vrem corpul, întreg şi imediat. Şi după ce îl posedăm, grăbiţi, la ce mai e bun un sărut?” (Pierre Bourgeade) Iubire. ”Aveţi dreptate, doamnă. Trebuie întâi să iubeşti, apoi să o spui, să scrii, să săruţi pe buze, pe ochi şi… oriunde.” (Victor Hugo)

Ţigări.Azi m-am convins din nou cât de dăunător este să fumezi. M-am dus la bucătărie să fumez, iar soţia mea făcea mâncare. M-a pus să curăţ cartofi! Preludiu. Aseară, înainte de culcare, a trebuit sa dezgheţ frigiderul sau… cum îl mai numeşte nevastă-mea: „preludiu”. Dilemă. - Părinte, cum să-ţi iubeşti aproapele dacă ea se opune? Verighetă. Soţia întreabă soţul, care pleacă la mare fără ea: – De ce nu ţi-ai pus verigheta? – Verigheta? Pe căldura asta? Chiloţi. Un tip intră in magazin şi întreabă vânzătoarea: - Aveţi chiloţi? - Nu. - Dar de vânzare?Speed. Poliţia a bătut la uşa mea astăzi: – Unde ai fost azi-noapte la ora 21:10? mă întreabă ofiţerul. – E oarecum jenant să vă spun, dar la ora 21 am urcat cu soţia mea în cameră să facem dragoste, i-am zis. – Asta e adevărat, strigă soţia mea din hol, dar dracu’ ştie unde a fost la 21:10!?