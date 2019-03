Eternul feminin (V)

Dorinţă.”Nu numai că dorinţa sexuală nu dispare, dar cu vârsta devine din ce în ce mai crudă, mai sfâşietoare, mai insaţiabilă: chiar şi la bărbaţii, în realitate destul de puţini, la care dispar secreţiile hormonale, erecţia şi toate fenomenele asociate, atracţia pentru trupul de femeie tânără nu scade, ci devine – e poate lucrul cel mai rău – cosa mentale, dorinţă a dorinţei.”(Michel Houellebecq) Sex. 1. O văduvă vrea să ştie ce mai face soţul ei şi se duce la o şedinţă de spiritism. – Tu eşti, Nicule? Ce faci? – Ce să fac? Încep de dimineaţă cu sex, sex, sex, şi apoi, pe la prânz, iar sex, sex, sex, şi după masă sex, şi seara – sex, sex, sex. – Dar când ai devenit un bărbat aşa de temperamental? Că în timpul vieţii...scuze... – Cum bărbat? Eu acuma sunt reîncarnat iepure, în Australia. 2. Sexul surpriză este cea mai bună metodă de trezire, asta dacă nu eşti în puşcărie… Ecuaţie. „1 plus 1 egal 69” (Raymond Queneau)Iubire.”Iubesc prea mult iubirea pentru a iubi prea mult … femeile.” (J. Brel) Teamă. ”Dacă un bărbat nu se teme atunci când se culcă pentru prima oară cu o femeie, înseamnă că nu o iubeşte.” (J. Brel) Amanţi. ”Prietenii prietenelor noastre sunt amanţii noştri.” (Natalie C. Barney) Conversaţie. ”Dragostea este doar o formă de conversaţie în care cuvintele intră în acţiune în loc de a fi doar rostite.” (D. H. Lawrence) Exagerare. ”Femeile adoră să îşi exagereze slăbiciunile.” (Francis Picabia) Adevăr. ”Adevărul despre sexul femeii? E un muşchi.” (G. Wolinski) Coarne. ”Drama bărbatului încornorat este, de fapt, drama originară şi esenţială a omului: cunoaşterea.” (J. Anouilh) Amant. ”Un amant nu se află într-o situaţie prea diferită de aceea a unui soţ care ştie că soţia sa are un amant.” (J. Touzalin) Doctrină. ”În acest secol, falusul a devenit o doctrină. (H.Michaux) Gaură. ”Ceea ce face până la urmă femeile vulnerabile este acea gaură în care până şi o insectă se poate strecura, la o adică.” (Allan Pease) Frică. ”Frica profundă este foarte excitantă. Este exact ca în clipa dinaintea orgasmului. Toată lumea caută, inconştient, această trăire.”(Jim Morrison) Dominaţie. ”Sexualitatea virilă şi dominatoare este doar un mit întreţinut cu grijă de civilizaţie, de societăţile ce şi-au succedat de-a lungul istoriei, pentru a menţine femeia la cheremul celui pe care Natura l-a dotat cu un penis.”(Henri Barthe) Energie. ”Oricum am întoarce-o, iubirea este unica energie care poate transforma un individ oarecare, izolat, singuratic şi timid, într-o fiinţă extraordinară, specială, unică, într-un om ce se simte de neînlocuit. Un om care descoperă că merită să trăiască ori să moară pentru o altă persoană.” (Francesco Alberoni) Sărut. ”Sărutul: o modalitate de a apropia două persoane până la nivelul la care devine imposibil să-şi vadă, reciproc, defectele.”(Anonim) Căsătorie. ”Căsătoria este miracolul care transformă sărutul din plăcere în datorie.” (Helen Rowland) Viciu. Viciul masculin inacceptabil pentru femeia modernă nu este alcoolismul sau impotenţa, ci sărăcia! Logică. Filosofii care cred cu tărie în puterea de convingere a logicii n-au discutat niciodată cu o femeie. Fard. Îmi spunea ieri o bătrână: – Nu da vrabia din mână pentru cioara de sub fard! Smart. Smartphone nenorocit! Tu-ţi autocorectorul mă-tii! Aşteptam o gagică şi-a venit Poliţia. I-am scris fetei un SMS „Te-aştept cu drog”…Alarmă. Stimaţi soţi! În cazul în care uitaţi să mai observaţi şi să onoraţi, cu trecerea anilor, frumuseţea şi şarmul soţiilor dumneavoastră, nu uitaţi că alţi bărbaţi au vederea foarte bună!Însurătoare. – Dragule, trebuie să-i spui fiului nostru să nu se însoare cu proasta aceea!– Asta-i culmea, de parcă pe mine m-a atenţionat cineva… Rând. Cum se numesc oamenii care stau la coadă? – Oameni de rând…Colivă. Sună mobilul. Soţia răspunde: – Alo? – Tu eşti, draga mea? – Da, iubitule. – Ce făceai? – Mâncam şi mă gândeam la tine. – Da? - Şi ce mâncai? – Colivă! Decizii. Creierul este singurul organ care gândeşte, dar nu singurul care ia decizii. Confuzie. În China nu există expresia „şi-a înşelat” (nevasta), în schimb există „şi-a confundat”… Asigurare. Un tip care se da deştept nevoie-mare, ia în băşcălie un agent de asigurare: - Asigurări de penis faceţi ? Agentul: - Da, domnule, facem asigurări de penis”.Deşteptul: - Şi îl înlocuiţi cu unul nou ? - Nu, domnule. Îndată ce încetează să mai funcţioneze, asigurăm mentenanţă nevestei pe parcursul întregii Dvs. vieţi. Change. Anunţ la matrimoniale: schimb dragoste mare pe două mai mici în zone diferite.Viol.– Vrei să ne jucăm de-a violul? – Nu, lasă-mă, n-am chef! – Aşa, bravo, te pricepi! Anunţuri. Anunţ matrimonial: ”Tânăr, 28 de ani, doresc căsătorie. Caut o femeie cu simţ de răspundere care să-mi scoată din cap ideea asta prostească”. Anunţ în ziar la rubrica diverse: ”Avem murături mai acre ca soacră-ta! Sună-ne!” Anunţ la cimitir: ”Cei care deţin locuri de veci sunt rugaţi să le ocupe până la sfârşitul lunii, altfel devin proprietatea statului”. Profesii. Dintre toate profesiile din lume, dansatoarele la bară află primele când intră banii. Fund. – Care e asemănarea între un sărăntoc şi un homo? – Ambi-s rupţi în fund. Priviri. Cine ştie să descifreze privirile femeilor, nu mai are nimic de învăţat. (William Shakespeare) Urgenţă. – Domnule doctor, copilul meu a înghiţit un prezervativ... – Vin imediat! – Şi ce să facem până veniţi? – În niciun caz sex!Poze.– Bulă, ai poze cu nevastă-ta dezbrăcată: - Ce, ai înnebunit, cum să am aşa ceva!? – Vrei?